https://sarabic.ae/20241212/ظهر-كشمس-نيزك-يضيء-سماء-ولاية-أمريكية-فيديو-----1095715740.html
"ظهر كشمس"... نيزك يضيء سماء ولاية أمريكية... فيديو
"ظهر كشمس"... نيزك يضيء سماء ولاية أمريكية... فيديو
سبوتنيك عربي
شوهد وميض ضوئي ساطع وناري في سماء مدينة إنديانابوليس في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، 10 ديسمبر/كانون الأول ما أتاح لبعض سكان إنديانا فرصة مشاهدة مشهد سماوي نادر... 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T08:54+0000
2024-12-12T08:54+0000
2024-12-12T08:54+0000
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ووصف العشرات من شهود العيان سماعهم "انفجارًا" قويًا ترك وراءه دربًا متوهجًا.ووفقا لجمعية النيازك الأمريكية (IMO)، فإن هذا النيزك هو جزء من زخة شهب تسمى "التوائم" والتي ستصل إلى ذروتها في 14 ديسمبر/ كانون الأول.وأفاد أشخاص في مختلف أنحاء ولاية إنديانا بأنهم رأوا كرة نارية ساطعة تنطلق عبر السماء، وقام العديد منهم بتصويرها بكاميرات جرس الباب الخاصة بهم.قال مايك هاكني، مدير العمليات في الجمعية الأمريكية للنيازك : "كل ليلة، تطفو قطع صغيرة من الحطام والغبار والجليد والصخور والمعادن في الفضاء، وتصطدم بالأرض. وعندما يحدث ذلك، يحدث نيزك".ووصف شهود لوسائل الإعلام المحلية أن الجسم كان باللون الأزرق والأصفر وأصدر صوتًا "نابضًا". وزعموا أنهم سمعوا صوت انفجار ما أثناء تحليق الجسم فوق المنطقة.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
"ظهر كشمس"... نيزك يضيء سماء ولاية أمريكية... فيديو
شوهد وميض ضوئي ساطع وناري في سماء مدينة إنديانابوليس في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، 10 ديسمبر/كانون الأول ما أتاح لبعض سكان إنديانا فرصة مشاهدة مشهد سماوي نادر أثناء مروره فوق الولايات المتحدة.
ووصف العشرات من شهود العيان سماعهم "انفجارًا" قويًا ترك وراءه دربًا متوهجًا.
ووفقا لجمعية النيازك الأمريكية (IMO)، فإن هذا النيزك هو جزء من زخة شهب تسمى "التوائم" والتي ستصل إلى ذروتها في 14 ديسمبر/ كانون الأول.
وأفاد أشخاص في مختلف أنحاء ولاية إنديانا بأنهم رأوا كرة نارية ساطعة تنطلق عبر السماء، وقام العديد منهم بتصويرها بكاميرات جرس الباب الخاصة بهم.
قال مايك هاكني، مدير العمليات في الجمعية الأمريكية للنيازك : "كل ليلة، تطفو قطع صغيرة من الحطام والغبار والجليد والصخور والمعادن في الفضاء، وتصطدم بالأرض. وعندما يحدث ذلك، يحدث نيزك".
ووصف شهود لوسائل الإعلام المحلية أن الجسم كان باللون الأزرق والأصفر وأصدر صوتًا "نابضًا". وزعموا أنهم سمعوا صوت انفجار ما أثناء تحليق الجسم فوق المنطقة.