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عرب بوينت بودكاست
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https://sarabic.ae/20241214/الجيش-السوداني-يعلن-مقتل-قائد-بارز-في-الدعم-السريع-ويحقق-تقدما-جديدا-شمالي-الخرطوم-1095795989.html
الجيش السوداني يعلن مقتل قائد بارز في "الدعم السريع" ويحقق تقدما جديدا شمالي الخرطوم
الجيش السوداني يعلن مقتل قائد بارز في "الدعم السريع" ويحقق تقدما جديدا شمالي الخرطوم
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، مقتل القائد العسكري البارز في قوات الدعم السريع العميد جمعة إدريس، خلال قصف بالمدفعية الثقيلة استهدف مدينة الفاشر، غربي... 14.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-14T20:58+0000
2024-12-14T20:58+0000
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وذكرت صحيفة "النيلين"، مساء اليوم السبت، أن "الفرقة السادسة مشاة، التابعة للجيش السوداني بمدينة الفاشر، قد ذكرت في بيان لها أن سلاح الطيران نفّذ، الجمعة (أمس)، غارات جوية دمرت 45 مركبة قتالية بكامل عتادها العسكري وطواقمها".في وقت أفاد الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، بأن الجيش السوداني يتقدم بقوة بالخرطوم بحري شمالي العاصمة السودانية، مقتربا من ضاحية كافوري، التي تعد حصنا منيعا لقوات الدعم السريع في الخرطوم.وبسط الجيش السوداني سيطرته على السامراب في الخرطوم بحري، يومي الخميس والجمعة (ـمس وأول أمس)، كما تمكن من تحرير أحياء في العزبة التابعة للعاصمة بعد معارك ضارية استخدمت فيها أسلحة ثقيلة أمام قوات الدعم السريع.وتشير الإحصائيات الدولية إلى أن "الجوع يهدد نحو 26 مليون شخص في السودان، البالغ عدد سكانه 48 مليون نسمة، بينما تسببت الحرب في تشريد 14 مليون بينهم 11 مليونا واجهوا النزوح من مكان إلى آخر داخل البلاد، ونحو 3 ملايين نزحوا إلى الخارج".وبحسب تقارير أممية، فإن السودان يأتي في المرتبة الأولى في تصنيف الدول التي تعاني من أزمات إنسانية ويليه قطاع غزة والضفة الغربية وميانمار وسوريا وجنوب السودان.يذكر أن الحرب التي يشهدها السودان، اندلعت في أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20241213/الدعم-السريع-تهاجم-قرار-استبدال-العملة-وتصفه-بمخطط-لتقسيم-السودان-1095744045.html
https://sarabic.ae/20241214/المجلس-النروجي-للاجئين-ثلثا-نازحي-شرق-السودان-لا-يحصلون-على-غذاء-كاف-1095777152.html
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العالم العربي, الأخبار, قوات الدعم السريع السودانية, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان
العالم العربي, الأخبار, قوات الدعم السريع السودانية, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان

الجيش السوداني يعلن مقتل قائد بارز في "الدعم السريع" ويحقق تقدما جديدا شمالي الخرطوم

20:58 GMT 14.12.2024
© AP Photo / Hussein Mallaجندي سوداني من قوات الدعم السريع
جندي سوداني من قوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / Hussein Malla
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أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، مقتل القائد العسكري البارز في قوات الدعم السريع العميد جمعة إدريس، خلال قصف بالمدفعية الثقيلة استهدف مدينة الفاشر، غربي البلاد.
وذكرت صحيفة "النيلين"، مساء اليوم السبت، أن "الفرقة السادسة مشاة، التابعة للجيش السوداني بمدينة الفاشر، قد ذكرت في بيان لها أن سلاح الطيران نفّذ، الجمعة (أمس)، غارات جوية دمرت 45 مركبة قتالية بكامل عتادها العسكري وطواقمها".
عناصر من قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
الدعم السريع تهاجم قرار استبدال العملة وتصفه بمخطط لتقسيم السودان
أمس, 07:40 GMT
في وقت أفاد الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، بأن الجيش السوداني يتقدم بقوة بالخرطوم بحري شمالي العاصمة السودانية، مقتربا من ضاحية كافوري، التي تعد حصنا منيعا لقوات الدعم السريع في الخرطوم.
وبسط الجيش السوداني سيطرته على السامراب في الخرطوم بحري، يومي الخميس والجمعة (ـمس وأول أمس)، كما تمكن من تحرير أحياء في العزبة التابعة للعاصمة بعد معارك ضارية استخدمت فيها أسلحة ثقيلة أمام قوات الدعم السريع.
وتشير الإحصائيات الدولية إلى أن "الجوع يهدد نحو 26 مليون شخص في السودان، البالغ عدد سكانه 48 مليون نسمة، بينما تسببت الحرب في تشريد 14 مليون بينهم 11 مليونا واجهوا النزوح من مكان إلى آخر داخل البلاد، ونحو 3 ملايين نزحوا إلى الخارج".
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
المجلس النروجي للاجئين: ثلثا نازحي شرق السودان لا يحصلون على غذاء كاف
07:47 GMT
وبحسب تقارير أممية، فإن السودان يأتي في المرتبة الأولى في تصنيف الدول التي تعاني من أزمات إنسانية ويليه قطاع غزة والضفة الغربية وميانمار وسوريا وجنوب السودان.
يذكر أن الحرب التي يشهدها السودان، اندلعت في أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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