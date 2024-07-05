هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية يصيب 6 أشخاص في إقليم كراسنودار الروسي

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قلق إسرائيلي من توسيع "أنصار الله" نفوذها في شمال افريقيا
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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
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لقاء سبوتنيك
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المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
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مقترح مرتبط بــ"الطلاق" يثير الجدل في مصر
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الإنسان والثقافة
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09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:28 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
11:03 GMT
50 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:28 GMT
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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حصاد الأسبوع
حقوقي: ما تقوم به إسرائيل في الضفة وغزة جرائم حرب
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صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
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مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
17:33 GMT
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240705/هجوم-بطائرة-مسيرة-أوكرانية-يصيب-6-أشخاص-في-إقليم-كراسنودار-الروسي-1090482066.html
هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية يصيب 6 أشخاص في إقليم كراسنودار الروسي
هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية يصيب 6 أشخاص في إقليم كراسنودار الروسي
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم إقليم كراسنودار الروسي، فينيامين كوندراتيف، اليوم الجمعة، بأن 6 أشخاص، بما في ذلك طفلان، نُقلوا إلى المستشفى بعد أن نفذت القوات المسلحة الأوكرانية... 05.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-05T00:51+0000
2024-07-05T00:51+0000
كراسنودار
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال كوندراتيف عبر تطبيق تليجرام: "وفقًا للمعلومات التي تم توضيحها حتى اللحظة، للأسف، هناك ضحايا في بريمورسكو-أختارسك. تم نقل 6 أشخاص إلى المستشفى، وكان من بينهم طفلان... كما تضرر مبنى سكني من ثلاثة طوابق نتيجة الهجوم. وقد تم إخلاء سكان المبنى. وإنشاء مركز إيواء مؤقت لجميع من يحتاجون إليه".وأضاف أن محطة طاقة تزود جزءًا كبيرًا من البلدة تعرضت لأضرار، وأن عمليات الإصلاح قيد التنفيذ.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم، ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
https://sarabic.ae/20240629/مقتل-5-أشخاص-في-هجوم-بطائرة-دون-طيار-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1090293818.html
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كراسنودار, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
كراسنودار, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية يصيب 6 أشخاص في إقليم كراسنودار الروسي

00:51 GMT 05.07.2024
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كيروف في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كيروف في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
© Sputnik . Taisija Voroncova
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تابعنا عبر
أفاد حاكم إقليم كراسنودار الروسي، فينيامين كوندراتيف، اليوم الجمعة، بأن 6 أشخاص، بما في ذلك طفلان، نُقلوا إلى المستشفى بعد أن نفذت القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بطائرة مسيرة على بلدة بريمورسكو-أختارسك البحرية في الإقليم.
وقال كوندراتيف عبر تطبيق تليجرام: "وفقًا للمعلومات التي تم توضيحها حتى اللحظة، للأسف، هناك ضحايا في بريمورسكو-أختارسك. تم نقل 6 أشخاص إلى المستشفى، وكان من بينهم طفلان... كما تضرر مبنى سكني من ثلاثة طوابق نتيجة الهجوم. وقد تم إخلاء سكان المبنى. وإنشاء مركز إيواء مؤقت لجميع من يحتاجون إليه".
طواقم من وزارة حالات الطوارئ يزيلون آثار قصف أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقتل 5 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مقاطعة كورسك الروسية
29 يونيو, 05:01 GMT
وأضاف أن محطة طاقة تزود جزءًا كبيرًا من البلدة تعرضت لأضرار، وأن عمليات الإصلاح قيد التنفيذ.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم، ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
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