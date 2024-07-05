https://sarabic.ae/20240705/هجوم-بطائرة-مسيرة-أوكرانية-يصيب-6-أشخاص-في-إقليم-كراسنودار-الروسي-1090482066.html

هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية يصيب 6 أشخاص في إقليم كراسنودار الروسي

هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية يصيب 6 أشخاص في إقليم كراسنودار الروسي

سبوتنيك عربي

أفاد حاكم إقليم كراسنودار الروسي، فينيامين كوندراتيف، اليوم الجمعة، بأن 6 أشخاص، بما في ذلك طفلان، نُقلوا إلى المستشفى بعد أن نفذت القوات المسلحة الأوكرانية... 05.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-05T00:51+0000

2024-07-05T00:51+0000

2024-07-05T00:51+0000

كراسنودار

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

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وقال كوندراتيف عبر تطبيق تليجرام: "وفقًا للمعلومات التي تم توضيحها حتى اللحظة، للأسف، هناك ضحايا في بريمورسكو-أختارسك. تم نقل 6 أشخاص إلى المستشفى، وكان من بينهم طفلان... كما تضرر مبنى سكني من ثلاثة طوابق نتيجة الهجوم. وقد تم إخلاء سكان المبنى. وإنشاء مركز إيواء مؤقت لجميع من يحتاجون إليه".وأضاف أن محطة طاقة تزود جزءًا كبيرًا من البلدة تعرضت لأضرار، وأن عمليات الإصلاح قيد التنفيذ.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم، ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

https://sarabic.ae/20240629/مقتل-5-أشخاص-في-هجوم-بطائرة-دون-طيار-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1090293818.html

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كراسنودار, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم