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09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تخطط إسرائيل لهجوم واسع على اليمن؟
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح المرحلة الانتقالية في سوريا الجديدة؟
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
من الملعب
قرعة مونديال الأندية تفرز مواجهات عربية منتظرة ومبابي يبحث عن نفسه
12:03 GMT
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مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
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لقاء سبوتنيك
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59 د
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183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:18 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:26 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
09:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
10:03 GMT
57 د
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11:03 GMT
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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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https://sarabic.ae/20241212/الأمم-المتحدة-أكثر-من-مليون-شخص-نزح-من-سوريا-منذ-27-نوفمبر-1095740573.html
الأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص نزح من سوريا منذ 27 نوفمبر
الأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص نزح من سوريا منذ 27 نوفمبر
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مساء الخميس، أن أكثر من 1.1 مليون شخص نزحوا في أنحاء سوريا منذ تصعيد الأعمال العدائية في 27 نوفمبر/تشرين... 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T22:47+0000
2024-12-12T22:47+0000
منظمة الأمم المتحدة
أخبار سوريا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان له: "نزح أكثر من 1.1 مليون شخص، معظمهم من النساء والأطفال في أنحاء سوريا منذ تصعيد الأعمال العدائية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني".وأضاف أن "ما يقرب من 640 ألف شخص فر من محافظة حلب، وغادر 334 ألف شخص إدلب، وفر 136 ألف شخص من حماة".وظهر على شاشة التلفزيون السوري الرسمي صباح الأحد الماضي مجموعة من المسلحين ينتمون لـ"هيئة تحرير الشام" أعلنوا سيطرتهم على العاصمة السورية دمشق، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.وكانت فصائل مسلحة منضوية تحت لواء "هيئة تحرير الشام" قد بدأت، أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، هجومًا واسع النطاق ضد قوات ومواقع الجيش السوري في عدة محافظات.وقررت قيادة المعارضة المسلحة في سوريا، تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة مؤقتة لتسيير الأعمال، خلال فترة انتقالية تنتهي في مارس/آذار 2025.وكان البشير يرأس ما يسمى بـ "حكومة الإنقاذ" التي شكلتها قوات المعارضة في إدلب منذ يناير/كانون الثاني 2024.من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري بشار الأسد قرر بعد مفاوضات مع أطراف الصراع السوري ترك منصبه ومغادرة سوريا، لافتة إلى أن الأسد أعطى تعليماته بضرورة نقل السلطة سلمياً.وفي وقت لاحق، صرح مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك" أن الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو، وقد منحتهم روسيا حق اللجوء لأسباب إنسانية.ودعت الخارجية الروسية جميع الأطراف المعنية إلى ضرورة نبذ العنف وحل الخلافات المتعلقة بالحكم في سوريا عبر الوسائل السياسية، مضيفة أن موسكو على تواصل مع جميع فئات المعارضة السورية وتدعو إلى احترام آراء جميع القوى العرقية والطائفية في المجتمع السوري، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة عملية سياسية شاملة.
https://sarabic.ae/20241212/أردوغان-يؤكد-لبلينكن-ضرورة-العمل-على-إعادة-إعمار-سوريا-1095740425.html
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منظمة الأمم المتحدة, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, روسيا
منظمة الأمم المتحدة, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, روسيا

الأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص نزح من سوريا منذ 27 نوفمبر

22:47 GMT 12.12.2024
© Sputnikاللاجئون السوريون يعيشون النزوح مجدداً في لبنان بسبب القصف الإسرائيلي
اللاجئون السوريون يعيشون النزوح مجدداً في لبنان بسبب القصف الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مساء الخميس، أن أكثر من 1.1 مليون شخص نزحوا في أنحاء سوريا منذ تصعيد الأعمال العدائية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، معظمهم من النساء والأطفال.
موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان له: "نزح أكثر من 1.1 مليون شخص، معظمهم من النساء والأطفال في أنحاء سوريا منذ تصعيد الأعمال العدائية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني".
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
أردوغان يؤكد لبلينكن ضرورة العمل على إعادة إعمار سوريا
22:22 GMT
وأضاف أن "ما يقرب من 640 ألف شخص فر من محافظة حلب، وغادر 334 ألف شخص إدلب، وفر 136 ألف شخص من حماة".
وظهر على شاشة التلفزيون السوري الرسمي صباح الأحد الماضي مجموعة من المسلحين ينتمون لـ"هيئة تحرير الشام" أعلنوا سيطرتهم على العاصمة السورية دمشق، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
وكانت فصائل مسلحة منضوية تحت لواء "هيئة تحرير الشام" قد بدأت، أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، هجومًا واسع النطاق ضد قوات ومواقع الجيش السوري في عدة محافظات.
وقررت قيادة المعارضة المسلحة في سوريا، تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة مؤقتة لتسيير الأعمال، خلال فترة انتقالية تنتهي في مارس/آذار 2025.
وكان البشير يرأس ما يسمى بـ "حكومة الإنقاذ" التي شكلتها قوات المعارضة في إدلب منذ يناير/كانون الثاني 2024.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري بشار الأسد قرر بعد مفاوضات مع أطراف الصراع السوري ترك منصبه ومغادرة سوريا، لافتة إلى أن الأسد أعطى تعليماته بضرورة نقل السلطة سلمياً.
وفي وقت لاحق، صرح مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك" أن الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو، وقد منحتهم روسيا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
ودعت الخارجية الروسية جميع الأطراف المعنية إلى ضرورة نبذ العنف وحل الخلافات المتعلقة بالحكم في سوريا عبر الوسائل السياسية، مضيفة أن موسكو على تواصل مع جميع فئات المعارضة السورية وتدعو إلى احترام آراء جميع القوى العرقية والطائفية في المجتمع السوري، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة عملية سياسية شاملة.
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