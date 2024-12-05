https://sarabic.ae/20241205/فضيحة-حقيبة-الزوجة-تلاحق-رئيس-كوريا-الجنوبية-1095514558.html

"فضيحة حقيبة الزوجة" تلاحق رئيس كوريا الجنوبية

"فضيحة حقيبة الزوجة" تلاحق رئيس كوريا الجنوبية

سبوتنيك عربي

واجه رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك يول، قبل أشهر، دعوات للاستقالة تعلقت نسبيا بقبول زوجته لهدية بقيمة 2200 دولار من قس أمريكي كوري، ويدعى تشوي جاي يونغ. 05.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-05T12:12+0000

2024-12-05T12:12+0000

2024-12-05T12:20+0000

كوريا الجنوبية

رئيس كوريا الجنوبية

العالم

مجتمع

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ووفقا لقوانين محاربة الفساد في البلاد، يحظر على المسؤولين وزوجاتهم تلقي هدايا تزيد قيمتها عن 750 دولارا فيما يتعلق بواجباتهم العامة.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انتشر مقطع فيديو تم تصويره سرا، يزعم أنه يظهر كيم تتلقى حقيبة "ديور" زرقاء اللون من القس، وقد استجوب ممثلو الادعاء كيم بشأن الهدية، لكن لم يتم توجيه اتهام إليها.ويذكر أن حزب المعارضة الليبرالي، الحزب الديمقراطي، قال إنه يعتزم التصويت على مقترح عزل الرئيس يون سوك-يول، يوم السبت المقبل.وجاء إعلان الحزب الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان المكون من 300 مقعد، أمس الأربعاء، مؤكدا، في بيان، أن "إعلان الرئيس يون سوك يول للأحكام العرفية كان انتهاكا واضحا للدستور، لم يلتزم بأي من الشروط اللازمة لإعلانها".

https://sarabic.ae/20241205/رئيس-كوريا-الجنوبية-يقبل-استقالة-وزير-الدفاع-ويعين-بدلا-منه-سفير-البلاد-لدى-السعودية-1095493856.html

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