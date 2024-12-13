https://sarabic.ae/20241213/الأردن-عشرات-الضحايا-بحريق-في-دار-للمسنين-1095743754.html
الأردن.. عشرات الضحايا بحريق في دار للمسنين
الأردن.. عشرات الضحايا بحريق في دار للمسنين
سبوتنيك عربي
لقى 6 أشخاص حتفهم وأصيب 60 آخرون، اليوم الجمعة، جراء اندلاع حريق في الطابق الأول في إحدى دور رعاية المسنين في العاصمة الأردنية عمان. 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T06:59+0000
2024-12-13T06:59+0000
2024-12-13T06:59+0000
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وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا": "في 6 نزلاء، وأصيب 5 آخرون بإصابات بالغة و55 إصابة متوسطة، إثر حريق شب في الطابق الأول لمركز خاص لرعاية المسنين / جمعية الأسرة البيضاء - دار ضيافة المسنين".وأشارت الوزيرة إلى أن السلطات نقلت المصابين إلى المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج اللازم. وأكدت بني مصطفى أن "التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق".وتفقّد رئيس وزراء الأردن جعفر حسان المصابين بمستشفى البشير في عمّان، وأكد تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم..
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار الأردن, العالم العربي
الأردن.. عشرات الضحايا بحريق في دار للمسنين
لقى 6 أشخاص حتفهم وأصيب 60 آخرون، اليوم الجمعة، جراء اندلاع حريق في الطابق الأول في إحدى دور رعاية المسنين في العاصمة الأردنية عمان.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا": "في 6 نزلاء، وأصيب 5 آخرون بإصابات بالغة و55 إصابة متوسطة، إثر حريق شب في الطابق الأول لمركز خاص لرعاية المسنين / جمعية الأسرة البيضاء - دار ضيافة المسنين".
ونقلت الوكالة عن وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية وفاء بني مصطفى قولها إن "الحريق امتد في المركز الذي يقطنه 111 نزيلًا على مساحة 80 مترًا، حيث تمت عملية إخلاء باقي المسنين إلى مراكز أخرى".
وأشارت الوزيرة إلى أن السلطات نقلت المصابين إلى المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج اللازم. وأكدت بني مصطفى أن "التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق".
وتفقّد رئيس وزراء الأردن جعفر حسان المصابين بمستشفى البشير في عمّان، وأكد تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم..