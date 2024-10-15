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https://sarabic.ae/20241015/الطاقة-الدولية-روسيا-تجاوزت-مستوى-الإنتاج-المستهدف-لـأوبك--في-سبتمبر-بمقدار-140-ألف-برميل-يوميا-1093773934.html
الطاقة الدولية: روسيا تجاوزت مستوى الإنتاج المستهدف لـ"أوبك +" في سبتمبر بمقدار 140 ألف برميل يوميا
الطاقة الدولية: روسيا تجاوزت مستوى الإنتاج المستهدف لـ"أوبك +" في سبتمبر بمقدار 140 ألف برميل يوميا
سبوتنيك عربي
أعلنت وكالة الطاقة الدولية، يوم أمس الاثنين، أن إنتاج النفط في روسيا في أيلول/ سبتمبر الماضي، كان بذات قدر الإنتاج في شهر آب/ أغسطس الماضي، حيث أنتجت البلاد... 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T10:13+0000
2024-10-15T10:13+0000
مجتمع
اقتصاد
العالم
أوبك
اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط
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وقال تقرير للوكالة: "ظل إنتاج النفط الخام الروسي ثابتًا تقريبًا عند 9,11 مليون برميل يوميًا في سبتمبر (الماضي)، حيث تجاوز نمو الصادرات الانخفاض في أحجام التكرير".وتحدد "أوبك+"، كجزء من الاتفاقية، حصص إنتاج النفط لأعضائها. وبالنسبة للعام الحالي، يبلغ الحد الأقصى الإجمالي لمستوى الإنتاج نحو 39.425 مليون برميل يومياً؛ إذا لم يتم الأخذ في الاعتبار إيران وفنزويلا وليبيا، وهي الدول غير المشاركة في الحصص.ولدى عدد من دول "أوبك+"، بما في ذلك روسيا والمملكة العربية السعودية، تخفيضات طوعية، بالإضافة إلى الحصص المحددة لجميع المشاركين. وعقب اجتماعات التحالف في 2 حزيران/ يونيو الماضي، مددت هذه الدول التخفيضات بمقدار 1.66 مليون برميل يومياً حتى نهاية عام 2025، كما اتخذت قرارًا بالإلغاء التدريجي للقيود الإضافية بمقدار 2.2 مليون برميل، ابتداء من كانون الأول/ ديسمبر 2024. وخفّضت روسيا إنتاجها بمقدار 471 ألف برميل يومياً فوق الحصص المقررة لها.وقال التقرير: "انخفضت المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية موسميا بمقدار 13.4 مليون برميل إلى 2811 مليون برميل، وهو ما يقل 102.7 مليون برميل عن متوسط ​​الخمس سنوات. ووفقا للبيانات الأولية، انخفضت مخزونات النفط بشكل أكبر في سبتمبر".ووفقا لحسابات وكالة الطاقة الدولية، كانت صادرات النفط والمنتجات النفطية من روسيا في أغسطس الماضي أقل بمقدار 290 ألف برميل يوميا عما كانت عليه في يوليو - حوالي 7 ملايين برميل يوميا، وهو الحد الأدنى منذ مارس/ آذار الماضي 2021.وفي وقت سابق، أفادت وزارة الطاقة الروسية بأن روسيا تجاوزت أهداف إنتاج "أوبك+" في الفترة بين أبريل/ نيسان ويوليو/ تموز الماضيين. وكما أوضحت الوزارة، فإن ذلك يرجع إلى مشاكل لمرة واحدة تتعلق بجدول التوريد والخصائص الفنية لخفض الإنتاج بكمية كبيرة.وفي وقت سابق، استبعدت دول "أوبك" وتحالف "أوبك+"، بيانات وكالة الطاقة الدولية من حساباتها، واستبدلتها بمعلومات من شركتي "وود ماكنزي" و"ريستاد إنيرغي" التحليليتين. وأوضح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن هذا يرجع إلى انحياز الوكالة، والتي يمكن تتبع مواقفها في البيانات المتعلقة بتحليل سوق الطاقة.روسيا تعتزم الوصول بإنتاج النفط إلى 540 مليون طن سنويا خلال عدة سنواتتوترات الشرق الأوسط تهدد بارتفاع غير مسبوق لأسعار الطاقة وأوروبا الأكثر تضرراتوقيع مذكرات تفاهم وحضور كبير في اليوم الثاني من منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"... صور وفيديو
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اقتصاد, العالم, أوبك, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط
اقتصاد, العالم, أوبك, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط

الطاقة الدولية: روسيا تجاوزت مستوى الإنتاج المستهدف لـ"أوبك +" في سبتمبر بمقدار 140 ألف برميل يوميا

10:13 GMT 15.10.2024
© AFP 2023منظمة أوبك
منظمة أوبك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
© AFP 2023
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أعلنت وكالة الطاقة الدولية، يوم أمس الاثنين، أن إنتاج النفط في روسيا في أيلول/ سبتمبر الماضي، كان بذات قدر الإنتاج في شهر آب/ أغسطس الماضي، حيث أنتجت البلاد 9,11 مليون برميل يوميًا، متجاوزة المستوى المستهدف لـ "أوبك+" بمقدار 140 ألف برميل يوميًا.
وقال تقرير للوكالة: "ظل إنتاج النفط الخام الروسي ثابتًا تقريبًا عند 9,11 مليون برميل يوميًا في سبتمبر (الماضي)، حيث تجاوز نمو الصادرات الانخفاض في أحجام التكرير".

