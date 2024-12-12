أطرف الصور لهذا الأسبوع

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البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:18 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تخطط إسرائيل لهجوم واسع على اليمن؟
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح المرحلة الانتقالية في سوريا الجديدة؟
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
من الملعب
قرعة مونديال الأندية تفرز مواجهات عربية منتظرة ومبابي يبحث عن نفسه
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ترامب يريد الحفاظ على الأموال في الولايات المتحدة لا في أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:18 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:26 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
09:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
10:03 GMT
57 د
On air
11:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
12:03 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
12:19 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:53 GMT
6 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
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أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع، والتي رصدتها عدسات الكاميرات، خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم. 12.12.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

أطرف الصور لهذا الأسبوع

11:36 GMT 12.12.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع، والتي رصدتها عدسات الكاميرات، خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم.
© Getty Images / The Boston Globe/Jessica Rinaldi

صورة لفتاة تقوم ببناء رجل ثلج يشبه شخصية "بامبل" في الأفلام الأمريكية.

صورة لفتاة تقوم ببناء رجل ثلج يشبه شخصية &quot;بامبل&quot; في الأفلام الأمريكية. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / The Boston Globe/Jessica Rinaldi

صورة لفتاة تقوم ببناء رجل ثلج يشبه شخصية "بامبل" في الأفلام الأمريكية.

© AP Photo / Aurelien Morissard

لقطة طريفة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أثناء ترحيبه بالرئيس المنتخب دونالد ترامب، لدى وصوله إلى قصر الإليزيه.

لقطة طريفة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أثناء ترحيبه بالرئيس المنتخب دونالد ترامب، لدى وصوله إلى قصر الإليزيه. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Aurelien Morissard

لقطة طريفة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أثناء ترحيبه بالرئيس المنتخب دونالد ترامب، لدى وصوله إلى قصر الإليزيه.

© AP Photo / Michael Probst

سائحون آسيويون يجلسون في أحذية هولندية خشبية كبيرة الحجم، في متحف طواحين الهواء في زانسي شان، هولندا.

سائحون آسيويون يجلسون في أحذية هولندية خشبية كبيرة الحجم، في متحف طواحين الهواء في زانسي شان، هولندا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Michael Probst

سائحون آسيويون يجلسون في أحذية هولندية خشبية كبيرة الحجم، في متحف طواحين الهواء في زانسي شان، هولندا.

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

طفل صغير يتناول الحلوى أمام شجرة عيد الميلاد الخيرية "تسيساريفيتش" في بيت باشكوف في موسكو، روسيا.

طفل صغير يتناول الحلوى أمام شجرة عيد الميلاد الخيرية &quot;تسيساريفيتش&quot; في بيت باشكوف في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

طفل صغير يتناول الحلوى أمام شجرة عيد الميلاد الخيرية "تسيساريفيتش" في بيت باشكوف في موسكو، روسيا.

© AP Photo / Ariel Ley

عمال يقومون بتركيب قطعة من أعمال الفنان، عثماني بيتانكورت، كجزء من معرض "بينالي هافانا" الخامس عشر، في هافانا، كوبا.

عمال يقومون بتركيب قطعة من أعمال الفنان، عثماني بيتانكورت، كجزء من معرض &quot;بينالي هافانا&quot; الخامس عشر، في هافانا، كوبا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ariel Ley

عمال يقومون بتركيب قطعة من أعمال الفنان، عثماني بيتانكورت، كجزء من معرض "بينالي هافانا" الخامس عشر، في هافانا، كوبا.

© AP Photo / Richard W. Rodriguez

أليسون هاكيت تلتقط صورة سيلفي مع ديك رومي قبل مباراة كرة قدم أمريكية في عيد الشكر، في ولاية تكساس، الولايات المتحدة.

أليسون هاكيت تلتقط صورة سيلفي مع ديك رومي قبل مباراة كرة قدم أمريكية في عيد الشكر، في ولاية تكساس، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Richard W. Rodriguez

أليسون هاكيت تلتقط صورة سيلفي مع ديك رومي قبل مباراة كرة قدم أمريكية في عيد الشكر، في ولاية تكساس، الولايات المتحدة.

© Getty Images / WPA Pool/Richard Pohle

الأمير ويليام، أمير ويلز، يزور فوج ميرسيان لحضور فعالية عيد الميلاد للعائلات، في بولفورد.

الأمير ويليام، أمير ويلز، يزور فوج ميرسيان لحضور فعالية عيد الميلاد للعائلات، في بولفورد. - سبوتنيك عربي
7/10
© Getty Images / WPA Pool/Richard Pohle

الأمير ويليام، أمير ويلز، يزور فوج ميرسيان لحضور فعالية عيد الميلاد للعائلات، في بولفورد.

© Getty Images / VCG

سائحون يلتقطون صورًا في منتجع للتزلج مع بدء موسم الجليد والثلوج في شنيانغ، بمقاطعة لياونينغ في الصين.

سائحون يلتقطون صورًا في منتجع للتزلج مع بدء موسم الجليد والثلوج في شنيانغ، بمقاطعة لياونينغ في الصين. - سبوتنيك عربي
8/10
© Getty Images / VCG

سائحون يلتقطون صورًا في منتجع للتزلج مع بدء موسم الجليد والثلوج في شنيانغ، بمقاطعة لياونينغ في الصين.

© Getty Images / PA Images/Andrew Milligan

لقطة طريفة لماشية المرتفعات الجبلية، في متنزه بلير دروموند سفاري، إسكتلندا.

لقطة طريفة لماشية المرتفعات الجبلية، في متنزه بلير دروموند سفاري، إسكتلندا. - سبوتنيك عربي
9/10
© Getty Images / PA Images/Andrew Milligan

لقطة طريفة لماشية المرتفعات الجبلية، في متنزه بلير دروموند سفاري، إسكتلندا.

© Getty Images / Picture alliance/Thomas Warnack

صورة لرجل وامرأة على دراجات نارية يحملون شجرة عيد الميلاد، بالقرب من إريسدورف، ألمانيا.

صورة لرجل وامرأة على دراجات نارية يحملون شجرة عيد الميلاد، بالقرب من إريسدورف، ألمانيا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Picture alliance/Thomas Warnack

صورة لرجل وامرأة على دراجات نارية يحملون شجرة عيد الميلاد، بالقرب من إريسدورف، ألمانيا.

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