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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241213/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-12-مرة-خلال-24-ساعة-وتطلق-37-قذيفة-1095774221.html
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 12 مرة خلال 24 ساعة وتطلق 37 قذيفة
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 12 مرة خلال 24 ساعة وتطلق 37 قذيفة
سبوتنيك عربي
أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للرقابة والتنسيق بشأن جرائم الحرب الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية شنت 12 هجومًا... 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T23:37+0000
2024-12-13T23:37+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
وكالة "روسيا سيغودنيا"
أخبار أوكرانيا
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وجاء في البيان الذي نُشر عبر قناة المركز على تطبيق "تيليغرام" أنه "تم تسجيل 12 حالة هجوم مسلح من قبل القوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية... قصف واحد في اتجاه دونيتسك، و11 قصفًا في اتجاه غورلوفكا".وأوضح البيان إلى أنه تم إطلاق 37 قذيفة إجمالًا.وأشار المكتب إلى أن هذا التصعيد يأتي بعد تسجيل سبعة اعتداءات فقط في اليوم السابق، ما يعكس زيادة في وتيرة القصف على الجمهورية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف
https://sarabic.ae/20241210/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-مرتين-خلال-اليوم-الماضي-1095645116.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, وكالة "روسيا سيغودنيا", أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, وكالة "روسيا سيغودنيا", أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 12 مرة خلال 24 ساعة وتطلق 37 قذيفة

23:37 GMT 13.12.2024
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورآثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية
آثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
© Sputnik . Sergey Averin
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أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للرقابة والتنسيق بشأن جرائم الحرب الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية شنت 12 هجومًا على أراضي الجمهورية خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وجاء في البيان الذي نُشر عبر قناة المركز على تطبيق "تيليغرام" أنه "تم تسجيل 12 حالة هجوم مسلح من قبل القوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية... قصف واحد في اتجاه دونيتسك، و11 قصفًا في اتجاه غورلوفكا".
أفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية مرتين خلال اليوم الماضي
10 ديسمبر, 04:34 GMT
وأوضح البيان إلى أنه تم إطلاق 37 قذيفة إجمالًا.
وأشار المكتب إلى أن هذا التصعيد يأتي بعد تسجيل سبعة اعتداءات فقط في اليوم السابق، ما يعكس زيادة في وتيرة القصف على الجمهورية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف
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