https://sarabic.ae/20241212/البيت-الأبيض-بايدن-يصادق-على-حزمة-المساعدات-الدفاعية-الـ72-لأوكرانيا-1095738411.html

البيت الأبيض: بايدن يصادق على حزمة المساعدات الدفاعية الـ72 لأوكرانيا

البيت الأبيض: بايدن يصادق على حزمة المساعدات الدفاعية الـ72 لأوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وافق على حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا. 12.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-12T19:16+0000

2024-12-12T19:16+0000

2024-12-12T19:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال كيربي، في إحاطة صحفية دورية للبيت الأبيض، إن "الرئيس (بايدن) وافق، اليوم، على حزمة مساعدة دفاعية جديدة لأوكرانيا، والتي ستمدهم بدفاعات جوية ومدفعية وطائرات مسيرة ومركبات مدرعة إضافية".وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار"، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وفي وقت سابق، صرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.

https://sarabic.ae/20241212/إعلام-ترامب-في-اجتماعه-مع-زيلينسكي-لم-يدعم-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-1095737580.html

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