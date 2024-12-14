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إعلام سوري: استئناف العمل بمطار دمشق ابتداء من الأربعاء المقبل
إعلام سوري: استئناف العمل بمطار دمشق ابتداء من الأربعاء المقبل
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم السبت، بأن مطار دمشق الدولي قد يستأنف عمله ابتداء من يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد إغلاقه لأيام منذ سيطرة فصائل المعارضة المسلحة... 14.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-14T19:51+0000
2024-12-14T19:51+0000
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وقالت قناة "تلفزيون سوريا" المحلية، نقلًا عن مصادر خاصة، إن "مدير مطار دمشق أنيس فلوح، توقع عودة العمل يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 كانون الأول (ديسمبر الجاري)، في حال استمرت الإجراءات من دون عراقيل".وسبق أن صرح مدير مطار دمشق بأن "المطار سيبدأ بتنفيذ رحلات داخلية أو رحلات تجريبية للتأكد من جاهزية العمليات، قبل استئناف الرحلات الدولية".وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، تم إخلاء مطار دمشق الدولي من كل الموظفين، وتوقفت جميع الرحلات والعمليات التشغيلية به.وكانت المعارضة السورية المسلحة قد تمكّنت من الدخول إلى العاصمة دمشق، يوم 8 ديسمبر الجاري، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن إسقاط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بعد اشتباكات ومعارك بدأت بالسيطرة على مدينة حلب، كما وصلت إلى الحدود اللبنانية، حيث سيطرت على نقاط الجيش السوري عند المعابر الحدودية.وكانت فصائل مسلحة منضوية تحت لواء "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) قد بدأت، أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، هجومًا واسع النطاق ضد قوات ومواقع الجيش السوري في محافظات عدة.وقررت قيادة المعارضة المسلحة في سوريا، تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لتسيير الأعمال، خلال فترة انتقالية تنتهي في آذار/مارس 2025.وكان البشير يرأس منذ كانون الثاني/ يناير 2024، ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ"، التي شكلتها قوات المعارضة في إدلب.وفي وقت لاحق، صرح مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، أن الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو، وقد منحتهم روسيا حق اللجوء لأسباب إنسانية.ودعت الخارجية الروسية جميع الأطراف المعنية بضرورة نبذ العنف وحل الخلافات المتعلقة بالحكم في سوريا عبر الوسائل السياسية، مضيفة أن موسكو على تواصل مع جميع فئات المعارضة السورية وتدعو إلى احترام آراء جميع القوى العرقية والطائفية في المجتمع السوري، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة عملية سياسية شاملة.
https://sarabic.ae/20241214/قائد-القيادة-المركزية-الأمريكية-يبحث-في-إسرائيل-تداعيات-إسقاط-نظام-الأسد-1095793280.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم
أخبار سوريا اليوم, العالم

إعلام سوري: استئناف العمل بمطار دمشق ابتداء من الأربعاء المقبل

19:51 GMT 14.12.2024
© Sputnik . Zain Alabiden Shibanالطيران المدني السوري في مطار دمشق الدولي
الطيران المدني السوري في مطار دمشق الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
© Sputnik . Zain Alabiden Shiban
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم السبت، بأن مطار دمشق الدولي قد يستأنف عمله ابتداء من يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد إغلاقه لأيام منذ سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على السلطة والإطاحة بحكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقالت قناة "تلفزيون سوريا" المحلية، نقلًا عن مصادر خاصة، إن "مدير مطار دمشق أنيس فلوح، توقع عودة العمل يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 كانون الأول (ديسمبر الجاري)، في حال استمرت الإجراءات من دون عراقيل".
وسبق أن صرح مدير مطار دمشق بأن "المطار سيبدأ بتنفيذ رحلات داخلية أو رحلات تجريبية للتأكد من جاهزية العمليات، قبل استئناف الرحلات الدولية".
وأشارت القناة إلى أن عودة المطار للعمل ستساعد في تسهيل عودة السوريين إلى بلادهم.
وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، تم إخلاء مطار دمشق الدولي من كل الموظفين، وتوقفت جميع الرحلات والعمليات التشغيلية به.
وكانت المعارضة السورية المسلحة قد تمكّنت من الدخول إلى العاصمة دمشق، يوم 8 ديسمبر الجاري، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن إسقاط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بعد اشتباكات ومعارك بدأت بالسيطرة على مدينة حلب، كما وصلت إلى الحدود اللبنانية، حيث سيطرت على نقاط الجيش السوري عند المعابر الحدودية.
سوريون يتجمعون خلال مظاهرة احتفالية عقب صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، في دمشق. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
قائد القيادة المركزية الأمريكية يبحث في إسرائيل تداعيات إسقاط نظام الأسد
18:34 GMT
وكانت فصائل مسلحة منضوية تحت لواء "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) قد بدأت، أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، هجومًا واسع النطاق ضد قوات ومواقع الجيش السوري في محافظات عدة.
وقررت قيادة المعارضة المسلحة في سوريا، تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لتسيير الأعمال، خلال فترة انتقالية تنتهي في آذار/مارس 2025.
وكان البشير يرأس منذ كانون الثاني/ يناير 2024، ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ"، التي شكلتها قوات المعارضة في إدلب.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات مع أطراف الصراع السوري ترك منصبه ومغادرة البلاد، لافتة إلى أن الأسد أعطى تعليماته بضرورة نقل السلطة سلميا.

وفي وقت لاحق، صرح مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، أن الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو، وقد منحتهم روسيا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
ودعت الخارجية الروسية جميع الأطراف المعنية بضرورة نبذ العنف وحل الخلافات المتعلقة بالحكم في سوريا عبر الوسائل السياسية، مضيفة أن موسكو على تواصل مع جميع فئات المعارضة السورية وتدعو إلى احترام آراء جميع القوى العرقية والطائفية في المجتمع السوري، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة عملية سياسية شاملة.
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