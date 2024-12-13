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النيجر تقرر رفع شكوى ضد إذاعة فرنسا الدولية بتهمة "التحريض على الإبادة الجماعية"
النيجر تقرر رفع شكوى ضد إذاعة فرنسا الدولية بتهمة "التحريض على الإبادة الجماعية"
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة النيجرية، أمس الخميس، أنها قررت رفع شكوى ضد إذاعة فرنسا الدولية بتهمة "التحريض على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والمذابح الطائفية في البلاد" 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T00:05+0000
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.الجزائر - سبوتنيك. وجاء في بيان لمجلس الوزراء النيجري أن "الحكومة قررت رفع شكوى ضد إذاعة فرنسا الدولية بسبب تحريضها على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والمذابح الطائفية على أراضينا".وأضاف البيان: "هذه المؤسسة الإعلامية، التي تُعتبر أداة دعائية للسياسة الخارجية الفرنسية، أصبحت تحرض على المذابح والإبادة الجماعية، كما حدث في دول أخرى لا تزال تعاني من تبعات هذه الجرائم".وأشار إلى أن إذاعة فرنسا الدولية نظمت حملة تضليل واسعة عبر "مونتاج" يحمل إيحاءات تحرض على الإبادة الجماعية، بهدف تأليب المجتمعات على بعضها وخلق مشاعر الرفض والانقسام.وأكد البيان أن "هذه الأفعال يمكن تصنيفها ضمن الجرائم".وفي سياق متصل، أعلن التلفزيون النيجري الرسمي عن تعليق بث هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى وقف برامج القنوات المحلية "آر أم"، "ساراونيا"، و"أنفاني".وأوضح التلفزيون أن القرار، الصادر عن وزير الاتصال والبريد والاقتصاد الرقمي، جاء نتيجة "نشر قناة بي بي سي معلومات خاطئة تهدف إلى زعزعة السلم الاجتماعي".
https://sarabic.ae/20231222/فرنسا-تغلق-سفارتها-في-النيجر-بسبب-عدم-قدرتها-على-تأدية-مهامها-1084353509.html
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النيجر, أخبار النيجر, أخبار فرنسا

النيجر تقرر رفع شكوى ضد إذاعة فرنسا الدولية بتهمة "التحريض على الإبادة الجماعية"

00:05 GMT 13.12.2024
© AP Photo / SOULEYMANE AG ANARAجيش النيجر بمنطقة أغاديز شمال البلاد 12 فبراير 2020
جيش النيجر بمنطقة أغاديز شمال البلاد 12 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / SOULEYMANE AG ANARA
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أعلنت الحكومة النيجرية، أمس الخميس، أنها قررت رفع شكوى ضد إذاعة فرنسا الدولية بتهمة "التحريض على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والمذابح الطائفية في البلاد"
.
الجزائر - سبوتنيك. وجاء في بيان لمجلس الوزراء النيجري أن "الحكومة قررت رفع شكوى ضد إذاعة فرنسا الدولية بسبب تحريضها على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والمذابح الطائفية على أراضينا".
علم فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2023
فرنسا تغلق سفارتها في النيجر بسبب عدم قدرتها على "تأدية مهامها"
22 ديسمبر 2023, 04:34 GMT
وأضاف البيان: "هذه المؤسسة الإعلامية، التي تُعتبر أداة دعائية للسياسة الخارجية الفرنسية، أصبحت تحرض على المذابح والإبادة الجماعية، كما حدث في دول أخرى لا تزال تعاني من تبعات هذه الجرائم".
وأشار إلى أن إذاعة فرنسا الدولية نظمت حملة تضليل واسعة عبر "مونتاج" يحمل إيحاءات تحرض على الإبادة الجماعية، بهدف تأليب المجتمعات على بعضها وخلق مشاعر الرفض والانقسام.
وأكد البيان أن "هذه الأفعال يمكن تصنيفها ضمن الجرائم".
وفي سياق متصل، أعلن التلفزيون النيجري الرسمي عن تعليق بث هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى وقف برامج القنوات المحلية "آر أم"، "ساراونيا"، و"أنفاني".
وأوضح التلفزيون أن القرار، الصادر عن وزير الاتصال والبريد والاقتصاد الرقمي، جاء نتيجة "نشر قناة بي بي سي معلومات خاطئة تهدف إلى زعزعة السلم الاجتماعي".
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