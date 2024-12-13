https://sarabic.ae/20241213/الدفاع-الجوي-الروسي-يتصدى-لهجوم-بطائرات-مسيرة-في-إقليم-كراسنودار-1095774370.html
الدفاع الجوي الروسي يتصدى لهجوم بطائرات مسيرة في إقليم كراسنودار
الدفاع الجوي الروسي يتصدى لهجوم بطائرات مسيرة في إقليم كراسنودار
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم إقليم كراسنودار الروسي، فينيامين كوندراتيف، اليوم الجمعة، أن قوات الدفاع الجوي الروسية تصدت خلال الليلة الماضية لهجوم بطائرات مسيرة استهدف عدة مناطق... 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T23:55+0000
2024-12-13T23:55+0000
2024-12-13T23:55+0000
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وقال كوندراتييف عبر قناته على تطبيق "تيليغرام": "في عدة مناطق بالإقليم، تم تدمير طائرات مسيرة الليلة الماضية. نظام كييف يحاول مرة أخرى استهداف منشآت مدنية في كوبان بالإقليم".وأضاف أن حطام إحدى الطائرات المسيرة سقط في قرية ماريانسكايا على منزل خاص، مما تسبب بأضرار جزئية في المباني الملحقة وتحطم النوافذ، دون تسجيل إصابات بشرية. وأكد أن فرق الطوارئ والخدمات الخاصة تعمل في الموقع لمعالجة الأضرار.وأوضح أن رئيس منطقة كراسنوارميسكي، ألكسندر خاريتونوف، يتابع الوضع عن كثب، وقد تم تكليفه بمساعدة السكان في إصلاح الممتلكات المتضررة.يُذكر أن محاولات الهجوم بالطائرات المسيرة من قبل القوات الأوكرانية أصبحت شبه يومية، حيث تستهدف المناطق الحدودية والمركزية في روسيا. وتتمكن أنظمة الدفاع الجوي الروسية من اعتراض معظم الطائرات المسيرة وإحباط هذه الهجمات.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
https://sarabic.ae/20240705/هجوم-بطائرة-مسيرة-أوكرانية-يصيب-6-أشخاص-في-إقليم-كراسنودار-الروسي-1090482066.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الدفاع الجوي الروسي يتصدى لهجوم بطائرات مسيرة في إقليم كراسنودار
أعلن حاكم إقليم كراسنودار الروسي، فينيامين كوندراتيف، اليوم الجمعة، أن قوات الدفاع الجوي الروسية تصدت خلال الليلة الماضية لهجوم بطائرات مسيرة استهدف عدة مناطق في الإقليم، مشيرًا إلى تدمير المسيرات قبل وصولها إلى أهدافها.
وقال كوندراتييف عبر قناته على تطبيق "تيليغرام": "في عدة مناطق بالإقليم، تم تدمير طائرات مسيرة الليلة الماضية. نظام كييف يحاول مرة أخرى استهداف منشآت مدنية في كوبان بالإقليم".
وأضاف أن حطام إحدى الطائرات المسيرة سقط في قرية ماريانسكايا على منزل خاص، مما تسبب بأضرار جزئية في المباني الملحقة وتحطم النوافذ، دون تسجيل إصابات بشرية. وأكد أن فرق الطوارئ والخدمات الخاصة تعمل في الموقع لمعالجة الأضرار.
وأوضح أن رئيس منطقة كراسنوارميسكي، ألكسندر خاريتونوف، يتابع الوضع عن كثب، وقد تم تكليفه بمساعدة السكان في إصلاح الممتلكات المتضررة.
يُذكر أن محاولات الهجوم بالطائرات المسيرة من قبل القوات الأوكرانية أصبحت شبه يومية، حيث تستهدف المناطق الحدودية والمركزية في روسيا. وتتمكن أنظمة الدفاع الجوي الروسية من اعتراض معظم الطائرات المسيرة وإحباط هذه الهجمات.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.