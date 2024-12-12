https://sarabic.ae/20241212/مسؤول-ليبي-زيادة-أعداد-النازحين-السودانيين-تضاعف-الضغوط-على-مدينة-الكفرة-الليبية-صور-1095716937.html

مسؤول ليبي: زيادة أعداد النازحين السودانيين تضاعف الضغوط على مدينة الكفرة الليبية... صور

مسؤول ليبي: زيادة أعداد النازحين السودانيين تضاعف الضغوط على مدينة الكفرة الليبية... صور

سبوتنيك عربي

تستمر أعداد النازحين السودانيين الفارين من الحرب الأهلية في السودان بالارتفاع، ما يفاقم من الأعباء الملقاة على عاتق مدينة الكفرة، الواقعة جنوب شرق ليبيا بالقرب... 12.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-12T09:03+0000

2024-12-12T09:03+0000

2024-12-12T09:03+0000

أخبار ليبيا اليوم

أخبار السودان اليوم

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0c/1095715948_109:0:1172:598_1920x0_80_0_0_ac1aacb76c5b76078c1c7a0d3f68a5f6.jpg

في هذا السياق، قال إسماعيل العيضة، رئيس غرفة الطوارئ بوزارة الصحة في الحكومة الليبية، لـ"سبوتنيك" "أن أعداد النازحين السودانيين في تزايد مستمر مع اشتداد القتال في المناطق الحدودية، ما يشكل ضغطًا كبيرًا على مدينة الكفرة التي تعاني من قلة الموارد".وأوضح العيضة أن المدينة تواجه تحديات هائلة، خاصة مع حلول فصل الشتاء، حيث تصبح ظروف تقديم الدعم أكثر تعقيدًا، على الرغم من المساعدات المقدمة من القيادة العامة للجيش الليبي والحكومة الليبية المكلفة من البرلمان. وأضاف "عدد النازحين في الكفرة تجاوز ضعف عدد السكان الأصليين، الذي يبلغ نحو 50 ألف نسمة، واعتبر أن النازحون يمثلون جميع الفئات العمرية، بينهم من يعاني من أمراض مزمنة وأخرى معدية".وأشار المسؤول الليبي إلى أن وزارة الصحة الليبية بدأت بتوفير الرعاية الصحية والخدمات العلاجية للنازحين بشكل مجاني، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الحكومة ووزير الصحة، حيث يتم تقديم الكشوفات والتحاليل والعلاج بشكل مجاني أسوة بالمواطنين الليبيين.وعبّر العيضة عن خيبة أمله تجاه المنظمات الدولية التي وعدت بتقديم الدعم لكنها لم تفِ بالتزاماتها، مضيفًا أن المساعدات القليلة التي وصلت لم تغطِّ سوى 10% من احتياجات النازحين، كما أشاد بتضامن أهالي الكفرة، الذين شاركوا النازحين قوتهم ومأواهم رغم محدودية إمكانياتهم.وأكد على ضرورة تدخل عاجل وفعال من الجهات المعنية والمنظمات الدولية لتخفيف العبء عن المدينة، خاصة مع استمرار تدفق النازحين بمعدل يومي يتراوح بين 1000 و1500 شخص.واعتبر أن هذا التدفق الكبير يزيد الضغط على البنية التحتية للمدينة، ويستدعي توفير حلول عاجلة ومستدامة لمواجهة هذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

https://sarabic.ae/20240609/برلمانية-ليبية-الوضع-في-غزة-وليبيا-والسودان-يتطلب-تدخلا-عاجلا-من-الدول-العربية-1089669679.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, أخبار السودان اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي