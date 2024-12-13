https://sarabic.ae/20241213/سفير-قطر-بالقاهرة-علاقاتنا-بمصر-نموذج-يحتذى-به-في-العلاقات-الدولية-1095756195.html

سفير قطر بالقاهرة: علاقاتنا بمصر نموذج يحتذى به في العلاقات الدولية

سفير قطر بالقاهرة: علاقاتنا بمصر نموذج يحتذى به في العلاقات الدولية

سبوتنيك عربي

أشاد السفير القطري لدى القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، طارق على فرج الأنصاري، بالعلاقات المصرية القطرية واصفا إياها بالنموذج الذي يحتذى به في... 13.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-13T11:34+0000

2024-12-13T11:34+0000

2024-12-13T11:34+0000

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ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن فرج الأنصاري كلمة ألقاها أمام الحفل الذي أقامته السفارة القطرية، مساء اليوم، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، ثمن السفير القطري العلاقات الأخوية التي تجمع مصر وقطر؛ موضحًا أنهما يشتركان في العديد من القيم، كعضوين فاعلين ومسؤولين في المجتمع الدولي. ولفت السفير القطري ان بلاده ومصر تتشاركان اهتمامهما بتعزيز السلم والأمن الدوليين كما تشتركان في اهتمام قيادتيهما بالتنمية، فكما في مصر، تشهد قطر كذلك نهضة تنموية غير مسبوقة تنسجم وأهداف رؤيتها الوطنية 2030 التي تتجسد أهدافها واقعًا وحقيقة في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والعمرانية، فالإنجازات لا تتوقف ولا تنتهي، حيث أصبحت قطر في مصاف الدول التي ينعم مواطنوها بالرخاء الاقتصادي والتعليم الجيد. وأضاف أن العلاقات بين مصر وقطر أصبحت نموذجا يحتذى به في العلاقات بين الدول، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد فإلى جانب التعاون والتنسيق الدؤوب في مسائل حفظ السلم والأمن الدوليين، فإن الزيارات والاجتماعات الفنية بمختلف أنواعها، أصبحت على مدار الأسبوع، خاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري.واستشهد السفير القطري على متانة العلاقات مع مصر بوجود 110 شركات مصرية خالصة تعمل في السوق القطرية و261 شركة قطرية تعمل حاليًا في السوق المصرية بنسبة مساهمة تصل إلى مليارين و165 مليون دولار، منها 249 مليون دولار في قطاع السياحة، وحوالي 208 ملايين دولار في قطاع الإنشاءات، و36 مليون دولار في القطاع الصناعي، ويضاف لذلك 6000 شركة قطرية مصرية مشتركة.وشدد الأنصاري على أن هذا التحدي الكبير الذي يواجه عالمنا، يدعونا للتفكير مجدداً في حالة العلاقات الدولية، ولذلك، دعونا نعمل معا، لتحقيق الأمن والسلم، والتنمية والسلام، وحقوق الإنسان، للإنسانية جمعاء، مختتما بالإشادة بالجهود التي يساهم بها أبناء الجالية المصرية في دولة قطر، إلى جانب القطريين والقطريات في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, قطر, أخبار قطر اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي