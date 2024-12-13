https://sarabic.ae/20241213/السعودية-تناشد-أعضاء-الجمعية-العامة-الانضمام-للمؤتمر-السعودي-الفرنسي-لحل-القضية-الفلسطينية-1095743076.html

السعودية تناشد أعضاء الجمعية العامة الانضمام للمؤتمر السعودي الفرنسي لحل القضية الفلسطينية

السعودية تناشد أعضاء الجمعية العامة الانضمام للمؤتمر السعودي الفرنسي لحل القضية الفلسطينية

سبوتنيك عربي

حث السفير عبد العزيز الواصل، مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، أعضاء الجمعية العامة على المشاركة في المؤتمر الدولي الذي تنظمه السعودية وفرنسا لحل القضية... 13.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-13T05:39+0000

2024-12-13T05:39+0000

2024-12-13T05:39+0000

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وقال الواصل خلال كلمة له في الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين للنظر بقرارين حول دعم وكالة الأونروا، والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، يوم أمس الخميس: "المؤتمر السعودي الفرنسي سيعقد في يونيو/حزيران المقبل بنيويورك".ودعا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وأعرب عن دعم المملكة لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مع إدانة الانتهاكات الإسرائيلية له.وقال الواصل إن السعودية تدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه في الدولة المستقلة على أساس مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة. مشيراً إلى أن السلام هو الخيار الاستراتيجي على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وفق قرارات الشرعية الدولية.وأضاف أن الإجراءات الإسرائيلية تقوض فرص سوريا في استعادة أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها وحقوقها في الجولان المحفجاءت نتيجة التصويت على دعم الأونروا 159 صوتاً، و9 ضده، فيما امتنعت 11 دولة، أما المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، فقد حصل على 158 صوتاً لصالحه، و9 ضده، في حين امتنعت 13 دولة.مقتل 33 شخصا وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على مربع سكني بمخيم النصيراتمقترح إسرائيلي جديد لوقف إطلاق النار في غزة.. ما بنوده وإمكانية تطبيقه؟

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