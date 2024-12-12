أطرف الصور لهذا الأسبوع

صورة لفتاة تقوم ببناء رجل ثلج يشبه شخصية "بامبل" في الأفلام الأمريكية.
صورة لفتاة تقوم ببناء رجل ثلج يشبه شخصية "بامبل" في الأفلام الأمريكية.
لقطة طريفة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أثناء ترحيبه بالرئيس المنتخب دونالد ترامب، لدى وصوله إلى قصر الإليزيه.
لقطة طريفة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أثناء ترحيبه بالرئيس المنتخب دونالد ترامب، لدى وصوله إلى قصر الإليزيه.
سائحون آسيويون يجلسون في أحذية هولندية خشبية كبيرة الحجم، في متحف طواحين الهواء في زانسي شان، هولندا.
سائحون آسيويون يجلسون في أحذية هولندية خشبية كبيرة الحجم، في متحف طواحين الهواء في زانسي شان، هولندا.
طفل صغير يتناول الحلوى أمام شجرة عيد الميلاد الخيرية "تسيساريفيتش" في بيت باشكوف في موسكو، روسيا.
طفل صغير يتناول الحلوى أمام شجرة عيد الميلاد الخيرية "تسيساريفيتش" في بيت باشكوف في موسكو، روسيا.
عمال يقومون بتركيب قطعة من أعمال الفنان، عثماني بيتانكورت، كجزء من معرض "بينالي هافانا" الخامس عشر، في هافانا، كوبا.
عمال يقومون بتركيب قطعة من أعمال الفنان، عثماني بيتانكورت، كجزء من معرض "بينالي هافانا" الخامس عشر، في هافانا، كوبا.
أليسون هاكيت تلتقط صورة سيلفي مع ديك رومي قبل مباراة كرة قدم أمريكية في عيد الشكر، في ولاية تكساس، الولايات المتحدة.
أليسون هاكيت تلتقط صورة سيلفي مع ديك رومي قبل مباراة كرة قدم أمريكية في عيد الشكر، في ولاية تكساس، الولايات المتحدة.
الأمير ويليام، أمير ويلز، يزور فوج ميرسيان لحضور فعالية عيد الميلاد للعائلات، في بولفورد.
الأمير ويليام، أمير ويلز، يزور فوج ميرسيان لحضور فعالية عيد الميلاد للعائلات، في بولفورد.
سائحون يلتقطون صورًا في منتجع للتزلج مع بدء موسم الجليد والثلوج في شنيانغ، بمقاطعة لياونينغ في الصين.
سائحون يلتقطون صورًا في منتجع للتزلج مع بدء موسم الجليد والثلوج في شنيانغ، بمقاطعة لياونينغ في الصين.
لقطة طريفة لماشية المرتفعات الجبلية، في متنزه بلير دروموند سفاري، إسكتلندا.
لقطة طريفة لماشية المرتفعات الجبلية، في متنزه بلير دروموند سفاري، إسكتلندا.
صورة لرجل وامرأة على دراجات نارية يحملون شجرة عيد الميلاد، بالقرب من إريسدورف، ألمانيا.
صورة لرجل وامرأة على دراجات نارية يحملون شجرة عيد الميلاد، بالقرب من إريسدورف، ألمانيا.