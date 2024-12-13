https://sarabic.ae/20241213/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-12-مرة-خلال-24-ساعة-وتطلق-37-قذيفة-1095774221.html
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 12 مرة خلال 24 ساعة وتطلق 37 قذيفة
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 12 مرة خلال 24 ساعة وتطلق 37 قذيفة
سبوتنيك عربي
أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للرقابة والتنسيق بشأن جرائم الحرب الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية شنت 12 هجومًا... 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T23:37+0000
2024-12-13T23:37+0000
2024-12-13T23:37+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
وكالة "روسيا سيغودنيا"
أخبار أوكرانيا
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وجاء في البيان الذي نُشر عبر قناة المركز على تطبيق "تيليغرام" أنه "تم تسجيل 12 حالة هجوم مسلح من قبل القوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية... قصف واحد في اتجاه دونيتسك، و11 قصفًا في اتجاه غورلوفكا".وأوضح البيان إلى أنه تم إطلاق 37 قذيفة إجمالًا.وأشار المكتب إلى أن هذا التصعيد يأتي بعد تسجيل سبعة اعتداءات فقط في اليوم السابق، ما يعكس زيادة في وتيرة القصف على الجمهورية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف
https://sarabic.ae/20241210/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-مرتين-خلال-اليوم-الماضي-1095645116.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, وكالة "روسيا سيغودنيا", أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, وكالة "روسيا سيغودنيا", أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 12 مرة خلال 24 ساعة وتطلق 37 قذيفة
أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للرقابة والتنسيق بشأن جرائم الحرب الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية شنت 12 هجومًا على أراضي الجمهورية خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وجاء في البيان الذي نُشر عبر قناة المركز على تطبيق "تيليغرام" أنه "تم تسجيل 12 حالة هجوم مسلح من قبل القوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية... قصف واحد في اتجاه دونيتسك، و11 قصفًا في اتجاه غورلوفكا".
وأوضح البيان إلى أنه تم إطلاق 37 قذيفة إجمالًا.
وأشار المكتب إلى أن هذا التصعيد يأتي بعد تسجيل سبعة اعتداءات فقط في اليوم السابق، ما يعكس زيادة في وتيرة القصف على الجمهورية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف