https://sarabic.ae/20241213/البرلمان-السويدي-يوافق-على-إرسال-1200-جندي-لدعم-دفاعات-الناتو-في--2025-1095741818.html
البرلمان السويدي يوافق على إرسال 1200 جندي لدعم دفاعات الناتو في 2025
البرلمان السويدي يوافق على إرسال 1200 جندي لدعم دفاعات الناتو في 2025
سبوتنيك عربي
وافق البرلمان السويدي على اقتراح الحكومة بتخصيص 1200 جندي، وست سفن حربية، وما يصل إلى 24 طائرة لدعم دفاعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في عام 2025، بحسب بيان... 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T03:20+0000
2024-12-13T03:20+0000
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وجاء في البيان: "منح البرلمان الحكومة صلاحية توفير قوة مسلحة سويدية حتى 31 ديسمبر 2025. الهدف هو المساهمة في الردع والدفاع الجماعي للناتو في منطقة شمال الأطلسي".وأضاف: "ستتألف القوة من وحدات برية، وقوات خاصة، ووحدات برمائية بحد أقصى 1200 فرد، وما يصل إلى ست سفن حربية مع طواقمها، وما يصل إلى 24 طائرة مقاتلة مع طواقمها".وأوضح البيان أن المساهمة السويدية تشمل وحدات برية تابعة للواء متعدد الجنسيات للناتو في لاتفيا.وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، أن السويد التي انضمت إلى الحلف في مارس/آذار 2024، سترسل كتيبة مخفضة إلى لاتفيا في أوائل عام 2025 لتعزيز قوات الناتو.وستضم الكتيبة 600 فرد، بما في ذلك مركبات قتال مشاة CV90، ومركبات مدرعة، ودبابات ليوبارد 2.
https://sarabic.ae/20240405/الخارجية-الروسية-خطط-السويد-لإنشاء-قاعدة-للناتو-في-جزيرة-غوتلاند-استفزازية-1087702438.html
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الناتو, السويد, العالم, أخبار العالم الآن
الناتو, السويد, العالم, أخبار العالم الآن
البرلمان السويدي يوافق على إرسال 1200 جندي لدعم دفاعات الناتو في 2025
وافق البرلمان السويدي على اقتراح الحكومة بتخصيص 1200 جندي، وست سفن حربية، وما يصل إلى 24 طائرة لدعم دفاعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في عام 2025، بحسب بيان صادر عن البرلمان السويدي "الريكسداغ".
وجاء في البيان: "منح البرلمان الحكومة صلاحية توفير قوة مسلحة سويدية حتى 31 ديسمبر 2025. الهدف هو المساهمة في الردع والدفاع الجماعي للناتو في منطقة شمال الأطلسي".
وأضاف: "ستتألف القوة من وحدات برية، وقوات خاصة، ووحدات برمائية بحد أقصى 1200 فرد، وما يصل إلى ست سفن حربية مع طواقمها، وما يصل إلى 24 طائرة مقاتلة مع طواقمها".
وأوضح البيان أن المساهمة السويدية تشمل وحدات برية تابعة للواء متعدد الجنسيات للناتو في لاتفيا.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، أن السويد التي انضمت إلى الحلف في مارس/آذار 2024، سترسل كتيبة مخفضة إلى لاتفيا في أوائل عام 2025 لتعزيز قوات الناتو.
وستضم الكتيبة 600 فرد، بما في ذلك مركبات قتال مشاة CV90، ومركبات مدرعة، ودبابات ليوبارد 2.