إعلام: ترامب في اجتماعه مع زيلينسكي لم يدعم انضمام أوكرانيا إلى الناتو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:18 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تخطط إسرائيل لهجوم واسع على اليمن؟
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح المرحلة الانتقالية في سوريا الجديدة؟
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
من الملعب
قرعة مونديال الأندية تفرز مواجهات عربية منتظرة ومبابي يبحث عن نفسه
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ترامب يريد الحفاظ على الأموال في الولايات المتحدة لا في أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:18 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:26 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
09:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
10:03 GMT
57 د
On air
11:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:03 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:19 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:53 GMT
6 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الثورات العربية أمام امتحان عسير وحسنا فعل البعث بتجميد نشاطاته في سوريا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أولويات الحكومة الإنتقالية لتجنب حدوث فوضى في سوريا؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241212/إعلام-ترامب-في-اجتماعه-مع-زيلينسكي-لم-يدعم-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-1095737580.html
إعلام: ترامب في اجتماعه مع زيلينسكي لم يدعم انضمام أوكرانيا إلى الناتو
إعلام: ترامب في اجتماعه مع زيلينسكي لم يدعم انضمام أوكرانيا إلى الناتو
سبوتنيك عربي
ذكر الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه قال لكل من فلاديمير زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لا يدعم عضوية أوكرانيا في... 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T18:43+0000
2024-12-12T18:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0a/1094650223_0:0:1660:935_1920x0_80_0_0_aa535b579416f52cec0a7453e5752c95.jpg
وأضافت صحيفة أمريكية، أنه "خلال اجتماع في باريس في 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قال ترامب لزيلينسكي وماكرون إنه لا يدعم عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي، لكنه يريد أن يرى أوكرانيا قوية ومسلحة جيدًا بعد وقف الأعمال العدائية".وتشير الصحيفة إلى أنه "يريد (ترامب) تواجد قوات أوروبية في أوكرانيا لمراقبة الحفاظ على وقف إطلاق النار… ولم يستبعد الدعم الأمريكي للاتفاق، لكن القوات الأمريكية لن تشارك".وصرح الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أنه ضد قيام القوات المسلحة الأوكرانية بضرب الأراضي الروسية بالصواريخ الأمريكية بعيدة المدى، مشيرًا إلى أن هذا يؤدي إلى تصعيد أكبر للصراع.وقال ترامب في مقابلة مع مجلة "تايم": "أنا لا أوافق بشدة على إرسال صواريخ على عمق مئات الأميال إلى داخل روسيا. لماذا نفعل ذلك؟... نحن ببساطة نصعد هذه الحرب ونجعلها أسوأ".وأضاف ترامب، أن "أخطر موقف في الوقت الحالي هو قرار زيلينسكي "الغبي" بشن ضربات صاروخية على روسيا".وأكد أيضًا أنه في حالة إعادة انتخابه، فإنه ينوي التوصل إلى حل للصراع بين روسيا وأوكرانيا خلال 24 ساعة فقط.ووصف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، تعليقا على كلمات ترامب، هذا الصراع بأنه "مشكلة معقدة للغاية لا يمكن حلها في يوم واحد".
https://sarabic.ae/20241212/الخارجية-الأمريكية-دعم-واشنطن-لكييف-سمح-للولايات-المتحدة-باستثمار-117-خطا-لإنتاج-الأسلحة-1095734195.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0a/1094650223_187:0:1660:1105_1920x0_80_0_0_ae51a7de81dca9a3ea16619b55403e3e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: ترامب في اجتماعه مع زيلينسكي لم يدعم انضمام أوكرانيا إلى الناتو

18:43 GMT 12.12.2024
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
ذكر الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه قال لكل من فلاديمير زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لا يدعم عضوية أوكرانيا في الناتو، ويجب على أوروبا أن تلعب دورًا رئيسيًا في دعم كييف.
وأضافت صحيفة أمريكية، أنه "خلال اجتماع في باريس في 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قال ترامب لزيلينسكي وماكرون إنه لا يدعم عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي، لكنه يريد أن يرى أوكرانيا قوية ومسلحة جيدًا بعد وقف الأعمال العدائية".
وأشار ترامب أيضًا إلى أن أوروبا يجب أن تلعب دورًا رئيسيًا في حماية ودعم أوكرانيا.
وتشير الصحيفة إلى أنه "يريد (ترامب) تواجد قوات أوروبية في أوكرانيا لمراقبة الحفاظ على وقف إطلاق النار… ولم يستبعد الدعم الأمريكي للاتفاق، لكن القوات الأمريكية لن تشارك".
وصرح الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أنه ضد قيام القوات المسلحة الأوكرانية بضرب الأراضي الروسية بالصواريخ الأمريكية بعيدة المدى، مشيرًا إلى أن هذا يؤدي إلى تصعيد أكبر للصراع.
العلم الأمريكي يرفرف فوق مبنى الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الأمريكية: دعم واشنطن لكييف سمح للولايات المتحدة باستثمار 117 خطا لإنتاج الأسلحة
16:05 GMT
وقال ترامب في مقابلة مع مجلة "تايم": "أنا لا أوافق بشدة على إرسال صواريخ على عمق مئات الأميال إلى داخل روسيا. لماذا نفعل ذلك؟... نحن ببساطة نصعد هذه الحرب ونجعلها أسوأ".
وأضاف ترامب، أن "أخطر موقف في الوقت الحالي هو قرار زيلينسكي "الغبي" بشن ضربات صاروخية على روسيا".
وسبق أن صرح ترامب أن الصراع في أوكرانيا لم يكن ليبدأ لو كان رئيسا للولايات المتحدة بدلا من جو بايدن.
وأكد أيضًا أنه في حالة إعادة انتخابه، فإنه ينوي التوصل إلى حل للصراع بين روسيا وأوكرانيا خلال 24 ساعة فقط.
ووصف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، تعليقا على كلمات ترامب، هذا الصراع بأنه "مشكلة معقدة للغاية لا يمكن حلها في يوم واحد".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала