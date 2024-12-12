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الحكومة المصرية: نستعد لطرح المطارات أمام القطاع الخاص
الحكومة المصرية: نستعد لطرح المطارات أمام القطاع الخاص
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة المصرية أنها في المراحل الأخيرة من إعداد الخطة المتكاملة لطرح المطارات أمام القطاع الخاص، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التي تم اختيارها... 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T16:24+0000
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وأكد محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، في مقابلة مع قناة "العربية" أن رؤية الطرح أصبحت شبه مكتملة. وأشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتمع مؤخرا مع أحد التحالفات المصرية الفرنسية التي أبدت اهتمامها بالمشاركة في إدارة وتشغيل المطارات المصرية.وأضاف الحمصاني أن الحكومة المصرية ستعلن قريبا تفاصيل برنامج الطرح، معربًا عن أمله في أن تبدأ عمليات الطرح بحلول عام 2025.يأتي هذا ضمن جهود الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية، بما يسهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد المصري.يشار إلى أن هذه الخطوة قد تُعيد صياغة قطاع إدارة وتشغيل المطارات في مصر، من خلال إدخال أساليب إدارة حديثة، تعزيز الكفاءة التشغيلية، وجذب استثمارات محلية ودولية.مثل هذا التحول قد يؤدي إلى تحسين تجربة المسافرين، زيادة الإيرادات، وتطوير البنية التحتية للمطارات لتتناسب مع المعايير العالمية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في إدارة القطاع مقارنة بالنظام الحكومي التقليدي.
https://sarabic.ae/20241205/رغم-تصريحات-رئيس-الحكومة-ما-سر-الجدل-الدائر-حول-سعر-صرف-الدولار-في-مصر-1095527547.html
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مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, الأخبار

الحكومة المصرية: نستعد لطرح المطارات أمام القطاع الخاص

16:24 GMT 12.12.2024
© AP Photo / Amr Nabilمطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Amr Nabil
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أعلنت الحكومة المصرية أنها في المراحل الأخيرة من إعداد الخطة المتكاملة لطرح المطارات أمام القطاع الخاص، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التي تم اختيارها كمستشار للبرنامج.
وأكد محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، في مقابلة مع قناة "العربية" أن رؤية الطرح أصبحت شبه مكتملة.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتمع مؤخرا مع أحد التحالفات المصرية الفرنسية التي أبدت اهتمامها بالمشاركة في إدارة وتشغيل المطارات المصرية.
وأضاف الحمصاني أن الحكومة المصرية ستعلن قريبا تفاصيل برنامج الطرح، معربًا عن أمله في أن تبدأ عمليات الطرح بحلول عام 2025.
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وأوضح: "نحن في المراحل النهائية من البرنامج، وقريبا ستكون هناك أخبار إيجابية تتعلق بمشاركة القطاع الخاص في إدارة المطارات".
يأتي هذا ضمن جهود الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية، بما يسهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد المصري.
يشار إلى أن هذه الخطوة قد تُعيد صياغة قطاع إدارة وتشغيل المطارات في مصر، من خلال إدخال أساليب إدارة حديثة، تعزيز الكفاءة التشغيلية، وجذب استثمارات محلية ودولية.
مثل هذا التحول قد يؤدي إلى تحسين تجربة المسافرين، زيادة الإيرادات، وتطوير البنية التحتية للمطارات لتتناسب مع المعايير العالمية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في إدارة القطاع مقارنة بالنظام الحكومي التقليدي.
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