"ظهر كشمس"... نيزك يضيء سماء ولاية أمريكية... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:18 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تخطط إسرائيل لهجوم واسع على اليمن؟
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح المرحلة الانتقالية في سوريا الجديدة؟
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
من الملعب
قرعة مونديال الأندية تفرز مواجهات عربية منتظرة ومبابي يبحث عن نفسه
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ترامب يريد الحفاظ على الأموال في الولايات المتحدة لا في أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:18 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:26 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
09:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
10:03 GMT
57 د
On air
11:03 GMT
25 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:53 GMT
7 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241212/ظهر-كشمس-نيزك-يضيء-سماء-ولاية-أمريكية-فيديو-----1095715740.html
"ظهر كشمس"... نيزك يضيء سماء ولاية أمريكية... فيديو
"ظهر كشمس"... نيزك يضيء سماء ولاية أمريكية... فيديو
سبوتنيك عربي
شوهد وميض ضوئي ساطع وناري في سماء مدينة إنديانابوليس في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، 10 ديسمبر/كانون الأول ما أتاح لبعض سكان إنديانا فرصة مشاهدة مشهد سماوي نادر... 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T08:54+0000
2024-12-12T08:54+0000
مجتمع
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0c/1095715582_0:0:3079:1733_1920x0_80_0_0_ee0c75692e0f55ebef0f2da644d39fbd.jpg
ووصف العشرات من شهود العيان سماعهم "انفجارًا" قويًا ترك وراءه دربًا متوهجًا.ووفقا لجمعية النيازك الأمريكية (IMO)، فإن هذا النيزك هو جزء من زخة شهب تسمى "التوائم" والتي ستصل إلى ذروتها في 14 ديسمبر/ كانون الأول.وأفاد أشخاص في مختلف أنحاء ولاية إنديانا بأنهم رأوا كرة نارية ساطعة تنطلق عبر السماء، وقام العديد منهم بتصويرها بكاميرات جرس الباب الخاصة بهم.قال مايك هاكني، مدير العمليات في الجمعية الأمريكية للنيازك : "كل ليلة، تطفو قطع صغيرة من الحطام والغبار والجليد والصخور والمعادن في الفضاء، وتصطدم بالأرض. وعندما يحدث ذلك، يحدث نيزك".ووصف شهود لوسائل الإعلام المحلية أن الجسم كان باللون الأزرق والأصفر وأصدر صوتًا "نابضًا". وزعموا أنهم سمعوا صوت انفجار ما أثناء تحليق الجسم فوق المنطقة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0c/1095715582_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_ec37fb17c541cfedbacc56750d97e166.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

"ظهر كشمس"... نيزك يضيء سماء ولاية أمريكية... فيديو

08:54 GMT 12.12.2024
© Getty Images / Pete Saloutosنيزك ساطع بالسماء
نيزك ساطع بالسماء - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
© Getty Images / Pete Saloutos
تابعنا عبر
شوهد وميض ضوئي ساطع وناري في سماء مدينة إنديانابوليس في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، 10 ديسمبر/كانون الأول ما أتاح لبعض سكان إنديانا فرصة مشاهدة مشهد سماوي نادر أثناء مروره فوق الولايات المتحدة.
ووصف العشرات من شهود العيان سماعهم "انفجارًا" قويًا ترك وراءه دربًا متوهجًا.
ووفقا لجمعية النيازك الأمريكية (IMO)، فإن هذا النيزك هو جزء من زخة شهب تسمى "التوائم" والتي ستصل إلى ذروتها في 14 ديسمبر/ كانون الأول.
وأفاد أشخاص في مختلف أنحاء ولاية إنديانا بأنهم رأوا كرة نارية ساطعة تنطلق عبر السماء، وقام العديد منهم بتصويرها بكاميرات جرس الباب الخاصة بهم.
قال مايك هاكني، مدير العمليات في الجمعية الأمريكية للنيازك : "كل ليلة، تطفو قطع صغيرة من الحطام والغبار والجليد والصخور والمعادن في الفضاء، وتصطدم بالأرض. وعندما يحدث ذلك، يحدث نيزك".
ووصف شهود لوسائل الإعلام المحلية أن الجسم كان باللون الأزرق والأصفر وأصدر صوتًا "نابضًا". وزعموا أنهم سمعوا صوت انفجار ما أثناء تحليق الجسم فوق المنطقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала