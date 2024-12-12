https://sarabic.ae/20241212/إعلام-ترامب-في-اجتماعه-مع-زيلينسكي-لم-يدعم-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-1095737580.html

إعلام: ترامب في اجتماعه مع زيلينسكي لم يدعم انضمام أوكرانيا إلى الناتو

إعلام: ترامب في اجتماعه مع زيلينسكي لم يدعم انضمام أوكرانيا إلى الناتو

سبوتنيك عربي

ذكر الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه قال لكل من فلاديمير زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لا يدعم عضوية أوكرانيا في... 12.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-12T18:43+0000

2024-12-12T18:43+0000

2024-12-12T18:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأضافت صحيفة أمريكية، أنه "خلال اجتماع في باريس في 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قال ترامب لزيلينسكي وماكرون إنه لا يدعم عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي، لكنه يريد أن يرى أوكرانيا قوية ومسلحة جيدًا بعد وقف الأعمال العدائية".وتشير الصحيفة إلى أنه "يريد (ترامب) تواجد قوات أوروبية في أوكرانيا لمراقبة الحفاظ على وقف إطلاق النار… ولم يستبعد الدعم الأمريكي للاتفاق، لكن القوات الأمريكية لن تشارك".وصرح الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أنه ضد قيام القوات المسلحة الأوكرانية بضرب الأراضي الروسية بالصواريخ الأمريكية بعيدة المدى، مشيرًا إلى أن هذا يؤدي إلى تصعيد أكبر للصراع.وقال ترامب في مقابلة مع مجلة "تايم": "أنا لا أوافق بشدة على إرسال صواريخ على عمق مئات الأميال إلى داخل روسيا. لماذا نفعل ذلك؟... نحن ببساطة نصعد هذه الحرب ونجعلها أسوأ".وأضاف ترامب، أن "أخطر موقف في الوقت الحالي هو قرار زيلينسكي "الغبي" بشن ضربات صاروخية على روسيا".وأكد أيضًا أنه في حالة إعادة انتخابه، فإنه ينوي التوصل إلى حل للصراع بين روسيا وأوكرانيا خلال 24 ساعة فقط.ووصف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، تعليقا على كلمات ترامب، هذا الصراع بأنه "مشكلة معقدة للغاية لا يمكن حلها في يوم واحد".

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