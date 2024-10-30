https://sarabic.ae/20241030/النيابة-العامة-في-جورجيا-تحقق-في-مزاعم-تزوير-الانتخابات-1094317558.html
النيابة العامة في جورجيا تحقق في مزاعم تزوير الانتخابات
النيابة العامة في جورجيا تحقق في مزاعم تزوير الانتخابات
سبوتنيك عربي
فتحت النيابة العامة في جورجيا، تحقيقا بشأن مزاعم "تزوير" الانتخابات التشريعية، كما قررت استدعاء رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي، لتوضيح تفاصيل توجيهها اتهامات... 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T11:45+0000
2024-10-30T11:45+0000
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وحذرت زورابيشفيلي من خسارة بلادها للتوجه الأوروبي، "ما لم يضغط الغرب باتجاه منع ذلك"، داعية "الغرب إلى الضغط على حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، لإعادة النظر في نتائج الانتخابات المسروقة"، على حد وصفها.وأشارت زورابيشفيلي إلى أن "شركاء جورجيا الأوروبيين والغربيين، بحاجة إلى ممارسة ضغوط شديدة على السلطات حتى تعيد النظر في نتائج الانتخابات، وتراجع عدد الأصوات التي سُرقت".وأعلنت 3 أحزاب معارضة في جورجيا عدم اعترافها بنتائج الانتخابات التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية والتي تشير إلى فوز الحزب الحاكم "الحلم الجورجي".وقالت تينا بوكوتشافا، زعيمة حزب "الحركة الوطنية الموحدة" المعارض خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت: "نحن لن نعترف بنتائج الانتخابات المسروقة التي تم الاستيلاء عليها".كما أعلن زعيم حزب "التحالف من أجل التغيير"، نيكا غفاراميا، أن حزبه لن يعترف بنتائج الانتخابات، واصفا إياها بـ "الانقلاب الدستوري".كما أعلنت القيادية في الحزب ذاته، إيلينيه خوشتاريا، أن الحزب سينظم احتجاجات مستمرة اعتبارا من يوم الأحد 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وحسب بيانات لجنة الانتخابات المركزية، فإن الحزب الحاكم حصل على نسبة 54 في المئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية بعد إعادة فرز الأصوات في 95 في المئة من مراكز الاقتراع.كما حصل حسب آخر النتائج المعلن عنها، حزب "التحالف من أجل التغيير" على نحو 11 في المئة من الأصوات، و"الحركة الوطنية الموحدة" على نحو 9.8 في المئة من الأصوات، و"جورجيا القوية" على نحو 8.9 في المئة من الأصوات.أما حزب رئيس الوزراء الأسبق، غيورغي غاخاريا، "من أجل جورجيا" فقد حصل على نحو 7.9 في المئة من الأصوات.
https://sarabic.ae/20241028/مصدر-الغرب-يحاول-التأثير-على-الوضع-في-جورجيا-1094256140.html
https://sarabic.ae/20241027/جورجيا-3-أحزاب-معارضة-تعلن-عدم-اعترافها-بنتائج-الانتخابات-1094198657.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, حول العالم
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, حول العالم
النيابة العامة في جورجيا تحقق في مزاعم تزوير الانتخابات
فتحت النيابة العامة في جورجيا، تحقيقا بشأن مزاعم "تزوير" الانتخابات التشريعية، كما قررت استدعاء رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي، لتوضيح تفاصيل توجيهها اتهامات بالتزوير ضد الحزب الحاكم.
وحذرت زورابيشفيلي من خسارة بلادها للتوجه الأوروبي، "ما لم يضغط الغرب باتجاه منع ذلك"، داعية "الغرب إلى الضغط على حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، لإعادة النظر في نتائج الانتخابات المسروقة"، على حد وصفها.
وأشارت زورابيشفيلي إلى أن "شركاء جورجيا
الأوروبيين والغربيين، بحاجة إلى ممارسة ضغوط شديدة على السلطات حتى تعيد النظر في نتائج الانتخابات، وتراجع عدد الأصوات التي سُرقت".
وأعلنت 3 أحزاب معارضة في جورجيا
عدم اعترافها بنتائج الانتخابات التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية والتي تشير إلى فوز الحزب الحاكم "الحلم الجورجي".
وقالت تينا بوكوتشافا، زعيمة حزب "الحركة الوطنية الموحدة" المعارض خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت: "نحن لن نعترف بنتائج الانتخابات المسروقة التي تم الاستيلاء عليها".
كما أعلن زعيم حزب "التحالف من أجل التغيير"، نيكا غفاراميا، أن حزبه لن يعترف بنتائج الانتخابات، واصفا إياها بـ "الانقلاب الدستوري".
كما أعلنت القيادية في الحزب ذاته، إيلينيه خوشتاريا، أن الحزب سينظم احتجاجات مستمرة اعتبارا من يوم الأحد 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وحسب بيانات لجنة الانتخابات المركزية، فإن الحزب الحاكم
حصل على نسبة 54 في المئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية بعد إعادة فرز الأصوات في 95 في المئة من مراكز الاقتراع.
كما حصل حسب آخر النتائج المعلن عنها، حزب "التحالف من أجل التغيير" على نحو 11 في المئة من الأصوات، و"الحركة الوطنية الموحدة" على نحو 9.8 في المئة من الأصوات، و"جورجيا القوية" على نحو 8.9 في المئة من الأصوات.
أما حزب رئيس الوزراء
الأسبق، غيورغي غاخاريا، "من أجل جورجيا" فقد حصل على نحو 7.9 في المئة من الأصوات.