وفي الوقت نفسه، ووفقاً لحسابات وكالة الطاقة الدولية، مع الأخذ في الاعتبار التخفيضات الطوعية لـ"أوبك+" والحصص، بلغ الحد الأقصى لمستوى الإنتاج في روسيا في سبتمبر الماضي، مستوى 8.98 مليون برميل يومياً، وتجاوزته البلاد بـ140 ألف برميل يومياً، وبلغ إجمالي إنتاج المواد النفطية السائلة في روسيا، في سبتمبر الماضي، 10.5 مليون برميل يومياً.

وتحدد "أوبك+"، كجزء من الاتفاقية، حصص إنتاج النفط لأعضائها. وبالنسبة للعام الحالي، يبلغ الحد الأقصى الإجمالي لمستوى الإنتاج نحو 39.425 مليون برميل يومياً؛ إذا لم يتم الأخذ في الاعتبار إيران وفنزويلا وليبيا، وهي الدول غير المشاركة في الحصص.
ولدى عدد من دول "أوبك+"، بما في ذلك روسيا والمملكة العربية السعودية، تخفيضات طوعية، بالإضافة إلى الحصص المحددة لجميع المشاركين. وعقب اجتماعات التحالف في 2 حزيران/ يونيو الماضي، مددت هذه الدول التخفيضات بمقدار 1.66 مليون برميل يومياً حتى نهاية عام 2025، كما اتخذت قرارًا بالإلغاء التدريجي للقيود الإضافية بمقدار 2.2 مليون برميل، ابتداء من كانون الأول/ ديسمبر 2024. وخفّضت روسيا إنتاجها بمقدار 471 ألف برميل يومياً فوق الحصص المقررة لها.
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وقال التقرير: "انخفضت المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية موسميا بمقدار 13.4 مليون برميل إلى 2811 مليون برميل، وهو ما يقل 102.7 مليون برميل عن متوسط ​​الخمس سنوات. ووفقا للبيانات الأولية، انخفضت مخزونات النفط بشكل أكبر في سبتمبر".

وتعتقد وكالة الطاقة الدولية أن روسيا زادت صادراتها من النفط والمنتجات النفطية بمقدار 500 ألف برميل يوميا، في سبتمبر بحلول نهاية أغسطس الماضيين، إلى 7.5 مليون برميل يوميا، بحسب التقرير الشهري للوكالة.

ووفقا لحسابات وكالة الطاقة الدولية، كانت صادرات النفط والمنتجات النفطية من روسيا في أغسطس الماضي أقل بمقدار 290 ألف برميل يوميا عما كانت عليه في يوليو - حوالي 7 ملايين برميل يوميا، وهو الحد الأدنى منذ مارس/ آذار الماضي 2021.

ويقول التقرير: "بعد انخفاضها بمقدار 300 ألف برميل يوميا في أغسطس الماضي، إلى أقل من 7.05 مليون برميل يوميا، قفزت صادرات النفط الروسية بمقدار 500 ألف برميل يوميا خلال الشهر، إلى 7.5 مليون برميل يوميا".

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وفي وقت سابق، أفادت وزارة الطاقة الروسية بأن روسيا تجاوزت أهداف إنتاج "أوبك+" في الفترة بين أبريل/ نيسان ويوليو/ تموز الماضيين. وكما أوضحت الوزارة، فإن ذلك يرجع إلى مشاكل لمرة واحدة تتعلق بجدول التوريد والخصائص الفنية لخفض الإنتاج بكمية كبيرة.

وذكرت وزارة الطاقة أنه حتى نهاية سبتمبر 2025، ستعوض البلاد أحجام الإنتاج التي تجاوزتها منذ أبريل الماضي.

وفي وقت سابق، استبعدت دول "أوبك" وتحالف "أوبك+"، بيانات وكالة الطاقة الدولية من حساباتها، واستبدلتها بمعلومات من شركتي "وود ماكنزي" و"ريستاد إنيرغي" التحليليتين. وأوضح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن هذا يرجع إلى انحياز الوكالة، والتي يمكن تتبع مواقفها في البيانات المتعلقة بتحليل سوق الطاقة.
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