https://sarabic.ae/20241212/البيت-الأبيض-بايدن-يصادق-على-حزمة-المساعدات-الدفاعية-الـ72-لأوكرانيا-1095738411.html
البيت الأبيض: بايدن يصادق على حزمة المساعدات الدفاعية الـ72 لأوكرانيا
البيت الأبيض: بايدن يصادق على حزمة المساعدات الدفاعية الـ72 لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وافق على حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا. 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T19:16+0000
2024-12-12T19:16+0000
2024-12-12T19:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال كيربي، في إحاطة صحفية دورية للبيت الأبيض، إن "الرئيس (بايدن) وافق، اليوم، على حزمة مساعدة دفاعية جديدة لأوكرانيا، والتي ستمدهم بدفاعات جوية ومدفعية وطائرات مسيرة ومركبات مدرعة إضافية".وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار"، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وفي وقت سابق، صرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sarabic.ae/20241212/إعلام-ترامب-في-اجتماعه-مع-زيلينسكي-لم-يدعم-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-1095737580.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض: بايدن يصادق على حزمة المساعدات الدفاعية الـ72 لأوكرانيا
أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وافق على حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
وقال كيربي، في إحاطة صحفية دورية للبيت الأبيض، إن "الرئيس (بايدن) وافق، اليوم، على حزمة مساعدة دفاعية جديدة لأوكرانيا، والتي ستمدهم بدفاعات جوية ومدفعية وطائرات مسيرة ومركبات مدرعة إضافية".
وأضاف كيربي أن هذه هي الحزمة الـ72 من نوعها من حكومة بايدن لأوكرانيا.
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار"، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وفي وقت سابق، صرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.