https://sarabic.ae/20241213/تطورات-جديدة-في-صحة-الرئيس-البرازيلي-بعد-خضوعه-لجراحة-ثانية-في-الدماغ-1095765368.html
تطورات جديدة في صحة الرئيس البرازيلي بعد خضوعه لعملية جراحية ثانية في الدماغ
تطورات جديدة في صحة الرئيس البرازيلي بعد خضوعه لعملية جراحية ثانية في الدماغ
سبوتنيك عربي
كشف المستشفى الذي يعالج فيه الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، اليوم الجمعة، عن تطورات جديدة بشأن حالته الصحية، بعد خضوعه لجراحة في الدماغ. 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T15:22+0000
2024-12-13T15:22+0000
2024-12-13T15:22+0000
أخبار البرازيل
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/1e/1069652703_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f3571c1268b8f1de8b8c04e116ec56ba.jpg
ونشر الحساب الرسمي للولا عبر منصة "إكس"، مذكرة طبية صادرة عن مستشفى "سيريو ليبانيس" في ساو باولو، تفيد بأن "الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، غادر غرفة العناية المركزة، حيث يتعافى من عمليتين جراحيتين هذا الأسبوع لتخفيف ومنع النزيف في جمجمته".وقال أطباء الرئيس البرازيلي في المذكرة إن "لولا البالغ من العمر 79 عاما يتواجد حاليا في العناية شبه المركزة"، وأضافوا أنه "ما زال واعيا ويتناول طعامه بشكل طبيعي ويسير في ممرات المستشفى".ويوم الثلاثاء الماضي، أجرى الأطباء عملية جراحية للرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، لمدة ساعتين تقريبا، من أجل تصريف النزيف بين دماغه والغشاء السحائي، والذي قالوا إنه مرتبط بسقوطه في منزله، أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وخضع الرئيس البرازيلي لعملية جراحية ثانية، أمس الخميس، وهي انسداد الشريان السحائي الأوسط، بهدف تقليل خطر النزيف في المستقبل، وفي وقت لاحق، تمت إزالة أنبوب التصريف من رأسه دون مضاعفات.
https://sarabic.ae/20241210/الأطباء-يكشفون-تفاصيل-جراحة-الدماغ-للرئيس-البرازيلي-وتطورات-حالته-1095670021.html
أخبار البرازيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/1e/1069652703_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0bd5275b563aa224ff8bb7e0a93724bc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار البرازيل , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار البرازيل , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
تطورات جديدة في صحة الرئيس البرازيلي بعد خضوعه لعملية جراحية ثانية في الدماغ
كشف المستشفى الذي يعالج فيه الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، اليوم الجمعة، عن تطورات جديدة بشأن حالته الصحية، بعد خضوعه لجراحة في الدماغ.
ونشر الحساب الرسمي للولا عبر منصة "إكس"، مذكرة طبية صادرة عن مستشفى "سيريو ليبانيس" في ساو باولو، تفيد بأن "الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، غادر غرفة العناية المركزة، حيث يتعافى من عمليتين جراحيتين هذا الأسبوع لتخفيف ومنع النزيف في جمجمته".
وقال أطباء الرئيس البرازيلي في المذكرة إن "لولا البالغ من العمر 79 عاما يتواجد حاليا في العناية شبه المركزة"، وأضافوا أنه "ما زال واعيا ويتناول طعامه بشكل طبيعي ويسير في ممرات المستشفى".
ويوم الثلاثاء الماضي، أجرى الأطباء عملية جراحية للرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، لمدة ساعتين تقريبا، من أجل تصريف النزيف بين دماغه والغشاء السحائي، والذي قالوا إنه مرتبط بسقوطه في منزله، أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وخضع الرئيس البرازيلي لعملية جراحية ثانية، أمس الخميس، وهي انسداد الشريان السحائي الأوسط، بهدف تقليل خطر النزيف في المستقبل، وفي وقت لاحق، تمت إزالة أنبوب التصريف من رأسه دون مضاعفات.