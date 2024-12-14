https://sarabic.ae/20241214/الثوابت-القوية-4-تدريب-عسكري-يجمع-الإمارات-والأردن-1095794251.html
"الثوابت القوية 4".. تدريب عسكري يجمع الإمارات والأردن
"الثوابت القوية 4".. تدريب عسكري يجمع الإمارات والأردن
سبوتنيك عربي
شارك عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الإماراتية، اليوم السبت، في الاجتماع التخطيطي الأول مع نظرائهم في القوات المسلحة الأردنية للتحضير للتمرين المشترك "الثوابت... 14.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-14T19:26+0000
2024-12-14T19:26+0000
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وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، مساء اليوم السبت، أن "قوات من الجيش الإماراتي، شاركت في الاجتماع التحضيري لإطلاق التمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية 4"، مع نظرائهم من الأردن، والمقرر إقامته خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي على الأراضي الأردنية".وأكدت الوكالة الإماراتية أن "هذا التمرين يأتي امتدادا للتعاون العسكري الاستراتيجي بين البلدين العربيين، والذي يعكس عمق العلاقات الثنائية الراسخة والروابط الأخوية والتاريخية بين قيادة البلدين".وبحث الطرفان الإماراتي والأردني، خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، سبل تعزيز التكامل العسكري وتبادل الخبرات في مختلف المجالات بين الدولتين، بهدف تدعيم جاهزية القوات المسلحة للجانبين، ويساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بحسب الوكالة.ويشار إلى أن التمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية 4" سيشمل مجموعة من السيناريوهات العسكرية من أجل تطبيق مفاهيم وعقائد عسكرية جديدة على المستوى الاستراتيجي والتعبوي بين الدولتين، وذلك كله بغرض تعزيز القدرات العملياتية المشتركة وتطوير الكفاءات العسكرية ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة بالمنطقة، بحسب "وام".يذكر أن الجيش الإماراتي يحتل المرتبة رقم 56 من بين أضخم 145 جيشا حول العالم، بينما يصنف الجيش الأردني في المرتبة رقم 81 عالميا.
https://sarabic.ae/20230705/الأردن-والإمارات-يبحثان-تعزيز-التعاون-العسكري-بينهما-1078762780.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار, أخبار الأردن, أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي, الأخبار, أخبار الأردن, أخبار الإمارات العربية المتحدة
"الثوابت القوية 4".. تدريب عسكري يجمع الإمارات والأردن
شارك عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الإماراتية، اليوم السبت، في الاجتماع التخطيطي الأول مع نظرائهم في القوات المسلحة الأردنية للتحضير للتمرين المشترك "الثوابت القوية 4".
وأفادت وكالة
الأنباء الإماراتية (وام)، مساء اليوم السبت، أن "قوات من الجيش الإماراتي، شاركت في الاجتماع التحضيري لإطلاق التمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية 4"، مع نظرائهم من الأردن، والمقرر إقامته خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي على الأراضي الأردنية".
وأكدت الوكالة الإماراتية أن "هذا التمرين يأتي امتدادا للتعاون العسكري الاستراتيجي بين البلدين العربيين، والذي يعكس عمق العلاقات الثنائية الراسخة والروابط الأخوية والتاريخية بين قيادة البلدين".
وبحث الطرفان الإماراتي والأردني
، خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، سبل تعزيز التكامل العسكري وتبادل الخبرات في مختلف المجالات بين الدولتين، بهدف تدعيم جاهزية القوات المسلحة للجانبين، ويساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بحسب الوكالة.
ويشار إلى أن التمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية 4" سيشمل مجموعة من السيناريوهات العسكرية من أجل تطبيق مفاهيم وعقائد عسكرية جديدة على المستوى الاستراتيجي والتعبوي بين الدولتين، وذلك كله بغرض تعزيز القدرات العملياتية المشتركة
وتطوير الكفاءات العسكرية ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة بالمنطقة، بحسب "وام".
يذكر أن الجيش الإماراتي يحتل المرتبة رقم 56 من بين أضخم 145 جيشا حول العالم، بينما يصنف الجيش الأردني
في المرتبة رقم 81 عالميا.