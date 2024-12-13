دولة عربية تعلن استحواذها على 15% من مطار هيثرو في لندن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:18 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:26 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
09:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
10:03 GMT
57 د
On air
11:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:03 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:19 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:53 GMT
6 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الثورات العربية أمام امتحان عسير وحسنا فعل البعث بتجميد نشاطاته في سوريا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أولويات الحكومة الإنتقالية لتجنب حدوث فوضى في سوريا؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:29 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
ما أولويات الحكومة الإنتقالية لتجنب حدوث فوضى في سوريا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
13:20 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241213/دولة-عربية-تعلن-استحواذها-على-15-من-مطار-هيثرو-في-لندن-1095743630.html
دولة عربية تعلن استحواذها على 15% من مطار هيثرو في لندن
دولة عربية تعلن استحواذها على 15% من مطار هيثرو في لندن
سبوتنيك عربي
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن استحواذه على حصة تُقدّر بـ15% في شركة "أف جي بي توبكو"، الشركة القابضة لمطار هيثرو في لندن (شركة مطار هيثرو القابضة... 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T06:46+0000
2024-12-13T06:46+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
اقتصاد
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0d/1095743457_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4a27144b98f28f22b9f08d85f4f794f6.jpg
وجاءت هذه الحصة عبر شراء أسهم من شركة "فيروفيال أس أي" ومساهمين آخرين.وأوضح تركي النويصر، نائب المحافظ والمدير العام للإدارة العامة للاستثمارات الدولية في الصندوق، أن هذا الاستثمار يُعَد خطوة استراتيجية في واحدة من أبرز الأصول في المملكة المتحدة، نظراً لمكانة مطار هيثرو كأحد المطارات الرائدة عالميا.وأشار النويصر، في تصريحاته لوكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى أهمية قطاع البنية التحتية ودوره في تحقيق التحول نحو الحياد الصفري.وأكد التزام الصندوق بدعم إدارة مطار هيثرو لتعزيز نموه المستدام، وضمان استمراره كواحد من أبرز مراكز النقل الجوي العالمية.كما أضاف أن هذه الخطوة تتماشى مع استراتيجية الصندوق الهادفة إلى تمكين القطاعات الحيوية وتعزيز الشركات ذات الأهمية العالمية، وذلك من خلال شراكات طويلة الأمد ضمن محفظة استثماراته الدولية.
https://sarabic.ae/20241119/تكدس-في-مطار-هيثرو-البريطاني-بسبب-عطل-فني-فيديو-1094972880.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0d/1095743457_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ea9c852fd0055844a48d93a7ec23ef4a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, الأخبار

دولة عربية تعلن استحواذها على 15% من مطار هيثرو في لندن

06:46 GMT 13.12.2024
© AP Photo / Kin Cheungمطار هيثرو في لندن
مطار هيثرو في لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Kin Cheung
تابعنا عبر
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن استحواذه على حصة تُقدّر بـ15% في شركة "أف جي بي توبكو"، الشركة القابضة لمطار هيثرو في لندن (شركة مطار هيثرو القابضة المحدودة).
وجاءت هذه الحصة عبر شراء أسهم من شركة "فيروفيال أس أي" ومساهمين آخرين.
وأوضح تركي النويصر، نائب المحافظ والمدير العام للإدارة العامة للاستثمارات الدولية في الصندوق، أن هذا الاستثمار يُعَد خطوة استراتيجية في واحدة من أبرز الأصول في المملكة المتحدة، نظراً لمكانة مطار هيثرو كأحد المطارات الرائدة عالميا.
مطار لندن هيثرو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
تكدس في مطار هيثرو البريطاني بسبب عطل فني.. فيديو
19 نوفمبر, 17:11 GMT
وأشار النويصر، في تصريحاته لوكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى أهمية قطاع البنية التحتية ودوره في تحقيق التحول نحو الحياد الصفري.
وأكد التزام الصندوق بدعم إدارة مطار هيثرو لتعزيز نموه المستدام، وضمان استمراره كواحد من أبرز مراكز النقل الجوي العالمية.
كما أضاف أن هذه الخطوة تتماشى مع استراتيجية الصندوق الهادفة إلى تمكين القطاعات الحيوية وتعزيز الشركات ذات الأهمية العالمية، وذلك من خلال شراكات طويلة الأمد ضمن محفظة استثماراته الدولية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала