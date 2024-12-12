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الجيش المصري يعلن إحباط مخططات تهدد الأمن القومي للبلاد
الجيش المصري يعلن إحباط مخططات تهدد الأمن القومي للبلاد
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش المصري، اليوم الخميس، أنه نفذ سلسلة من الضربات الناجحة ضد العناصر الإجرامية، في إطار جهوده المستمرة لحماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات... 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T18:30+0000
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وقال الجيش المصري في بيان، إن العمليات الأخيرة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات، تشمل الحشيش، البانجو، الهيدرو، الكوكايين، والأقراص المخدرة، بالإضافة إلى ضبط مساحات زراعية لنبات الهيدرو.وأضاف أن قواته كثفت عمليات التفتيش والتأمين على المعديات، الأنفاق، الطرق والمحاور المختلفة، إلى جانب تنفيذ حملات ودوريات مكبرة للقضاء على الزراعات المخدرة في شمال ووسط وجنوب سيناء.كما نجح في ضبط عدد من الأسلحة والذخائر من مختلف الأعيرة، وإحباط محاولات عديدة للتنقيب عن خام الذهب من خلال مداهمات ودوريات مشتركة.بالإضافة إلى ذلك، تمكنت قوات حرس الحدود المصرية من إحباط محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية لمجموعة من الأفراد من جنسيات متعددة عبر الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وضبط كميات من البضائع المهربة التي لم يتم سداد الرسوم الجمركية عليها.كما شدد الجيش المصري في بيانه على أنه يكثف جهوده لتعزيز السيطرة على المنافذ والمعابر الحدودية، لضمان أمن واستقرار الدولة المصرية.
https://sarabic.ae/20241014/السيسي-قدرات-الجيش-المصري-تكفي-للدفاع-وليس-في-نيتنا-مهاجمة-أحد-1093744295.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الجيش المصري, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, الجيش المصري, العالم العربي, الأخبار

الجيش المصري يعلن إحباط مخططات تهدد الأمن القومي للبلاد

18:30 GMT 12.12.2024
© AP Photo / Ariel Schalitحاجز أمني بشمال سيناء
حاجز أمني بشمال سيناء - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
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أعلن الجيش المصري، اليوم الخميس، أنه نفذ سلسلة من الضربات الناجحة ضد العناصر الإجرامية، في إطار جهوده المستمرة لحماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.
وقال الجيش المصري في بيان، إن العمليات الأخيرة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات، تشمل الحشيش، البانجو، الهيدرو، الكوكايين، والأقراص المخدرة، بالإضافة إلى ضبط مساحات زراعية لنبات الهيدرو.
وأضاف أن قواته كثفت عمليات التفتيش والتأمين على المعديات، الأنفاق، الطرق والمحاور المختلفة، إلى جانب تنفيذ حملات ودوريات مكبرة للقضاء على الزراعات المخدرة في شمال ووسط وجنوب سيناء.
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السيسي: قدرات الجيش المصري تكفي للدفاع وليس في نيتنا مهاجمة أحد
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كما نجح في ضبط عدد من الأسلحة والذخائر من مختلف الأعيرة، وإحباط محاولات عديدة للتنقيب عن خام الذهب من خلال مداهمات ودوريات مشتركة.
بالإضافة إلى ذلك، تمكنت قوات حرس الحدود المصرية من إحباط محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية لمجموعة من الأفراد من جنسيات متعددة عبر الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وضبط كميات من البضائع المهربة التي لم يتم سداد الرسوم الجمركية عليها.
كما شدد الجيش المصري في بيانه على أنه يكثف جهوده لتعزيز السيطرة على المنافذ والمعابر الحدودية، لضمان أمن واستقرار الدولة المصرية.
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