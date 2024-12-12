https://sarabic.ae/20241212/إيران-تتسلم-رئاسة-منظمة-أوبك-لعام-2025-1095713382.html

إيران تتسلم رئاسة منظمة "أوبك" لعام 2025

إيران تتسلم رئاسة منظمة "أوبك" لعام 2025

سبوتنيك عربي

أعلن وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، يوم أمس الأربعاء، عن اختياره رئيسًا مؤقتا لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، لعام 2025. 12.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-12T07:01+0000

2024-12-12T07:01+0000

2024-12-12T07:01+0000

أوبك

إيران

العالم

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وجاء هذا القرار خلال الاجتماع الـ189 للمنظمة، الذي عقد يوم أمس افتراضيًا عبر تقنية الفيديو بمشاركة وزراء النفط والطاقة من الدول الأعضاء.وأضاف : "كما تم في هذا الاجتماع تعیین وزير النفط العراقي، نائبًا لرئيس منظمة أوبك".وتابع: "المناقشات شملت عددًا من الموضوعات المهمة، وعلى رأسها قرار تعيينه رئيسًا للدورة المقبلة لمؤتمر أوبك".ووفقا للوزير الإيراني فأنه سيعمل بجد لتعزيز روح التعاون بين الدول الأعضاء، مع التركيز على تحقيق التماسك والتكامل داخل المنظمة، بما يسهم في تعزيز استقرار السوق النفطية العالمية ودعم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.وأعرب باك نجاد عن امتنانه لثقة أعضاء المنظمة وقيادتها، مشددًا على أهمية البناء على الإنجازات السابقة لأوبك، وتطوير استراتيجيات جديدة تعزز من مكانتها العالمية.شكر رئيس المؤتمر ووزراء الدول الأعضاء في منظمة أوبك على ثقتهم واختيار وزير النفط الإيراني رئيسا لمؤتمر أوبك عام 2025، قال باك نجاد : بصفتي رئيسا لمؤتمر أوبك خلال العام 2025، فإنني سألزم على نفسي، تسخير كل قدراتي وبذل قصارى جهدي لتعزيز روح التعاون والتماسك والتضامن والتقدم في هذه المنظمة.يُذكر أن إيران كانت دائمًا من بين الدول الفاعلة في أوبك، حيث ساهمت على مدار العقود الماضية في صياغة سياسات تهدف إلى ضمان توازن السوق وحماية مصالح الأعضاء.

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