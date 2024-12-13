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من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241213/الدفاع-الجوي-الروسي-يتصدى-لهجوم-بطائرات-مسيرة-في-إقليم-كراسنودار-1095774370.html
الدفاع الجوي الروسي يتصدى لهجوم بطائرات مسيرة في إقليم كراسنودار
الدفاع الجوي الروسي يتصدى لهجوم بطائرات مسيرة في إقليم كراسنودار
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم إقليم كراسنودار الروسي، فينيامين كوندراتيف، اليوم الجمعة، أن قوات الدفاع الجوي الروسية تصدت خلال الليلة الماضية لهجوم بطائرات مسيرة استهدف عدة مناطق... 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T23:55+0000
2024-12-13T23:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وقال كوندراتييف عبر قناته على تطبيق "تيليغرام": "في عدة مناطق بالإقليم، تم تدمير طائرات مسيرة الليلة الماضية. نظام كييف يحاول مرة أخرى استهداف منشآت مدنية في كوبان بالإقليم".وأضاف أن حطام إحدى الطائرات المسيرة سقط في قرية ماريانسكايا على منزل خاص، مما تسبب بأضرار جزئية في المباني الملحقة وتحطم النوافذ، دون تسجيل إصابات بشرية. وأكد أن فرق الطوارئ والخدمات الخاصة تعمل في الموقع لمعالجة الأضرار.وأوضح أن رئيس منطقة كراسنوارميسكي، ألكسندر خاريتونوف، يتابع الوضع عن كثب، وقد تم تكليفه بمساعدة السكان في إصلاح الممتلكات المتضررة.يُذكر أن محاولات الهجوم بالطائرات المسيرة من قبل القوات الأوكرانية أصبحت شبه يومية، حيث تستهدف المناطق الحدودية والمركزية في روسيا. وتتمكن أنظمة الدفاع الجوي الروسية من اعتراض معظم الطائرات المسيرة وإحباط هذه الهجمات.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
https://sarabic.ae/20240705/هجوم-بطائرة-مسيرة-أوكرانية-يصيب-6-أشخاص-في-إقليم-كراسنودار-الروسي-1090482066.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الدفاع الجوي الروسي يتصدى لهجوم بطائرات مسيرة في إقليم كراسنودار

23:55 GMT 13.12.2024
© RIA Novosti . Sergei Beznosov"إس-400" و"إس-500" حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
© RIA Novosti . Sergei Beznosov
تابعنا عبر
أعلن حاكم إقليم كراسنودار الروسي، فينيامين كوندراتيف، اليوم الجمعة، أن قوات الدفاع الجوي الروسية تصدت خلال الليلة الماضية لهجوم بطائرات مسيرة استهدف عدة مناطق في الإقليم، مشيرًا إلى تدمير المسيرات قبل وصولها إلى أهدافها.
وقال كوندراتييف عبر قناته على تطبيق "تيليغرام": "في عدة مناطق بالإقليم، تم تدمير طائرات مسيرة الليلة الماضية. نظام كييف يحاول مرة أخرى استهداف منشآت مدنية في كوبان بالإقليم".
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كيروف في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
هجوم إرهابي بطائرة مسيرة أوكرانية يصيب 6 أشخاص في إقليم كراسنودار الروسي
5 يوليو, 00:51 GMT
وأضاف أن حطام إحدى الطائرات المسيرة سقط في قرية ماريانسكايا على منزل خاص، مما تسبب بأضرار جزئية في المباني الملحقة وتحطم النوافذ، دون تسجيل إصابات بشرية. وأكد أن فرق الطوارئ والخدمات الخاصة تعمل في الموقع لمعالجة الأضرار.
وأوضح أن رئيس منطقة كراسنوارميسكي، ألكسندر خاريتونوف، يتابع الوضع عن كثب، وقد تم تكليفه بمساعدة السكان في إصلاح الممتلكات المتضررة.
يُذكر أن محاولات الهجوم بالطائرات المسيرة من قبل القوات الأوكرانية أصبحت شبه يومية، حيث تستهدف المناطق الحدودية والمركزية في روسيا. وتتمكن أنظمة الدفاع الجوي الروسية من اعتراض معظم الطائرات المسيرة وإحباط هذه الهجمات.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
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