https://sarabic.ae/20241212/ترامب-يصف-قرار-زيلينسكي-بشن-ضربات-على-روسيا-بـالغبي-1095727181.html
ترامب يصف قرار زيلينسكي بشن ضربات على روسيا بـ"الغبي"
ترامب يصف قرار زيلينسكي بشن ضربات على روسيا بـ"الغبي"
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب ، أنه ضد قيام القوات المسلحة الأوكرانية بضرب الأراضي الروسية بالصواريخ الأمريكية بعيدة المدى، مشيرًا إلى أن هذا يؤدي... 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T13:20+0000
2024-12-12T13:20+0000
2024-12-12T13:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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وقال ترامب في مقابلة مع مجلة "تايم": "أنا لا أوافق بشدة على إرسال صواريخ على عمق مئات الأميال إلى داخل روسيا. لماذا نفعل ذلك؟... نحن ببساطة نصعد هذه الحرب ونجعلها أسوأ".وأضاف ترامب، أن "أخطر موقف في الوقت الحالي هو قرار زيلينسكي "الغبي" بشن ضربات صاروخية على روسيا".وأكد أيضًا أنه في حالة إعادة انتخابه، فإنه ينوي التوصل إلى حل للصراع بين روسيا وأوكرانيا خلال 24 ساعة فقط.ووصف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، تعليقا على كلمات ترامب، هذا الصراع بأنه "مشكلة معقدة للغاية لا يمكن حلها في يوم واحد".
https://sarabic.ae/20241212/موسكو-ترد-على-تصريحات-الممثل-الخاص-لمنظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-حول-ضم-أوكرانيا-إلى-الناتو---1095718184.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
ترامب يصف قرار زيلينسكي بشن ضربات على روسيا بـ"الغبي"
صرح الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب ، أنه ضد قيام القوات المسلحة الأوكرانية بضرب الأراضي الروسية بالصواريخ الأمريكية بعيدة المدى، مشيرًا إلى أن هذا يؤدي إلى تصعيد أكبر للصراع.
وقال ترامب في مقابلة مع مجلة "تايم": "أنا لا أوافق بشدة على إرسال صواريخ على عمق مئات الأميال إلى داخل روسيا. لماذا نفعل ذلك؟... نحن ببساطة نصعد هذه الحرب ونجعلها أسوأ".
وأضاف ترامب، أن "أخطر موقف في الوقت الحالي هو قرار زيلينسكي "الغبي" بشن ضربات صاروخية على روسيا".
بالإضافة إلى ذلك، قال ترامب إنه سيستخدم المساعدة الأمريكية لأوكرانيا كوسيلة ضغط على روسيا في المفاوضات لإنهاء الصراع.
وسبق أن صرح ترامب أن الصراع في أوكرانيا لم يكن ليبدأ لو كان رئيسا للولايات المتحدة بدلا من جو بايدن.
وأكد أيضًا أنه في حالة إعادة انتخابه، فإنه ينوي التوصل إلى حل للصراع بين روسيا وأوكرانيا خلال 24 ساعة فقط.
ووصف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، تعليقا على كلمات ترامب، هذا الصراع بأنه "مشكلة معقدة للغاية لا يمكن حلها في يوم واحد".