https://sarabic.ae/20241212/مقتل-33-شخصا-وإصابة-العشرات-في-قصف-إسرائيلي-على-مربع-سكني-بمخيم-النصيرات-1095740742.html

مقتل 33 شخصا وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على مربع سكني بمخيم النصيرات

مقتل 33 شخصا وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على مربع سكني بمخيم النصيرات

سبوتنيك عربي

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة غزة، اليوم الجمعة، مقتل 33 شخصا وإصابة وفقدان أكثر من 84 جراء قصف إسرائيلي على مربع سكني بمخيم النصيرات. 12.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-12T22:54+0000

2024-12-12T22:54+0000

2024-12-12T22:54+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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القاهرة - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان له: "ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة وحشية مروعة في مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى حيث قصف مربع سكني يضم عدة عمارات سكنية يقطنها عشرات المدنيين وغالبيتهم من الأطفال والنساء، حيث راح ضحية هذه المجزرة 33 شهيدا حتى الآن غالبيتهم من عائلة "الشيخ علي"، وأسفرت كذلك عن أكثر من 84 مفقودا ومصابا غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن".وأضاف البيان أن "جيش الاحتلال كان يعلم أن هذا المربع السكني يضم عدة عمارات سكنية وتضم عشرات المدنيين والأطفال والنساء والنازحين الذين شردهم من منازلهم وأحيائهم السكنية المدنية في ظل سياسة التهجير القسري الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال كجريمة ضد الإنسانية وجريمة مخالفة للقانون الدولي".وتابع البيان: "تأتي هذه الجريمة الجديدة بالتزامن مع خطة الاحتلال الإسرائيلي بإسقاط المنظومة الصحية في قطاع غزة، وفي ظل الضغط على الطواقم الطبية والصحية بشكل هائل، وفي ظل مواصلة استهداف المستشفيات والمراكز الطبية وإخراجها عن الخدمة، وبالتزامن مع منع الاحتلال إدخال العلاجات والأدوية والمستلزمات الطبية، في إطار جريمة الإبادة الجماعية".وأشار المكتب الحكومي إلى أنه يدين "بأشد العبارات ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي لهذه المذبحة الوحشية الجديدة ضد المدنيين والأطفال والنساء وقتله حتى الآن 33 شهيدا يضافون إلى قوائم الشهداء الكرام، ونطالب كل دول العالم بإدانة هذه المذابح المروعة ضد النازحين وضد المدنيين وضد الأطفال والنساء".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 45 ألف قتيل و107 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم