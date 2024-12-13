https://sarabic.ae/20241213/تركيا-تعول-على-اتخاذ-الحكومة-المؤقتة-في-سوريا-الخطوات-الصحيحة-وألا-تشكل-تهديدا-لجيرانها-1095756832.html
تركيا تعول على اتخاذ الحكومة المؤقتة في سوريا "الخطوات الصحيحة" وألا تشكل تهديدا لجيرانها
تركيا تعول على اتخاذ الحكومة المؤقتة في سوريا "الخطوات الصحيحة" وألا تشكل تهديدا لجيرانها
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن بلاده تعول على أن تتخذ الحكومة المؤقتة في سوريا "الخطوات الصحيحة" وألا تشكل تهديدا لجيرانها مؤكدا أنقرة... 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T12:07+0000
2024-12-13T12:07+0000
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ونقل مكتب الرئاسة التركية، عن أردوغان، قوله: "الشعب السوري وصل إلى مرحلة تحديد مستقبله بعد أزمة إنسانية استمرت 13 عاما"؛ مؤكدا أن تركيا ستساهم في هذه العملية.بعد 12 عاماً من إغلاقها قررت تركيا تعيين قائم بالأعمال مؤقت في سفارتها بدمشق، التي ظلت مغلقة منذ عام 2012.وفي 26 مارس/ آذار 2012، أوقفت السفارة التركية في دمشق نشاطها إثر استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين من قبل نظام الأسد آنذاك.
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العالم العربي, أخبار تركيا اليوم
العالم العربي, أخبار تركيا اليوم
تركيا تعول على اتخاذ الحكومة المؤقتة في سوريا "الخطوات الصحيحة" وألا تشكل تهديدا لجيرانها
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن بلاده تعول على أن تتخذ الحكومة المؤقتة في سوريا "الخطوات الصحيحة" وألا تشكل تهديدا لجيرانها مؤكدا أنقرة ستدعم هذه العملية.
ونقل مكتب الرئاسة التركية، عن أردوغان، قوله: "الشعب السوري وصل إلى مرحلة تحديد مستقبله بعد أزمة إنسانية استمرت 13 عاما"؛ مؤكدا أن تركيا ستساهم في هذه العملية.
وتابع قائلا إن تركيا تدعم الحفاظ على الوحدة السياسية والسلامة الإقليمية لسوريا وستواصل هذا الدعم لضمان اتخاذ الحكومة المؤقتة، خطوات شاملة ومشتركة وصحيحة، تخدم الشعب السوري ولا تشكل تهديدا لجيرانها.
بعد 12 عاماً من إغلاقها قررت تركيا تعيين قائم بالأعمال مؤقت في سفارتها بدمشق، التي ظلت مغلقة منذ عام 2012.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، يوم أمس الخميس، عن تعيين سفيرها في موريتانيا برهان كور أوغلو، قائما بالأعمال لسفارة أنقرة بالعاصمة السورية دمشق مؤقتا.
وفي 26 مارس/ آذار 2012، أوقفت السفارة التركية في دمشق نشاطها إثر استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين من قبل نظام الأسد آنذاك.