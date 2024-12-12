https://sarabic.ae/20241212/منظمة-إغاثية-دولية-السودان-يشهد-أكبر-أزمة-إنسانية-في-العالم-1095717772.html

منظمة إغاثية دولية: السودان يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم

منظمة إغاثية دولية: السودان يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم

سبوتنيك عربي

حذرت منظمة إغاثية دولية من أن السودان يواجه أسوأ أزمة إنسانية شهدها العالم على الإطلاق، بسبب الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. 12.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-12T09:44+0000

2024-12-12T09:44+0000

2024-12-12T09:44+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0c/1095717979_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_3e4b4b85b885f26d3a14764516d2a97f.jpg

وأوضحت لجنة الإنقاذ الدولية، وهي هيئة إغاثية مقرها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، في تدوينة على صفحتها الرسمية على موقع "إكس"، أمس الأربعاء، أن عدد السودانيين الذين أثرت عليهم الحرب يمثلون 10 في المئة من إجمالي البشر الذين يتعرضون لأزمات إنسانية في العالم أجمع.ولفتت المنظمة إلى أن عدد السودانيين يمثل 1 في المئة من سكان العالم فقط بينما يوجد بالسودان 10 في المئة من إجمالي الأزمات الإنسانية في العالم أجمع، وهو ما يعكس حجم المعاناة التي يواجهها السودانيون.ويقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من أزمات إنسانية حول العالم بـ305 ملايين شخص.وتشير الإحصائيات الدولية إلى أن الجوع يهدد نحو 26 مليون شخص في السودان البالغ عدد سكانه 48 مليون نسمة، بينما تسببت الحرب في تشريد 14 مليون بينهم 11 مليون واجهوا النزوح من مكان إلى آخر داخل البلاد، ونحو 3 ملايين نزحوا إلى الخارج.وبحسب تقرير المنظمة، فإن السودان يأتي في المرتبة الأولى في تصنيف الدول التي تعاني من أزمات إنسانية ويليه قطاع غزة والضفة الغربية وميانمار وسوريا وجنوب السودان.يذكر أن الحرب التي يشهدها السودان اندلعت في أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

https://sarabic.ae/20241210/السودان-مقتل-أكثر-من-65-مدنيا-في-قصف-على-شمال-أم-درمان-1095678997.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الأخبار