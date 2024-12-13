https://sarabic.ae/20241213/دولة-عربية-تعلن-استحواذها-على-15-من-مطار-هيثرو-في-لندن-1095743630.html
دولة عربية تعلن استحواذها على 15% من مطار هيثرو في لندن
دولة عربية تعلن استحواذها على 15% من مطار هيثرو في لندن
سبوتنيك عربي
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن استحواذه على حصة تُقدّر بـ15% في شركة "أف جي بي توبكو"، الشركة القابضة لمطار هيثرو في لندن (شركة مطار هيثرو القابضة... 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T06:46+0000
2024-12-13T06:46+0000
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وجاءت هذه الحصة عبر شراء أسهم من شركة "فيروفيال أس أي" ومساهمين آخرين.وأوضح تركي النويصر، نائب المحافظ والمدير العام للإدارة العامة للاستثمارات الدولية في الصندوق، أن هذا الاستثمار يُعَد خطوة استراتيجية في واحدة من أبرز الأصول في المملكة المتحدة، نظراً لمكانة مطار هيثرو كأحد المطارات الرائدة عالميا.وأشار النويصر، في تصريحاته لوكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى أهمية قطاع البنية التحتية ودوره في تحقيق التحول نحو الحياد الصفري.وأكد التزام الصندوق بدعم إدارة مطار هيثرو لتعزيز نموه المستدام، وضمان استمراره كواحد من أبرز مراكز النقل الجوي العالمية.كما أضاف أن هذه الخطوة تتماشى مع استراتيجية الصندوق الهادفة إلى تمكين القطاعات الحيوية وتعزيز الشركات ذات الأهمية العالمية، وذلك من خلال شراكات طويلة الأمد ضمن محفظة استثماراته الدولية.
https://sarabic.ae/20241119/تكدس-في-مطار-هيثرو-البريطاني-بسبب-عطل-فني-فيديو-1094972880.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, الأخبار
دولة عربية تعلن استحواذها على 15% من مطار هيثرو في لندن
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن استحواذه على حصة تُقدّر بـ15% في شركة "أف جي بي توبكو"، الشركة القابضة لمطار هيثرو في لندن (شركة مطار هيثرو القابضة المحدودة).
وجاءت هذه الحصة عبر شراء أسهم من شركة "فيروفيال أس أي" ومساهمين آخرين.
وأوضح تركي النويصر، نائب المحافظ والمدير العام للإدارة العامة للاستثمارات الدولية في الصندوق، أن هذا الاستثمار يُعَد خطوة استراتيجية في واحدة من أبرز الأصول في المملكة المتحدة، نظراً لمكانة مطار هيثرو كأحد المطارات الرائدة عالميا.
وأشار النويصر، في تصريحاته لوكالة
الأنباء السعودية "واس"، إلى أهمية قطاع البنية التحتية ودوره في تحقيق التحول نحو الحياد الصفري.
وأكد التزام الصندوق بدعم إدارة مطار هيثرو
لتعزيز نموه المستدام، وضمان استمراره كواحد من أبرز مراكز النقل الجوي العالمية.
كما أضاف أن هذه الخطوة تتماشى مع استراتيجية الصندوق الهادفة إلى تمكين القطاعات الحيوية وتعزيز الشركات ذات الأهمية العالمية، وذلك من خلال شراكات طويلة الأمد ضمن محفظة استثماراته الدولية.