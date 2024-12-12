https://sarabic.ae/20241212/الخارجية-الأمريكية-دعم-واشنطن-لكييف-سمح-للولايات-المتحدة-باستثمار-117-خطا-لإنتاج-الأسلحة-1095734195.html
الخارجية الأمريكية: دعم واشنطن لكييف سمح للولايات المتحدة باستثمار 117 خطا لإنتاج الأسلحة
الخارجية الأمريكية: دعم واشنطن لكييف سمح للولايات المتحدة باستثمار 117 خطا لإنتاج الأسلحة
سبوتنيك عربي
ذكر وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للإدارة والموارد، ريتشارد فيرما، أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا سمح للولايات المتحدة باستثمار 117 خطًا لإنتاج الأسلحة. 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T16:05+0000
2024-12-12T16:05+0000
2024-12-12T16:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال فيرما لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: "لقد استثمرنا في أكثر من 117 خط إنتاج في أكثر من 31 ولاية أمريكية".وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار"، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وفي وقت سابق، صرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sarabic.ae/20241212/ترامب-يصف-قرار-زيلينسكي-بشن-ضربات-على-روسيا-بـالغبي-1095727181.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الأمريكية: دعم واشنطن لكييف سمح للولايات المتحدة باستثمار 117 خطا لإنتاج الأسلحة
ذكر وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للإدارة والموارد، ريتشارد فيرما، أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا سمح للولايات المتحدة باستثمار 117 خطًا لإنتاج الأسلحة.
وقال فيرما لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: "لقد استثمرنا في أكثر من 117 خط إنتاج في أكثر من 31 ولاية أمريكية".
وأضاف فيرما: "نحن نتحدث عن إنتاج مدافع الهاوتزر ومركبات المشاة القتالية برادلي والذخيرة والأسلحة الأخرى".
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار"، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وفي وقت سابق، صرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.