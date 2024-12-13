https://sarabic.ae/20241213/أول-ظهور-للرئيس-البرازيلي-بعد-جراحة-في-الدماغ-فيديو-1095770558.html
أول ظهور للرئيس البرازيلي بعد جراحة في الدماغ.. فيديو
أول ظهور للرئيس البرازيلي بعد جراحة في الدماغ.. فيديو
سبوتنيك عربي
نشر الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، مقطعا مصورا له بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين في الدماغ. 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T18:19+0000
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وظهر لولا في الفيديو الذي نشره عبر منصة "إكس"، وهو "قوي وثابت" بحسب تعبيره، ويسير داخل المستشفى التي يتلقى العلاج فيه.وأرفق الرئيس البرازيلي مع الفيديو رسالة، عبّر فيها عن امتنانه لكل صلاة وكل كلمة تلقاها في الأيام القليلة الماضية من أجل شفائه.وتابع: "اطمئنوا أنا قوي وثابت! أسير في الممرات مع ماركوس ستافالي، جراح الأعصاب المسؤول عن العملية الخاصة بي، وأتحدث كثيرا وأتناول الطعام جيدا، وسأكون مستعدا قريبا للعودة إلى المنزل، ومواصلة العمل ورعاية كل أسرة برازيلية".وأشار الرئيس البرازيلي إلى أن "العام الجديد 2025 قادم، ولدينا العديد من الاجتماعات في البرازيل وحول العالم، شكرا لكم على تعاطفكم، وعلى كل تفاني الفريق الطبي، إن الحب الذي أتلقاه يجعلني دائما مستعد للمضي قدما!".وكان الأطباء المعالجون للرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، قد قالوا إنهم أخرجوه من العناية المركزة، اليوم الجمعة، لكنهم أبقوا عليه في المستشفى، بعد جراحة أجريت له الأسبوع الحالي لوقف نزيف في رأسه.وقال الأطباء في تحديث طبي عام عن صحة الرئيس البرازيلي، إن لولا (79 عاما) "ما زال في مستشفى سيريو ليبانيس في ساو باولو تحت العناية شبه المركزة". وقال مسؤول رئاسي إن الرئيس لولا دا سيلفا، في ذات الغرفة لكن تحت المراقبة حاليا على فترات منتظمة، بدلا من المراقبة على مدار الساعة كما كان من قبل.
https://sarabic.ae/20241213/تطورات-جديدة-في-صحة-الرئيس-البرازيلي-بعد-خضوعه-لجراحة-ثانية-في-الدماغ-1095765368.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار البرازيل , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار البرازيل , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أول ظهور للرئيس البرازيلي بعد جراحة في الدماغ.. فيديو
نشر الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، مقطعا مصورا له بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين في الدماغ.
وظهر لولا في الفيديو الذي نشره عبر منصة "إكس"، وهو "قوي وثابت" بحسب تعبيره، ويسير داخل المستشفى التي يتلقى العلاج فيه.
وأرفق الرئيس البرازيلي مع الفيديو رسالة، عبّر فيها عن امتنانه لكل صلاة وكل كلمة تلقاها في الأيام القليلة الماضية من أجل شفائه.
وتابع: "اطمئنوا أنا قوي وثابت! أسير في الممرات مع ماركوس ستافالي، جراح الأعصاب المسؤول عن العملية الخاصة بي، وأتحدث كثيرا وأتناول الطعام جيدا، وسأكون مستعدا قريبا للعودة إلى المنزل، ومواصلة العمل ورعاية كل أسرة برازيلية".
وأشار الرئيس البرازيلي إلى أن "العام الجديد 2025 قادم، ولدينا العديد من الاجتماعات في البرازيل وحول العالم، شكرا لكم على تعاطفكم، وعلى كل تفاني الفريق الطبي، إن الحب الذي أتلقاه يجعلني دائما مستعد للمضي قدما!".
وكان الأطباء المعالجون للرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، قد قالوا إنهم أخرجوه من العناية المركزة، اليوم الجمعة، لكنهم أبقوا عليه في المستشفى، بعد جراحة أجريت له الأسبوع الحالي لوقف نزيف في رأسه.
وقال الأطباء في تحديث طبي عام عن صحة الرئيس البرازيلي، إن لولا (79 عاما) "ما زال في مستشفى سيريو ليبانيس في ساو باولو تحت العناية شبه المركزة".
وقال مسؤول رئاسي إن الرئيس لولا دا سيلفا، في ذات الغرفة لكن تحت المراقبة حاليا على فترات منتظمة، بدلا من المراقبة على مدار الساعة كما كان من قبل.