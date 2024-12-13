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السعودية تناشد أعضاء الجمعية العامة الانضمام للمؤتمر السعودي الفرنسي لحل القضية الفلسطينية
السعودية تناشد أعضاء الجمعية العامة الانضمام للمؤتمر السعودي الفرنسي لحل القضية الفلسطينية
سبوتنيك عربي
حث السفير عبد العزيز الواصل، مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، أعضاء الجمعية العامة على المشاركة في المؤتمر الدولي الذي تنظمه السعودية وفرنسا لحل القضية... 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T05:39+0000
2024-12-13T05:39+0000
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وقال الواصل خلال كلمة له في الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين للنظر بقرارين حول دعم وكالة الأونروا، والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، يوم أمس الخميس: "المؤتمر السعودي الفرنسي سيعقد في يونيو/حزيران المقبل بنيويورك".ودعا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وأعرب عن دعم المملكة لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مع إدانة الانتهاكات الإسرائيلية له.وقال الواصل إن السعودية تدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه في الدولة المستقلة على أساس مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة. مشيراً إلى أن السلام هو الخيار الاستراتيجي على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وفق قرارات الشرعية الدولية.وأضاف أن الإجراءات الإسرائيلية تقوض فرص سوريا في استعادة أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها وحقوقها في الجولان المحفجاءت نتيجة التصويت على دعم الأونروا 159 صوتاً، و9 ضده، فيما امتنعت 11 دولة، أما المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، فقد حصل على 158 صوتاً لصالحه، و9 ضده، في حين امتنعت 13 دولة.مقتل 33 شخصا وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على مربع سكني بمخيم النصيراتمقترح إسرائيلي جديد لوقف إطلاق النار في غزة.. ما بنوده وإمكانية تطبيقه؟
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السعودية, العالم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي
السعودية, العالم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي

السعودية تناشد أعضاء الجمعية العامة الانضمام للمؤتمر السعودي الفرنسي لحل القضية الفلسطينية

05:39 GMT 13.12.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaحريق اندلع بعد قصف إسرائيلي على منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024.
حريق اندلع بعد قصف إسرائيلي على منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
تابعنا عبر
حث السفير عبد العزيز الواصل، مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، أعضاء الجمعية العامة على المشاركة في المؤتمر الدولي الذي تنظمه السعودية وفرنسا لحل القضية الفلسطينية.
وقال الواصل خلال كلمة له في الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين للنظر بقرارين حول دعم وكالة الأونروا، والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، يوم أمس الخميس: "المؤتمر السعودي الفرنسي سيعقد في يونيو/حزيران المقبل بنيويورك".

وقال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة: "الاستخدام التعسفي للفيتو والتطبيق الانتقائي للقانون الدولي ساهم في استمرار الإبادة الجماعية وتصعيد الجرائم الإسرائيلية في غزة، واتساع رقعة العدوان".

ودعا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وأعرب عن دعم المملكة لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مع إدانة الانتهاكات الإسرائيلية له.

ورحب بالاتفاق بين إسرائيل ولبنان الذي أنهى الصراع المسلح الذي استمر لمدة عام بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية في نوفمبر/تشرين الثاني.

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
مستشار الأمن القومي الأمريكي: نتنياهو مستعد لصفقة مع قطاع غزة
أمس, 21:29 GMT
وقال الواصل إن السعودية تدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه في الدولة المستقلة على أساس مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة. مشيراً إلى أن السلام هو الخيار الاستراتيجي على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأدان العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية منذ الأحد الماضي، عقب انهيار نظام الأسد في دمشق، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأضاف أن الإجراءات الإسرائيلية تقوض فرص سوريا في استعادة أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها وحقوقها في الجولان المح

عقدت الأمم المتحدة جلسة طارئة لبحث الدعم العاجل الذي تحتاجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتعزيز الجهود الإنسانية في قطاع غزة.

فجاءت نتيجة التصويت على دعم الأونروا 159 صوتاً، و9 ضده، فيما امتنعت 11 دولة، أما المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، فقد حصل على 158 صوتاً لصالحه، و9 ضده، في حين امتنعت 13 دولة.
مقتل 33 شخصا وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على مربع سكني بمخيم النصيرات
مقترح إسرائيلي جديد لوقف إطلاق النار في غزة.. ما بنوده وإمكانية تطبيقه؟
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