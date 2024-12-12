https://sarabic.ae/20241212/خبير-تركي-أولوية-أنقرة-في-الحفاظ-على-وحدة-الأراضي-السورية-1095728129.html
خبير تركي: أولوية أنقرة في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية
خبير تركي: أولوية أنقرة في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية
سبوتنيك عربي
ذكر عالم السياسة التركي ياسين أتلي أوغلو، في تعليقه لـ"سبوتنيك"، أن سوريا تتمتع بتركيبة عرقية ودينية متنوعة للغاية للسكان، وأن الوضع حاليا غير مستقر أبدا ويصعب... 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T13:46+0000
2024-12-12T13:46+0000
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وأشار أوغلو إلى هشاشة ميزان القوى الحالي في سوريا، وتحدث عن سبب إمكانية أن تتم عملية تشكيل نظام دولة جديد في البلاد وسط صعوبات ملموسة.وقال أوغلو: "إذا حاولت هيئة "تحرير الشام" إنشاء دولة على صورة أفغانستان ومثالها، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة التوتر. بالإضافة إلى ذلك، هناك احتمال أن تقوم إسرائيل بتوسيع المنطقة العازلة في الجولان إلى السويداء. واليوم لم تعد هناك قوة عسكرية في هذه المنطقة تستطيع مقاومة الجيش الإسرائيلي. كل هذه الظروف تشير إلى أن عملية إنشاء نظام الدولة في سوريا ستكون صعبة للغاية".وقال أيضا: "يمكن لحزب الاتحاد الديمقراطي تغيير اسمه وإعلان شرعيته من أجل تحقيق إنشاء دولة مستقلة، ولكن ما مدى استقرار هذه الدولة المستقلة؟".وأشار أيضا إلى أنه "في الواقع أننا نشهد الآن تطور عملية بدأت عام 2003 في العراق. ويبدو أن إيران قد تكون التالية في الترتيب. كل هذا يخبرنا أن السنوات العشر المقبلة ستكون متوترة للغاية بالنسبة للمنطقة".
https://sarabic.ae/20241212/الشرق-الأوسط-الجديد-هل-ينقذ-العرب-سوريا-من-سيناريو-التقسيم؟-1095726251.html
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العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
خبير تركي: أولوية أنقرة في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية
حصري
ذكر عالم السياسة التركي ياسين أتلي أوغلو، في تعليقه لـ"سبوتنيك"، أن سوريا تتمتع بتركيبة عرقية ودينية متنوعة للغاية للسكان، وأن الوضع حاليا غير مستقر أبدا ويصعب التنبؤ به.
وأشار أوغلو إلى هشاشة ميزان القوى الحالي في سوريا، وتحدث عن سبب إمكانية أن تتم عملية تشكيل نظام دولة جديد في البلاد وسط صعوبات ملموسة.
وقال أوغلو: "إذا حاولت هيئة "تحرير الشام" إنشاء دولة على صورة أفغانستان ومثالها، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة التوتر. بالإضافة إلى ذلك، هناك احتمال أن تقوم إسرائيل بتوسيع المنطقة العازلة في الجولان إلى السويداء. واليوم لم تعد هناك قوة عسكرية في هذه المنطقة تستطيع مقاومة الجيش الإسرائيلي. كل هذه الظروف تشير إلى أن عملية إنشاء نظام الدولة في سوريا ستكون صعبة للغاية".
وفي حديثه عن الموقف التركي، أشار أتلي أوغلو إلى أن أولوية أنقرة في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.
وفي الوقت نفسه، قال إن القوات الكردية الممثلة بـ"حزب الاتحاد الديمقراطي" في شمال شرقي البلاد قد تغير اسمها في محاولة لتصبح لاعباً شرعياً في نظر تركيا.
وقال أيضا: "يمكن لحزب الاتحاد الديمقراطي تغيير اسمه وإعلان شرعيته من أجل تحقيق إنشاء دولة مستقلة، ولكن ما مدى استقرار هذه الدولة المستقلة؟".
وأشار أيضا إلى أنه "في الواقع أننا نشهد الآن تطور عملية بدأت عام 2003 في العراق. ويبدو أن إيران قد تكون التالية في الترتيب. كل هذا يخبرنا أن السنوات العشر المقبلة ستكون متوترة للغاية بالنسبة للمنطقة".