https://sarabic.ae/20241212/الحكومة-السورية-المؤقتة-تشكر-7-دول-عربية-1095733916.html
الحكومة السورية المؤقتة تشكر 7 دول عربية
الحكومة السورية المؤقتة تشكر 7 دول عربية
سبوتنيك عربي
أعربت الحكومة السورية المؤقتة، اليوم الخميس، عن شكرها وامتنانها لعدد من الدول لاستئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية في دمشق. 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T15:37+0000
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وقدمت الحكومة المؤقتة في بيان لها، الشكر لكل من مصر، العراق، السعودية، الإمارات، الأردن، البحرين، سلطنة عُمان، وإيطاليا على هذه الخطوة.كما أشارت إلى تلقيها "وعوداً مباشرة" من قطر وتركيا بإعادة افتتاح سفارتيهما في سوريا قريباً، معربة عن أملها في "بناء علاقات جيدة مع جميع الدول التي تحترم إرادة الشعب السوري وسيادة ووحدة أراضي الدولة".وكان محمد البشير، قد أعلن الثلاثاء الماضي، عبر بيان تلفزيوني، تكليفه بتولي رئاسة حكومة انتقالية في سوريا حتى الأول من مارس/ آذار 2025.وأعلنت المعارضة السورية المسلحة، الأحد الماضي، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام.وفي وقت سابق، أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن الرئيس السوري بشار الأسد، بعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر الاستقالة من منصبه وغادر البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا.ولاحقا، أعلنت موسكو منح الأسد وعائلته اللجوء في روسيا لاعتبارات "إنسانية".
https://sarabic.ae/20241211/قطر-تعلن-أنها-ستعيد-افتتاح-سفارتها-في-سوريا-1095705877.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
الحكومة السورية المؤقتة تشكر 7 دول عربية
أعربت الحكومة السورية المؤقتة، اليوم الخميس، عن شكرها وامتنانها لعدد من الدول لاستئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية في دمشق.
وقدمت الحكومة المؤقتة في بيان لها، الشكر لكل من مصر
، العراق، السعودية، الإمارات، الأردن، البحرين، سلطنة عُمان، وإيطاليا على هذه الخطوة.
كما أشارت إلى تلقيها "وعوداً مباشرة" من قطر
وتركيا بإعادة افتتاح سفارتيهما في سوريا قريباً، معربة عن أملها في "بناء علاقات جيدة مع جميع الدول التي تحترم إرادة الشعب السوري وسيادة ووحدة أراضي الدولة".
وكان محمد البشير، قد أعلن الثلاثاء الماضي، عبر بيان تلفزيوني، تكليفه بتولي رئاسة حكومة انتقالية في سوريا حتى الأول من مارس/ آذار 2025.
وأعلنت المعارضة السورية المسلحة، الأحد الماضي، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام.
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الخارجية الروسية
بأن الرئيس السوري بشار الأسد، بعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر الاستقالة من منصبه وغادر البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا.
ولاحقا، أعلنت موسكو منح الأسد وعائلته اللجوء في روسيا لاعتبارات "إنسانية".