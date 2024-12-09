https://sarabic.ae/20241209/رئيس-كوريا-الجنوبية-يمنع-من-السفر-رسميا-وقد-يخضع-للتحقيق-بتهمة-الخيانة-1095618449.html

رئيس كوريا الجنوبية يمنع من السفر رسميا وقد يخضع للتحقيق بتهمة الخيانة

رئيس كوريا الجنوبية يمنع من السفر رسميا وقد يخضع للتحقيق بتهمة الخيانة

سبوتنيك عربي

تم فرض حظر سفر على رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، اليوم الاثنين، في انتظار التحقيق في الخيانة واتهامات أخرى، تتعلق بفرضه الأحكام العرفية، الأسبوع الماضي. 09.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-09T07:13+0000

2024-12-09T07:13+0000

2024-12-09T07:13+0000

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وفرضت وزارة العدل في سيئول حظر السفر على يون، بعد وقت قصير من إعلان مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين الرفيعي المستوى، أنه قدم طلبا لإصدار الأمر بشأن منعه من السفر، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وصرّحت شرطة سيئول، اليوم الاثنين، أنها قد تستدعي رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، للاستجواب بشأن اتهامات بالخيانة، تتعلق بإعلانه الأحكام العرفية، الأسبوع الماضي.وقال مسؤول بارز في الشرطة، وو جونغ - سو خلال مؤتمر صحفي: "لا توجد أي قيود على الأشخاص أو المواد ذات الصلة بموضوع التحقيق"، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".يأتي ذلك بعدما قالت الشرطة الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إنها ستنظر في فرض حظر على سفر الرئيس يون سوك يول للتحقيق معه في الاتهامات المتعلقة بإعلانه الأحكام العرفية الأسبوع الماضي، كما لم تستبعد استجوابه شخصيا.وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، قال وو جونغ - سو، وهو مسؤول كبير في الشرطة، للصحفيين في إفادة صحفية: "لا قيود فيما يتعلق بالأشخاص أو المواد المتعلقة بموضوع التحقيق".في سياق متصل، قال مسؤولون إنه تم فرض حظر سفر على وزير الداخلية السابق لي سانغ-مين، في انتظار التحقيق في دوره في إعلان الأحكام العرفية الفاشل الأسبوع الماضي.وظل رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، بعيدا عن الأنظار، اليوم الاثنين، دون أي جداول زمنية مخططة أو إصدار بيانات رسمية، بعد محاولة الجمعية الوطنية الفاشلة لعزله خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب "يونهاب".ولم يظهر يون علنا منذ اعتذاره العلني لمدة دقيقتين، والذي تم بثه على الهواء مباشرة، يوم السبت الماضي، قبل ساعات من موعد تصويت البرلمان على اقتراح عزل، بسبب إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية في وقت سابق من الأسبوع الماضي.وتم إلغاء اقتراح عزل يون، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب لتمريره.ووسط المطالب بعزله من مصبه بتهمة الخيانة، أظهرت نتائج استطلاع للرأي، اليوم الاثنين، أن نسبة تأييد الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، انخفضت إلى 17.3%، وهو أدنى مستوى منذ توليه منصبه في عام 2022. وأظهر الاستطلاع الذي أجرته شركة "Realmeter" بتكليف من إحدى وكالات الأنباء المحلية، انخفاضا هائلا بنسبة 7.7% في الاستجابات الإيجابية لأداء يون مقارنة بالأسبوع السابق، بعد إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية في يوم الثلاثاء الماضي، وفقا لوكالة "يونهاب". وارتفع التقييم السلبي ليون بنسبة 8.2% إلى أعلى مستوى قياسي بلغ 79.2%. وشمل الاستطلاع، الذي أجري من الخميس إلى الجمعة من الأسبوع الماضي، على 1012 شخصا بالغا، هامش خطأ يزيد أو ينقص بمقدار 3.1%، ومستوى ثقة 95%.

https://sarabic.ae/20241209/كوريا-الجنوبية-الشرطة-تدرس-فرض-حظر-على-سفر-الرئيس-واستجوابه-بسبب-فرض-الأحكام-العرفية-1095616984.html

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