https://sarabic.ae/20241212/الرئيس-الشيشاني-إسقاط-طائرة-مسيرة-استهدفت-ثكنة-للشرطة-في-غروزني-1095710487.html
الرئيس الشيشاني: إسقاط طائرة مسيرة استهدفت ثكنة للشرطة في غروزني
الرئيس الشيشاني: إسقاط طائرة مسيرة استهدفت ثكنة للشرطة في غروزني
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، صباح اليوم الخميس، إسقاط طائرة مسيرة فوق ثكنة فوج شرطة خاصة في غروزني، مما أسفر عن إصابة أربعة حراس بجروح... 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T01:20+0000
2024-12-12T01:20+0000
2024-12-12T01:20+0000
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وكتب قديروف على تطبيق تلغرام: "اليوم في الساعة 00:55 (21:55 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء) في غروزني، تم إسقاط طائرة مسيرة فوق ثكنة فوج شرطة خاصة... لم يصب أحد بجروح خطيرة".وأضاف: "أصيب أربعة حراس بجروح طفيفة. وكان الأفراد الذين كانوا في الخدمة في ذلك الوقت في مبانٍ محمية من مثل هذه الهجمات".وأشار إلى أن الطائرة المسيرة، التي انفجرت في الهواء، ألحقت أضرارًا بالسقف وحطمت النوافذ، وأن الشظايا المتساقطة تسببت في حريق صغير تم إخماده بسرعة. وقال إن المبنى لم يتعرض لأضرار جسيمة.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
https://sarabic.ae/20241211/تدمير10-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بريانسك-دون-وقوع-إصابات-أو-أضرار-1095679520.html
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جمهورية الشيشان, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
جمهورية الشيشان, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الرئيس الشيشاني: إسقاط طائرة مسيرة استهدفت ثكنة للشرطة في غروزني
أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، صباح اليوم الخميس، إسقاط طائرة مسيرة فوق ثكنة فوج شرطة خاصة في غروزني، مما أسفر عن إصابة أربعة حراس بجروح طفيفة.
وكتب قديروف على تطبيق تلغرام: "اليوم في الساعة 00:55 (21:55 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء) في غروزني، تم إسقاط طائرة مسيرة فوق ثكنة فوج شرطة خاصة... لم يصب أحد بجروح خطيرة".
وأضاف: "أصيب أربعة حراس بجروح طفيفة. وكان الأفراد الذين كانوا في الخدمة في ذلك الوقت في مبانٍ محمية من مثل هذه الهجمات".
وأشار إلى أن الطائرة المسيرة، التي انفجرت في الهواء، ألحقت أضرارًا بالسقف وحطمت النوافذ، وأن الشظايا المتساقطة تسببت في حريق صغير تم إخماده بسرعة. وقال إن المبنى لم يتعرض لأضرار جسيمة.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.