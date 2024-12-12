الحكومة السورية المؤقتة تشكر 7 دول عربية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:18 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تخطط إسرائيل لهجوم واسع على اليمن؟
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح المرحلة الانتقالية في سوريا الجديدة؟
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
من الملعب
قرعة مونديال الأندية تفرز مواجهات عربية منتظرة ومبابي يبحث عن نفسه
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ترامب يريد الحفاظ على الأموال في الولايات المتحدة لا في أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:18 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:26 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
09:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
10:03 GMT
57 د
On air
11:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:03 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:19 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:53 GMT
6 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الثورات العربية أمام امتحان عسير وحسنا فعل البعث بتجميد نشاطاته في سوريا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أولويات الحكومة الإنتقالية لتجنب حدوث فوضى في سوريا؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241212/الحكومة-السورية-المؤقتة-تشكر-7-دول-عربية-1095733916.html
الحكومة السورية المؤقتة تشكر 7 دول عربية
الحكومة السورية المؤقتة تشكر 7 دول عربية
سبوتنيك عربي
أعربت الحكومة السورية المؤقتة، اليوم الخميس، عن شكرها وامتنانها لعدد من الدول لاستئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية في دمشق. 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T15:37+0000
2024-12-12T15:37+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/08/1095594020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4cc4dc3f834011fda93b7faaa733b62d.jpg
وقدمت الحكومة المؤقتة في بيان لها، الشكر لكل من مصر، العراق، السعودية، الإمارات، الأردن، البحرين، سلطنة عُمان، وإيطاليا على هذه الخطوة.كما أشارت إلى تلقيها "وعوداً مباشرة" من قطر وتركيا بإعادة افتتاح سفارتيهما في سوريا قريباً، معربة عن أملها في "بناء علاقات جيدة مع جميع الدول التي تحترم إرادة الشعب السوري وسيادة ووحدة أراضي الدولة".وكان محمد البشير، قد أعلن الثلاثاء الماضي، عبر بيان تلفزيوني، تكليفه بتولي رئاسة حكومة انتقالية في سوريا حتى الأول من مارس/ آذار 2025.وأعلنت المعارضة السورية المسلحة، الأحد الماضي، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام.وفي وقت سابق، أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن الرئيس السوري بشار الأسد، بعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر الاستقالة من منصبه وغادر البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا.ولاحقا، أعلنت موسكو منح الأسد وعائلته اللجوء في روسيا لاعتبارات "إنسانية".
https://sarabic.ae/20241211/قطر-تعلن-أنها-ستعيد-افتتاح-سفارتها-في-سوريا-1095705877.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/08/1095594020_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_7a30b9fbc9a3aa58f40a1022a59a2f6a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

الحكومة السورية المؤقتة تشكر 7 دول عربية

15:37 GMT 12.12.2024
© AP Photo / Hassan Ammarعلم سوريا
علم سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
أعربت الحكومة السورية المؤقتة، اليوم الخميس، عن شكرها وامتنانها لعدد من الدول لاستئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية في دمشق.
وقدمت الحكومة المؤقتة في بيان لها، الشكر لكل من مصر، العراق، السعودية، الإمارات، الأردن، البحرين، سلطنة عُمان، وإيطاليا على هذه الخطوة.
كما أشارت إلى تلقيها "وعوداً مباشرة" من قطر وتركيا بإعادة افتتاح سفارتيهما في سوريا قريباً، معربة عن أملها في "بناء علاقات جيدة مع جميع الدول التي تحترم إرادة الشعب السوري وسيادة ووحدة أراضي الدولة".
وكان محمد البشير، قد أعلن الثلاثاء الماضي، عبر بيان تلفزيوني، تكليفه بتولي رئاسة حكومة انتقالية في سوريا حتى الأول من مارس/ آذار 2025.
الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
قطر تعلن أنها ستعيد افتتاح سفارتها في سوريا
أمس, 18:50 GMT
وأعلنت المعارضة السورية المسلحة، الأحد الماضي، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام.
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن الرئيس السوري بشار الأسد، بعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر الاستقالة من منصبه وغادر البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا.
ولاحقا، أعلنت موسكو منح الأسد وعائلته اللجوء في روسيا لاعتبارات "إنسانية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала