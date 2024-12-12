https://sarabic.ae/20241212/روسيا-والإمارات-تدعوان-لاجتماع-بمشاركة-كل-القوى-السورية-في-أقرب-وقت-ممكن--1095734073.html
روسيا والإمارات تدعوان لاجتماع بمشاركة كل القوى السورية في أقرب وقت ممكن
روسيا والإمارات تدعوان لاجتماع بمشاركة كل القوى السورية في أقرب وقت ممكن
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، بأن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، أكدا خلال اتصال هاتفي على ضرورة عقد... 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T16:02+0000
2024-12-12T16:02+0000
2024-12-12T16:02+0000
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وجاء في بيان للوزارة نشر على موقعها الرسمي: "في سياق الاتصالات التي جرت في الأيام الأخيرة على مختلف المستويات بين روسيا والدول العربية، بحث وزيرا الخارجية الروسي والإماراتي عقد اجتماع دولي في أقرب وقت ممكن من أجل إطلاق حوار وطني شامل بمشاركة جميع القوى السياسية والعرقية والطائفية في الجمهورية العربية السورية".وأشارت الوزارة إلى أن الجانب الروسي "يعمل مع وزراء خارجية السعودية وقطر ودول عربية أخرى".وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم الأربعاء، أن روسيا تراقب بعناية ما يحدث في سوريا، مشيرًا إلى أن موسكو تقيم اتصالات مع من يسيطرون على الوضع.وأضاف: "الآن نحن بحاجة إلى الانطلاق من الحقائق الموجودة على الأرض في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أن روسيا تراقب عن كثب ما يحدث في سوريا وتقيم اتصالات مع من يتحكم بالوضع حاليا.
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روسيا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
روسيا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
روسيا والإمارات تدعوان لاجتماع بمشاركة كل القوى السورية في أقرب وقت ممكن
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، بأن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، أكدا خلال اتصال هاتفي على ضرورة عقد اجتماع دولي على وجه السرعة لإطلاق حوار شامل بمشاركة جميع القوى السياسية في سوريا.
وجاء في بيان للوزارة نشر على موقعها الرسمي: "في سياق الاتصالات التي جرت في الأيام الأخيرة على مختلف المستويات بين روسيا والدول العربية، بحث وزيرا الخارجية الروسي والإماراتي عقد اجتماع دولي في أقرب وقت ممكن من أجل إطلاق حوار وطني شامل بمشاركة جميع القوى السياسية والعرقية والطائفية في الجمهورية العربية السورية".
وأضاف البيان: "اتفق الطرفان على أن مبادرة عقد مثل هذا الاجتماع يجب أن يتخذها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسن في المستقبل القريب جدا".
وأشارت الوزارة إلى أن الجانب الروسي "يعمل مع وزراء خارجية السعودية وقطر ودول عربية أخرى".
وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم الأربعاء، أن روسيا تراقب بعناية ما يحدث في سوريا، مشيرًا إلى أن موسكو تقيم اتصالات مع من يسيطرون على الوضع.
وأشار بيسكوف إلى أن "موسكو ستنطلق من الحقائق التي تظهر على الأرض في سوريا".
وأضاف: "الآن نحن بحاجة إلى الانطلاق من الحقائق الموجودة على الأرض في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أن روسيا تراقب عن كثب ما يحدث في سوريا وتقيم اتصالات مع من يتحكم بالوضع حاليا.