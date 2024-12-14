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https://sarabic.ae/20241214/انتخاب-مرشح-الحلم-الجورجي-ميخائيل-كافيلاشفيلي-رئيسا-لجورجيا-بعد-حصوله-على-224-صوتا-1095782223.html
انتخاب مرشح الحلم الجورجي ميخائيل كافيلاشفيلي رئيسا لجورجيا بعد حصوله على 224 صوتا
انتخاب مرشح الحلم الجورجي ميخائيل كافيلاشفيلي رئيسا لجورجيا بعد حصوله على 224 صوتا
سبوتنيك عربي
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في جورجيا فوز مرشح الحلم الجورجي ميخائيل كافيلاشفيلي، رئيسا للبلاد بعد الحصول على 224 صوتا. 14.12.2024, سبوتنيك عربي
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العالم
جورجيا
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وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية جيورجي كالانداريشفيلي، اليوم السبت، إن "مرشح حزب الحلم الجورجي الحاكم ، ميخائيل كافيلاشفيلي، انتخب رئيسا لجورجيا بعد حصوله على 224 صوتا من أصل 300"، مضيفا أنه "لكي ينتخب رئيسا ، يجب أن يفوز المرشح بمئتي صوت".واستخدمت قوات مكافحة الشغب مدافع المياه لتفريق المتظاهرين، حيث تقوم الشرطة بين الحين والآخر باستخدام الدروع والعصي واعتقال المحتجين الأكثر نشاطًا.
https://sarabic.ae/20241030/النيابة-العامة-في-جورجيا-تحقق-في-مزاعم-تزوير-الانتخابات-1094317558.html
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العالم, جورجيا
العالم, جورجيا

انتخاب مرشح الحلم الجورجي ميخائيل كافيلاشفيلي رئيسا لجورجيا بعد حصوله على 224 صوتا

11:34 GMT 14.12.2024
© Sputnik . Levan Avlabreli / الانتقال إلى بنك الصورالانتخابات الرئاسية في جورجيا
الانتخابات الرئاسية في جورجيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
© Sputnik . Levan Avlabreli
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أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في جورجيا فوز مرشح الحلم الجورجي ميخائيل كافيلاشفيلي، رئيسا للبلاد بعد الحصول على 224 صوتا.
وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية جيورجي كالانداريشفيلي، اليوم السبت، إن "مرشح حزب الحلم الجورجي الحاكم ، ميخائيل كافيلاشفيلي، انتخب رئيسا لجورجيا بعد حصوله على 224 صوتا من أصل 300"، مضيفا أنه "لكي ينتخب رئيسا ، يجب أن يفوز المرشح بمئتي صوت".
وأجريت الانتخابات الرئاسية في جورجيا اليوم السبت، وهذه هي المرة الأولى في تاريخ جورجيا التي يتم فيها انتخاب الرئيس ليس بالاقتراع المباشر ولكن من قبل الهيئة الانتخابية.
georgia - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
النيابة العامة في جورجيا تحقق في مزاعم تزوير الانتخابات
30 أكتوبر, 11:45 GMT
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في جورجيا، يوم 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ببدء وحدات الشرطة الجورجية، صباح اليوم السبت، اعتقال محتجين وسط العاصمة تبليسي أمام مبنى البرلمان.
واستخدمت قوات مكافحة الشغب مدافع المياه لتفريق المتظاهرين، حيث تقوم الشرطة بين الحين والآخر باستخدام الدروع والعصي واعتقال المحتجين الأكثر نشاطًا.
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