علماء يبتكرون لقاحا على شكل "مرهم" بدلا من رعب الوخز بالإبر

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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:26 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
09:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
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مساحة حرة
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31 د
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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:03 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:19 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
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مساحة حرة
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ملفات ساخنة
ما أولويات الحكومة الإنتقالية لتجنب حدوث فوضى في سوريا؟
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صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:29 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
ما أولويات الحكومة الإنتقالية لتجنب حدوث فوضى في سوريا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
13:20 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
13:51 GMT
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مدار الليل والنهار
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مساحة حرة
هل أصبح التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وشيكا؟
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29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
روسيا والإمارات تدعوان لاجتماع بمشاركة كل القوى السورية، إسرائيل ترفض مغادرة الجيش الإسرائيلي المنطقة العازلة مع سوريا
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https://sarabic.ae/20241213/علماء-يبتكرون-لقاحا-على-شكل-مرهم-بدلا-من-رعب-الوخز-بالإبر-1095764917.html
علماء يبتكرون لقاحا على شكل "مرهم" بدلا من رعب الوخز بالإبر
علماء يبتكرون لقاحا على شكل "مرهم" بدلا من رعب الوخز بالإبر
سبوتنيك عربي
زف علماء متخصصون أنباء سارة للأشخاص الذين يعانون من "رهاب" الوخز بالإبر، وهو اختراع "مرهم" موضعي يتم وضعه على البشرة كلقاح. 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T14:59+0000
2024-12-13T14:59+0000
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وطوّر باحثون من جامعة ستانفورد الأمريكية، اللقاح الموضعي، الذي يعتمد على بكتيريا جلدية شائعة تُسمى "Staphylococcus epidermidis"، والذي يمكن تطبيقه على الجلد بدلا من الحقن التقليدية، وفقا لبيان رسمي من الجامعة.ويقول الدكتور مايكل فيشباخ من جامعة ستانفورد، الذي قاد البحث: "نحن جميعا نكره الوخز بالإبر، والجميع كذلك، لم أجد شخصا واحدا لا يحب فكرة استبدال الحقنة بمرهم".ويعتمد الابتكار على بروتين "Aap" الموجود في البكتيريا، الذي يحفّز جهاز المناعة لإنتاج أجسام مضادة فعّالة ضد أمراض، مثل نزلات البرد و"كوفيد-19".وأظهرت التجارب على الفئران نجاح اللقاح في الحماية من سموم التيتانوس والدفتيريا، إذ طورت الفئران المحقونة بالبكتيريا المعدلة مستويات عالية من الأجسام المضادة، وظلت سليمة عند تعريضها لجرعات قاتلة.ويُتوقع أن يكون اللقاح أقل تكلفة وأكثر أمانا، مع تقليل الآثار الجانبية مقارنة باللقاحات التقليدية.ويخطط الباحثون لاختبار التقنية على القردة قبل التجارب السريرية على البشر، مع آمال بطرحها خلال السنوات المقبلة، ما قد يُحدث تحولا في الوقاية من الأمراض عالميا.
https://sarabic.ae/20241212/اكتشافات-طبية-بارزة-خلال-2024-منها-الكشف-عن-سر-إصابة-النساء-بأمراض-دونا-عن-الرجال-1095733684.html
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علوم, منوعات, الأخبار
علوم, منوعات, الأخبار

علماء يبتكرون لقاحا على شكل "مرهم" بدلا من رعب الوخز بالإبر

14:59 GMT 13.12.2024
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورإبرة
إبرة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
إبرة
© Sputnik . Igor Zarembo
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
زف علماء متخصصون أنباء سارة للأشخاص الذين يعانون من "رهاب" الوخز بالإبر، وهو اختراع "مرهم" موضعي يتم وضعه على البشرة كلقاح.
وطوّر باحثون من جامعة ستانفورد الأمريكية، اللقاح الموضعي، الذي يعتمد على بكتيريا جلدية شائعة تُسمى "Staphylococcus epidermidis"، والذي يمكن تطبيقه على الجلد بدلا من الحقن التقليدية، وفقا لبيان رسمي من الجامعة.
ويقول الدكتور مايكل فيشباخ من جامعة ستانفورد، الذي قاد البحث: "نحن جميعا نكره الوخز بالإبر، والجميع كذلك، لم أجد شخصا واحدا لا يحب فكرة استبدال الحقنة بمرهم".
ويعتمد الابتكار على بروتين "Aap" الموجود في البكتيريا، الذي يحفّز جهاز المناعة لإنتاج أجسام مضادة فعّالة ضد أمراض، مثل نزلات البرد و"كوفيد-19".
محاليل مختبر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
مجتمع
اكتشافات طبية بارزة خلال 2024.. منها الكشف عن سر إصابة النساء بأمراض دونا عن الرجال
أمس, 15:38 GMT
وأظهرت التجارب على الفئران نجاح اللقاح في الحماية من سموم التيتانوس والدفتيريا، إذ طورت الفئران المحقونة بالبكتيريا المعدلة مستويات عالية من الأجسام المضادة، وظلت سليمة عند تعريضها لجرعات قاتلة.
ويُتوقع أن يكون اللقاح أقل تكلفة وأكثر أمانا، مع تقليل الآثار الجانبية مقارنة باللقاحات التقليدية.
ويخطط الباحثون لاختبار التقنية على القردة قبل التجارب السريرية على البشر، مع آمال بطرحها خلال السنوات المقبلة، ما قد يُحدث تحولا في الوقاية من الأمراض عالميا.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:09 GMT
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