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الحرس الثوري الإيراني: الأحداث الأخيرة في سوريا حافز لطرد أمريكا من المنطقة وتحرير القدس

الحرس الثوري الإيراني: الأحداث الأخيرة في سوريا حافز لطرد أمريكا من المنطقة وتحرير القدس

سبوتنيك عربي

أكد الحرس الثوري الإيراني، على "أهمية الحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة سوريا"، معتبرا أن الأحداث الأخيرة دروس مفيدة تعزز نمو جبهة المقاومة، وتزيد من صلابتها... 12.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-12T09:59+0000

2024-12-12T09:59+0000

2024-12-12T09:59+0000

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الحرس الثوري الإيراني

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وأدان الحرس الثوري، في بيان له، اليوم الخميس، "بشدة استغلال أمريكا وإسرايل لحالة عدم الاستقرار الحالية في سوريا وعدوانهما واحتلالهما وهجومهما على البنية التحتية والمراكز الحيوية لهذا البلد"، مشددا على ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.وقال إن "العالم يمر بمنعطف تاريخي كبير لتشكيل هندسة جديدة للقوة والنظام العالمي الجديد"، مضيفا أن "عملية طوفان الأقصى والهزيمة التاريخية لإسرائيل تجسد غضب الأمة الإسلامية".وتابع الحرس الثوري الإيراني: "تشكيل شرق أوسط جديد وهيمنة الصهاينة على مصائر شعوب المنطقة مجرد وهم وحرب نفسية"، مؤكدا أن "الوقائع تشير إلى بداية مرحلة جديدة من عملية هزيمة الأعداء وانتصار جبهة المقاومة".وشدد البيان على أن "المقاومة ستواجه مخططات التقسيم في المنطقة ولن تسمح بنسيان غزة وفلسطين"، مشيرا إلى أن "استراتيجية إيران الإسلامية تركز على المراقبة الشاملة والمستمرة لتحولات المنطقة، والإلمام بسلوك الأعداء في الميدان".وأكد الحرس الثوري الإيراني، أن السياسة المبدئية لإيران ترتكز على ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية، وتهيئة الظروف لتحديد مستقبل البلاد السياسي بإرادة شعبها، معتبرا هذا الحق مشروعًا وقانونيًا يجب أن يحظى بالدعم الدولي.وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، أكد أمس الأربعاء، أن "ما حدث في سوريا كان مدبراً في غرفة القيادة الأمريكية والإسرائيلية".وقال خامنئي، في خطاب له: "أيضا حكومة مجاورة لسوريا تلعب دوراً واضحاً في هذا المجال ولعبت وما زالت تلعب - الجميع يرون ذلك، لكن العميل الرئيسي والمتآمر الرئيسي وغرفة القيادة الرئيسية في أمريكا والنظام الصهيوني، لدينا أدلة على ذلك وهذه الأدلة لا تترك مجالاً للشك".وأكدت الحكومة الإيرانية، الثلاثاء الماضي، أن "العلاقات التي تجمع إيران بسوريا تستند إلى احترام وحدة الأراضي والسيادة الوطنية السورية".وذكرت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن "الجيش السوري أظهر نوعا من العجز أو عدم الإرادة في منع دخول بعض المسلحين، ما أدى إلى تغيير النظام في سوريا"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأعربت مهاجراني عن "تمنيات بلادها في الأفضل للشعب السوري وأن تكون التطورات القادمة خيرا وصلاحا لهم"، مؤكدة أن "إيران تتابع عن كثب التحولات الجارية في سوريا".وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت، الأحد الماضي، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام.يذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد، وبعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر الاستقالة من منصبه وغادر البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.من جهته، قال مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، إن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء. وأشار مراسل وكالة "سبوتنيك" أيضًا إلى أن المسؤولين الروس على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي يضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية لروسيا.

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