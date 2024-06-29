https://sarabic.ae/20240629/مقتل-5-أشخاص-في-هجوم-بطائرة-دون-طيار-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1090293818.html
مقتل 5 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مقاطعة كورسك الروسية
مقتل 5 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مقاطعة كورسك الروسية
سبوتنيك عربي
أفاد القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، اليوم السبت، بمقتل 5 أشخاص بينهم طفلان، في هجوم شنته طائرة مسيرة أوكرانية، على قرية غوروديش في... 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T05:01+0000
2024-06-29T05:01+0000
2024-06-29T05:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال الحاكم عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "هاجمت الليلة، مسيرة أوكرانية منزلا سكنيا في قرية غوروديش في منطقة ريلسكي. ولسوء الحظ، قُتل 5 أشخاص نتيجة الهجوم، بينهم طفلان صغيران، وتم نقل شخصين آخرين في حالة خطيرة إلى المستشفى، حيث يتلقون الرعاية الطبية".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم، ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240628/القوات-الروسية-تحرر-رازدولوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1090267077.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
مقتل 5 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مقاطعة كورسك الروسية
05:01 GMT 29.06.2024 (تم التحديث: 05:15 GMT 29.06.2024)
أفاد القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، اليوم السبت، بمقتل 5 أشخاص بينهم طفلان، في هجوم شنته طائرة مسيرة أوكرانية، على قرية غوروديش في المقاطعة.
وقال الحاكم عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "هاجمت الليلة، مسيرة أوكرانية منزلا سكنيا في قرية غوروديش في منطقة ريلسكي. ولسوء الحظ، قُتل 5 أشخاص نتيجة الهجوم، بينهم طفلان صغيران، وتم نقل شخصين آخرين في حالة خطيرة إلى المستشفى، حيث يتلقون الرعاية الطبية".
ويتبع نظام كييف، أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه، في يونيو/ حزيران العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم، ومقاطعات بيلغورود
وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.