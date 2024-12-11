https://sarabic.ae/20241211/أوبك-تخفض-توقعاتها-لنمو-الطلب-العالمي-على-النفط-في-2024-إلى-16-مليون-برميل-يوميا-1095695011.html
"أوبك" تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 إلى 1.6 مليون برميل يوميا
"أوبك" تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 إلى 1.6 مليون برميل يوميا
سبوتنيك عربي
أعلنت منظمة "أوبك"، اليوم الأربعاء، خفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بمقدار 210 آلاف برميل يوميا ليصل إلى 1.6 مليون برميل يوميا. 11.12.2024, سبوتنيك عربي
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وجاء في تقرير "أوبك" الشهري الجديد الصادر: "توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2024 تقف عند مستوى صحي يبلغ 1.6 مليون برميل يوميًا، على أساس سنوي، بانخفاض بمقدار 210 ألف برميل يوميًا عن تقييم الشهر الماضي".وأبقت منظمة "أوبك" على توقعاتها لإنتاج الولايات المتحدة من النفط والمكثفات في 2024 دون تغيير عند 13.21 مليون برميل يوميا.وجاء في التقرير أن دول "أوبك+" المشاركة في اتفاق النفط زادت إنتاجها بمقدار 323 ألف برميل يوميا إلى 40.7 مليون برميل يوميا في تشرين الثاني/ نوفمبر، وهو ما يعني إنتاج 222 ألف برميل يوميا أقل من الحصص المتفق عليها.وأشارت منظمة "أوبك" إلى أن إنتاج النفط في روسيا انخفض بمقدار 7 آلاف برميل يوميًا في نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 8.994 مليون برميل يوميًا.وجاء في التقرير: "انخفض إنتاج النفط في روسيا في نوفمبر بمقدار 7000 برميل يوميًا، مقارنة بشهر أكتوبر، ليصل إلى 8.994 مليون برميل يوميًا".وشهدت روسيا والعراق وكازاخستان تجاوز إنتاج النفط الأهداف هذا العام وأعدت خطط التعويض وقدمتها إلى أمانة "أوبك". وفي أكتوبر، خفض العراق إنتاج النفط بمقدار 95 ألف برميل إضافية يوميا، وكازاخستان - بمقدار 265 ألفا، وروسيا - بمقدار 10 آلاف. وفي بداية نوفمبر، أعلنت الحكومة الروسية أن روسيا وكازاخستان ستقدمان إلى "أوبك" جداول محدثة لتعويض الإنتاج الزائد.روسيا والسعودية وكازاخستان تؤكد خططها لخفض إنتاج النفطخبير اقتصادي: تنسيق المواقف يمثل أولوية للجزائر وإيران
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https://sarabic.ae/20241015/الطاقة-الدولية-روسيا-تجاوزت-مستوى-الإنتاج-المستهدف-لـأوبك--في-سبتمبر-بمقدار-140-ألف-برميل-يوميا-1093773934.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أوبك, روسيا
"أوبك" تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 إلى 1.6 مليون برميل يوميا
أعلنت منظمة "أوبك"، اليوم الأربعاء، خفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بمقدار 210 آلاف برميل يوميا ليصل إلى 1.6 مليون برميل يوميا.
وجاء في تقرير "أوبك" الشهري الجديد الصادر: "توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2024 تقف عند مستوى صحي يبلغ 1.6 مليون برميل يوميًا، على أساس سنوي، بانخفاض بمقدار 210 ألف برميل يوميًا عن تقييم الشهر الماضي".
وتوقع التقرير نمو الطلب بنحو 1.4 مليون برميل يوميا ليصل إلى 105.3 مليون برميل يوميا في 2025.
وأبقت منظمة "أوبك" على توقعاتها لإنتاج الولايات المتحدة من النفط والمكثفات في 2024 دون تغيير عند 13.21 مليون برميل يوميا.
وجاء في التقرير أن دول "أوبك+" المشاركة في اتفاق النفط زادت إنتاجها بمقدار 323 ألف برميل يوميا إلى 40.7 مليون برميل يوميا في تشرين الثاني/ نوفمبر، وهو ما يعني إنتاج 222 ألف برميل يوميا أقل من الحصص المتفق عليها.
كما رفعت منظمة "أوبك" توقعاتها لنمو إنتاج النفط في 2024 خارج المنظمة بمقدار 70 ألف برميل يوميا إلى 1.3 مليون برميل يوميا، وتتوقع أن يبلغ متوسط الإنتاج 53.1 مليون برميل يوميا.
وأشارت منظمة "أوبك" إلى أن إنتاج النفط في روسيا انخفض بمقدار 7 آلاف برميل يوميًا في نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 8.994 مليون برميل يوميًا.
وجاء في التقرير: "انخفض إنتاج النفط في روسيا في نوفمبر بمقدار 7000 برميل يوميًا، مقارنة بشهر أكتوبر، ليصل إلى 8.994 مليون برميل يوميًا".
وأشارت إلى أن بيانات إنتاج النفط الروسي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أظهرت تراجع الإنتاج إلى 9.001 مليون برميل يوميًا، مقارنة بـ9.01 مليون برميل في الشهر السابق.
وشهدت روسيا والعراق وكازاخستان تجاوز إنتاج النفط الأهداف هذا العام وأعدت خطط التعويض وقدمتها إلى أمانة "أوبك". وفي أكتوبر، خفض العراق إنتاج النفط بمقدار 95 ألف برميل إضافية يوميا، وكازاخستان - بمقدار 265 ألفا، وروسيا - بمقدار 10 آلاف. وفي بداية نوفمبر، أعلنت الحكومة الروسية أن روسيا وكازاخستان ستقدمان إلى "أوبك" جداول محدثة لتعويض الإنتاج الزائد.