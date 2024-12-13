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تطورات جديدة في صحة الرئيس البرازيلي بعد خضوعه لعملية جراحية ثانية في الدماغ
تطورات جديدة في صحة الرئيس البرازيلي بعد خضوعه لعملية جراحية ثانية في الدماغ
سبوتنيك عربي
كشف المستشفى الذي يعالج فيه الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، اليوم الجمعة، عن تطورات جديدة بشأن حالته الصحية، بعد خضوعه لجراحة في الدماغ. 13.12.2024, سبوتنيك عربي
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ونشر الحساب الرسمي للولا عبر منصة "إكس"، مذكرة طبية صادرة عن مستشفى "سيريو ليبانيس" في ساو باولو، تفيد بأن "الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، غادر غرفة العناية المركزة، حيث يتعافى من عمليتين جراحيتين هذا الأسبوع لتخفيف ومنع النزيف في جمجمته".وقال أطباء الرئيس البرازيلي في المذكرة إن "لولا البالغ من العمر 79 عاما يتواجد حاليا في العناية شبه المركزة"، وأضافوا أنه "ما زال واعيا ويتناول طعامه بشكل طبيعي ويسير في ممرات المستشفى".ويوم الثلاثاء الماضي، أجرى الأطباء عملية جراحية للرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، لمدة ساعتين تقريبا، من أجل تصريف النزيف بين دماغه والغشاء السحائي، والذي قالوا إنه مرتبط بسقوطه في منزله، أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وخضع الرئيس البرازيلي لعملية جراحية ثانية، أمس الخميس، وهي انسداد الشريان السحائي الأوسط، بهدف تقليل خطر النزيف في المستقبل، وفي وقت لاحق، تمت إزالة أنبوب التصريف من رأسه دون مضاعفات.
https://sarabic.ae/20241210/الأطباء-يكشفون-تفاصيل-جراحة-الدماغ-للرئيس-البرازيلي-وتطورات-حالته-1095670021.html
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أخبار البرازيل , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

تطورات جديدة في صحة الرئيس البرازيلي بعد خضوعه لعملية جراحية ثانية في الدماغ

15:22 GMT 13.12.2024
© AP Photo / Andre Pennerالرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يفوز بانتخابات الرئاسة في البرازيل، الأحد، 30 أكتوبر 2022
الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يفوز بانتخابات الرئاسة في البرازيل، الأحد، 30 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Andre Penner
تابعنا عبر
كشف المستشفى الذي يعالج فيه الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، اليوم الجمعة، عن تطورات جديدة بشأن حالته الصحية، بعد خضوعه لجراحة في الدماغ.
ونشر الحساب الرسمي للولا عبر منصة "إكس"، مذكرة طبية صادرة عن مستشفى "سيريو ليبانيس" في ساو باولو، تفيد بأن "الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، غادر غرفة العناية المركزة، حيث يتعافى من عمليتين جراحيتين هذا الأسبوع لتخفيف ومنع النزيف في جمجمته".
وقال أطباء الرئيس البرازيلي في المذكرة إن "لولا البالغ من العمر 79 عاما يتواجد حاليا في العناية شبه المركزة"، وأضافوا أنه "ما زال واعيا ويتناول طعامه بشكل طبيعي ويسير في ممرات المستشفى".
ويوم الثلاثاء الماضي، أجرى الأطباء عملية جراحية للرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، لمدة ساعتين تقريبا، من أجل تصريف النزيف بين دماغه والغشاء السحائي، والذي قالوا إنه مرتبط بسقوطه في منزله، أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
الرئيس البرازيل السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
الأطباء يكشفون تفاصيل جراحة الدماغ للرئيس البرازيلي وتطورات حالته
10 ديسمبر, 17:08 GMT
وخضع الرئيس البرازيلي لعملية جراحية ثانية، أمس الخميس، وهي انسداد الشريان السحائي الأوسط، بهدف تقليل خطر النزيف في المستقبل، وفي وقت لاحق، تمت إزالة أنبوب التصريف من رأسه دون مضاعفات.
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