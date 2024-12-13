https://sarabic.ae/20241213/أسعار-النفط-تقفز-لأعلى-مستوى-في-3-أسابيع-1095773866.html
أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع
أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع
سبوتنيك عربي
قفزت أسعار النفط، مساء أمس الجمعة، نحو اثنين بالمئة عند التسوية لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع. 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T22:39+0000
2024-12-13T22:39+0000
2024-12-13T22:39+0000
سوق النفط
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.08 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 74.49 دولار للبرميل عند التسوية، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.27 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 71.29 دولار.وكان السعر عند التسوية هو الأعلى لخام برنت منذ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني ليصعد خمسة بالمئة على أساس أسبوعي. وسجل خام غرب تكساس زيادة ستة بالمئة على أساس أسبوعي وحقق أعلى مستوياته منذ السابع من نوفمبر تشرين الثاني.جاء الارتفاع مدعوما بتوقعات بأن فرض عقوبات إضافية على روسيا وإيران سيحد من الإمدادات وبأن خفض أسعار الفائدة في أوروبا والولايات المتحدة سيعزز الطلب على الوقود.ووافق الاتحاد الأوروبي على فرض الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات على روسيا هذا الأسبوع بسبب الأزمة الأوكرانية.كما أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، للعمل على إعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من الحصول على أسلحة نووية.وأظهرت بيانات صينية هذا الأسبوع أن واردات الخام في أكبر مستورد عالميا نمت بمعدل سنوي في نوفمبر/ تشرين الثاني لأول مرة منذ سبعة أشهر.كما ارتفع سعر الخام الذي تصدره إيران إلى الصين لأعلى مستوياته منذ أعوام إذ تحد العقوبات الأمريكية من القدرة على الشحن وترفع تكاليف الخدمات اللوجستية. ومن المتوقع أن تكثف الإدارة المقبلة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الضغوط على إيران.
https://sarabic.ae/20241127/روسيا-والسعودية-وكازاخستان-تؤكد-خططها-لخفض-إنتاج-النفط-1095261119.html
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سوق النفط, روسيا, أخبار روسيا اليوم
سوق النفط, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع
قفزت أسعار النفط، مساء أمس الجمعة، نحو اثنين بالمئة عند التسوية لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.08 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 74.49 دولار للبرميل عند التسوية، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.27 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 71.29 دولار.
وكان السعر عند التسوية هو الأعلى لخام برنت منذ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني ليصعد خمسة بالمئة على أساس أسبوعي. وسجل خام غرب تكساس زيادة ستة بالمئة على أساس أسبوعي وحقق أعلى مستوياته منذ السابع من نوفمبر تشرين الثاني.
جاء الارتفاع مدعوما بتوقعات بأن فرض عقوبات إضافية على روسيا وإيران سيحد من الإمدادات وبأن خفض أسعار الفائدة في أوروبا والولايات المتحدة سيعزز الطلب على الوقود.
ووافق الاتحاد الأوروبي على فرض الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات على روسيا
هذا الأسبوع بسبب الأزمة الأوكرانية.
كما أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، للعمل على إعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من الحصول على أسلحة نووية.
وأظهرت بيانات صينية هذا الأسبوع أن واردات الخام في أكبر مستورد عالميا نمت بمعدل سنوي في نوفمبر/ تشرين الثاني لأول مرة منذ سبعة أشهر.
كما ارتفع سعر الخام الذي تصدره إيران إلى الصين لأعلى مستوياته منذ أعوام إذ تحد العقوبات الأمريكية من القدرة على الشحن وترفع تكاليف الخدمات اللوجستية. ومن المتوقع أن تكثف الإدارة المقبلة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الضغوط على إيران.