https://sarabic.ae/20241214/انتخاب-مرشح-الحلم-الجورجي-ميخائيل-كافيلاشفيلي-رئيسا-لجورجيا-بعد-حصوله-على-224-صوتا-1095782223.html
انتخاب مرشح الحلم الجورجي ميخائيل كافيلاشفيلي رئيسا لجورجيا بعد حصوله على 224 صوتا
انتخاب مرشح الحلم الجورجي ميخائيل كافيلاشفيلي رئيسا لجورجيا بعد حصوله على 224 صوتا
سبوتنيك عربي
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في جورجيا فوز مرشح الحلم الجورجي ميخائيل كافيلاشفيلي، رئيسا للبلاد بعد الحصول على 224 صوتا. 14.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-14T11:34+0000
2024-12-14T11:34+0000
2024-12-14T11:34+0000
العالم
جورجيا
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وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية جيورجي كالانداريشفيلي، اليوم السبت، إن "مرشح حزب الحلم الجورجي الحاكم ، ميخائيل كافيلاشفيلي، انتخب رئيسا لجورجيا بعد حصوله على 224 صوتا من أصل 300"، مضيفا أنه "لكي ينتخب رئيسا ، يجب أن يفوز المرشح بمئتي صوت".واستخدمت قوات مكافحة الشغب مدافع المياه لتفريق المتظاهرين، حيث تقوم الشرطة بين الحين والآخر باستخدام الدروع والعصي واعتقال المحتجين الأكثر نشاطًا.
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العالم, جورجيا
انتخاب مرشح الحلم الجورجي ميخائيل كافيلاشفيلي رئيسا لجورجيا بعد حصوله على 224 صوتا
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في جورجيا فوز مرشح الحلم الجورجي ميخائيل كافيلاشفيلي، رئيسا للبلاد بعد الحصول على 224 صوتا.
وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية جيورجي كالانداريشفيلي، اليوم السبت، إن "مرشح حزب الحلم الجورجي الحاكم ، ميخائيل كافيلاشفيلي، انتخب رئيسا لجورجيا بعد حصوله على 224 صوتا من أصل 300"، مضيفا أنه "لكي ينتخب رئيسا ، يجب أن يفوز المرشح بمئتي صوت".
وأجريت الانتخابات الرئاسية في جورجيا اليوم السبت، وهذه هي المرة الأولى في تاريخ جورجيا التي يتم فيها انتخاب الرئيس ليس بالاقتراع المباشر ولكن من قبل الهيئة الانتخابية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في جورجيا، يوم 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ببدء وحدات الشرطة الجورجية، صباح اليوم السبت، اعتقال محتجين وسط العاصمة تبليسي أمام مبنى البرلمان.
واستخدمت قوات مكافحة الشغب مدافع المياه لتفريق المتظاهرين، حيث تقوم الشرطة بين الحين والآخر باستخدام الدروع والعصي واعتقال المحتجين الأكثر نشاطًا.