الأردن يستضيف اجتماعات عربية ودولية لبحث تطورات الأوضاع في سوريا
© AP Photo / Omar Sanadikiخروج السوريين للشوراع بعد إعلان "المعارضة السورية المسلحة" إسقاط النظام في البلاد 8 ديسمبر 2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
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أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، أن الأردن سيستضيف، يوم السبت، 14 كانون الأول 2024 اجتماعات حول سوريا، بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا وآخرين عرب، إضافة إلى ممثل الأمم المتحدة.
وقالت الخارجية في بيان: "يستضيف الأردن يوم السبت الموافق 14 /2024 اجتماعات عربية ودولية لبحث تطورات الأوضاع في سوريا".
وأضاف البيان: "فبدعوة من الأردن، يعقد وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا، المشكلة بقرار من الجامعة العربية والمكونة من المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية العراقية، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وأمين عام جامعة الدول العربية اجتماعاً في العقبة، يحضره أيضاً وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر".
وتابع: "وسيعقد وزراء الخارجية العرب الحاضرون لاجتماعات اللجنة اجتماعات مع وزراء خارجية الجمهورية التركية، والولايات المتحدة الأمريكية، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المبعوث الأممي حول سوريا".
وأشار البيا ن إلى أن "الاجتماعات ستبحث سبل دعم عملية سياسية جامعة يقودها السوريون لإنجاز عملية انتقالية وفق قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، تلبي طموحات الشعب السوري الشقيق، وتضمن إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية وتحفظ وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وحقوق جميع مواطنيها".
وبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، يوم أمس الخميس، مع عدد من نظرائه العرب التطورات في سوريا وجهود دعم عملية انتقالية سياسية جامعة فيها عقب سقوط النظام في سوريا.
وتناولت المحادثات سبل تعزيز جهود المجتمع الدولي للحفاظ على وحدة وسيادة سوريا، وضرورة إنجاز عملية سياسية شاملة يقودها السوريون لإعادة بناء مؤسسات الدولة.
وفي سياق متصل، أعلن التلفزيون السوري الرسمي أن مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" سيطروا على العاصمة دمشق، مما أدى إلى سقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ" التي أسستها المعارضة في إدلب منذ يناير 2024.