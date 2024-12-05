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https://sarabic.ae/20241205/فضيحة-حقيبة-الزوجة-تلاحق-رئيس-كوريا-الجنوبية-1095514558.html
"فضيحة حقيبة الزوجة" تلاحق رئيس كوريا الجنوبية
"فضيحة حقيبة الزوجة" تلاحق رئيس كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
واجه رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك يول، قبل أشهر، دعوات للاستقالة تعلقت نسبيا بقبول زوجته لهدية بقيمة 2200 دولار من قس أمريكي كوري، ويدعى تشوي جاي يونغ. 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T12:12+0000
2024-12-05T12:20+0000
كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية
العالم
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ووفقا لقوانين محاربة الفساد في البلاد، يحظر على المسؤولين وزوجاتهم تلقي هدايا تزيد قيمتها عن 750 دولارا فيما يتعلق بواجباتهم العامة.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انتشر مقطع فيديو تم تصويره سرا، يزعم أنه يظهر كيم تتلقى حقيبة "ديور" زرقاء اللون من القس، وقد استجوب ممثلو الادعاء كيم بشأن الهدية، لكن لم يتم توجيه اتهام إليها.ويذكر أن حزب المعارضة الليبرالي، الحزب الديمقراطي، قال إنه يعتزم التصويت على مقترح عزل الرئيس يون سوك-يول، يوم السبت المقبل.وجاء إعلان الحزب الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان المكون من 300 مقعد، أمس الأربعاء، مؤكدا، في بيان، أن "إعلان الرئيس يون سوك يول للأحكام العرفية كان انتهاكا واضحا للدستور، لم يلتزم بأي من الشروط اللازمة لإعلانها".
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كوريا الجنوبية, رئيس كوريا الجنوبية, العالم
كوريا الجنوبية, رئيس كوريا الجنوبية, العالم

"فضيحة حقيبة الزوجة" تلاحق رئيس كوريا الجنوبية

12:12 GMT 05.12.2024 (تم التحديث: 12:20 GMT 05.12.2024)
© AP Photo / Andrew Harnikالرئيس جو بايدن مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول وزوجته كيم كيون في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض 26 أبريل 2023
الرئيس جو بايدن مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول وزوجته كيم كيون في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض 26 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
تابعنا عبر
واجه رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك يول، قبل أشهر، دعوات للاستقالة تعلقت نسبيا بقبول زوجته لهدية بقيمة 2200 دولار من قس أمريكي كوري، ويدعى تشوي جاي يونغ.
ووفقا لقوانين محاربة الفساد في البلاد، يحظر على المسؤولين وزوجاتهم تلقي هدايا تزيد قيمتها عن 750 دولارا فيما يتعلق بواجباتهم العامة.
وقال الرئيس إن زوجته تعرضت "لشيطنة" مفرطة، لكنه لم ينكر على وجه التحديد أن زوجته قبلت الحقيبة.
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وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انتشر مقطع فيديو تم تصويره سرا، يزعم أنه يظهر كيم تتلقى حقيبة "ديور" زرقاء اللون من القس، وقد استجوب ممثلو الادعاء كيم بشأن الهدية، لكن لم يتم توجيه اتهام إليها.

وعلق الرئيس الكوري الجنوبي على الفيديو أنه "مناورة سياسية" ضده وأن البرلمان، الذي تشغل المعارضة أغلب مقاعده، كان يحقق معها "بشكل إشكالي".

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ويذكر أن حزب المعارضة الليبرالي، الحزب الديمقراطي، قال إنه يعتزم التصويت على مقترح عزل الرئيس يون سوك-يول، يوم السبت المقبل.
وجاء إعلان الحزب الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان المكون من 300 مقعد، أمس الأربعاء، مؤكدا، في بيان، أن "إعلان الرئيس يون سوك يول للأحكام العرفية كان انتهاكا واضحا للدستور، لم يلتزم بأي من الشروط اللازمة لإعلانها".
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