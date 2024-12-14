https://sarabic.ae/20241214/قائد-القيادة-المركزية-الأمريكية-يبحث-في-إسرائيل-تداعيات-إسقاط-نظام-الأسد-1095793280.html

قائد القيادة المركزية الأمريكية يبحث في إسرائيل تداعيات إسقاط نظام الأسد

قائد القيادة المركزية الأمريكية يبحث في إسرائيل تداعيات إسقاط نظام الأسد

سبوتنيك عربي

زار قائد القيادة الأمريكية المركزية الجنرال مايكل كوريلا، اليوم السبت، إسرائيل، بدعوة من رئيس الأركان هرتسي هاليفي. 14.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-14T18:34+0000

2024-12-14T18:34+0000

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وذكرت القناة 14 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن الجنرال كوريلا، زار تل أبيب بدعوة من رئيس الأركان هرتسي هاليفي، لبحث تداعيات سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.وأوضحت القناة عبر موقعها الإلكتروني أن هاليفي وكوريلا، بحثا الأحداث الأخيرة والسيناريوهات المحتملة بالجبهة الشمالية والتنسيق المشترك، فضلا إجرائهما تقييما للوضع والتهديدات بالشرق الأوسط خصوصا الجبهة الشمالية وإيران.وفي السياق نفسه، أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم السبت، أن بلاده لا تتدخل فيما يحدث في سوريا، ولا تنوي إدارتها، بحسب قوله.وأوضح هاليفي، في كلمة له خلال زيارة أجراها للجيش الإسرائيلي في مرتفعات الجولان السوري المحتل، والتي نشرها الأخير عبر حسابه على منصة "إكس": "نحن نتدخل بشكل قاطع ومباشر فيما يتعلق بأمن إسرائيل ومواطنيها في البلدات الواقعة في هضبة الجولان".وتابع، في مقطع فيديو، في إشارة إلى سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد: "كانت هناك دولة معادية هنا، وقد انهار جيشها، وهناك تهديد بوصول عناصر إرهابية إلى هنا وتقدمنا​، لذا فإن عناصر إرهابية متطرفة لن تستقر بالقرب من حدودنا".ويوم الأحد الماضي، توغل الجيش الإسرائيلي كيلومترات عدة داخل الجولان السوري، وسيطر على موقع جبل الشيخ العسكري السوري بعد أن غادرته القوات السورية، بحسب ما نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.وتعزز إسرائيل بنشاط دفاعاتها على مرتفعات الجولان وسط سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا، واستيلاء قوات المعارضة المسلحة على جزء كبير من البلاد.يشار إلى أن مرتفعات الجولان كانت جزءا من سوريا حتى عام 1967، وخلال حرب الأيام الستة، احتلت القوات الإسرائيلية هذه المنطقة، وبعد حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973، أبرم الطرفان اتفاقا بشأن الهدنة وفصل للقوات.

https://sarabic.ae/20241214/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-لا-نتدخل-بما-يجري-في-سوريا-ولا-ننوي-إدارتها-1095792814.html

https://sarabic.ae/20241214/وزير-الخارجية-الإيراني-سوريا-اليوم-تمر-بامتحان-صعب-1095783196.html

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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية