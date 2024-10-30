النيابة العامة في جورجيا تحقق في مزاعم تزوير الانتخابات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما هي خيارات إيران في الرد على إٍسرائيل
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يحقق رباعية تاريخية في مرمى ريال مدريد على ملعبه
10:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: لا أمل يرجى من مجلس الأمن الدولي لذا استراتيجية إنتاج الأسلحة النووية الإيرانية ستخضع للتعديل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: انتخاب نعيم قاسم يعني استعادة الحزب لعافيته
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير مطلب الخارجية الأمريكية بإنهاء المواجهة في الشرق الأوسط ؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
الهدنة في غزة.. بين مقترح مصري ومفاوضات في قطر
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
مساحة حرة
الهدنة في غزة.. بين مقترح مصري ومفاوضات في قطر
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
10:03 GMT
33 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:37 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
11:31 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة يحقق رباعية تاريخية في مرمى ريال مدريد على ملعبه
12:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
ما مصير مطلب الخارجية الأمريكية بإنهاء المواجهة في الشرق الأوسط ؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:55 GMT
248 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241030/النيابة-العامة-في-جورجيا-تحقق-في-مزاعم-تزوير-الانتخابات-1094317558.html
النيابة العامة في جورجيا تحقق في مزاعم تزوير الانتخابات
النيابة العامة في جورجيا تحقق في مزاعم تزوير الانتخابات
سبوتنيك عربي
فتحت النيابة العامة في جورجيا، تحقيقا بشأن مزاعم "تزوير" الانتخابات التشريعية، كما قررت استدعاء رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي، لتوضيح تفاصيل توجيهها اتهامات... 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T11:45+0000
2024-10-30T11:45+0000
العالم
أخبار العالم الآن
روسيا
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094317060_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e92ad09a5132d6b2850b1fcbad4031f3.jpg
وحذرت زورابيشفيلي من خسارة بلادها للتوجه الأوروبي، "ما لم يضغط الغرب باتجاه منع ذلك"، داعية "الغرب إلى الضغط على حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، لإعادة النظر في نتائج الانتخابات المسروقة"، على حد وصفها.وأشارت زورابيشفيلي إلى أن "شركاء جورجيا الأوروبيين والغربيين، بحاجة إلى ممارسة ضغوط شديدة على السلطات حتى تعيد النظر في نتائج الانتخابات، وتراجع عدد الأصوات التي سُرقت".وأعلنت 3 أحزاب معارضة في جورجيا عدم اعترافها بنتائج الانتخابات التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية والتي تشير إلى فوز الحزب الحاكم "الحلم الجورجي".وقالت تينا بوكوتشافا، زعيمة حزب "الحركة الوطنية الموحدة" المعارض خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت: "نحن لن نعترف بنتائج الانتخابات المسروقة التي تم الاستيلاء عليها".كما أعلن زعيم حزب "التحالف من أجل التغيير"، نيكا غفاراميا، أن حزبه لن يعترف بنتائج الانتخابات، واصفا إياها بـ "الانقلاب الدستوري".كما أعلنت القيادية في الحزب ذاته، إيلينيه خوشتاريا، أن الحزب سينظم احتجاجات مستمرة اعتبارا من يوم الأحد 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وحسب بيانات لجنة الانتخابات المركزية، فإن الحزب الحاكم حصل على نسبة 54 في المئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية بعد إعادة فرز الأصوات في 95 في المئة من مراكز الاقتراع.كما حصل حسب آخر النتائج المعلن عنها، حزب "التحالف من أجل التغيير" على نحو 11 في المئة من الأصوات، و"الحركة الوطنية الموحدة" على نحو 9.8 في المئة من الأصوات، و"جورجيا القوية" على نحو 8.9 في المئة من الأصوات.أما حزب رئيس الوزراء الأسبق، غيورغي غاخاريا، "من أجل جورجيا" فقد حصل على نحو 7.9 في المئة من الأصوات.
https://sarabic.ae/20241028/مصدر-الغرب-يحاول-التأثير-على-الوضع-في-جورجيا-1094256140.html
https://sarabic.ae/20241027/جورجيا-3-أحزاب-معارضة-تعلن-عدم-اعترافها-بنتائج-الانتخابات-1094198657.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094317060_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_83c8c8132d331d78c23fbef3a498600a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, حول العالم
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, حول العالم

النيابة العامة في جورجيا تحقق في مزاعم تزوير الانتخابات

11:45 GMT 30.10.2024
© AP Photo / Zurab Tsertsvadzegeorgia
georgia - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
تابعنا عبر
فتحت النيابة العامة في جورجيا، تحقيقا بشأن مزاعم "تزوير" الانتخابات التشريعية، كما قررت استدعاء رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي، لتوضيح تفاصيل توجيهها اتهامات بالتزوير ضد الحزب الحاكم.
وحذرت زورابيشفيلي من خسارة بلادها للتوجه الأوروبي، "ما لم يضغط الغرب باتجاه منع ذلك"، داعية "الغرب إلى الضغط على حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، لإعادة النظر في نتائج الانتخابات المسروقة"، على حد وصفها.
وأشارت زورابيشفيلي إلى أن "شركاء جورجيا الأوروبيين والغربيين، بحاجة إلى ممارسة ضغوط شديدة على السلطات حتى تعيد النظر في نتائج الانتخابات، وتراجع عدد الأصوات التي سُرقت".
وأعلنت 3 أحزاب معارضة في جورجيا عدم اعترافها بنتائج الانتخابات التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية والتي تشير إلى فوز الحزب الحاكم "الحلم الجورجي".
مظاهرة احتجاجية ضد قانون العملاء الأجانب في تبليسي التي بدأت بعد إقدام حزب الحلم الجورجي الحاكم بإقرار مشروع قانون بشأن شفافية النفوذ الأجنبي في البرلمان. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
مصدر: الغرب يحاول التأثير على الوضع في جورجيا
28 أكتوبر, 17:31 GMT
وقالت تينا بوكوتشافا، زعيمة حزب "الحركة الوطنية الموحدة" المعارض خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت: "نحن لن نعترف بنتائج الانتخابات المسروقة التي تم الاستيلاء عليها".
كما أعلن زعيم حزب "التحالف من أجل التغيير"، نيكا غفاراميا، أن حزبه لن يعترف بنتائج الانتخابات، واصفا إياها بـ "الانقلاب الدستوري".
كما أعلنت القيادية في الحزب ذاته، إيلينيه خوشتاريا، أن الحزب سينظم احتجاجات مستمرة اعتبارا من يوم الأحد 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
الانتخابات التشريعية في جورجيا وأحزاب معارضة ترفض نتائجها - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
جورجيا.. 3 أحزاب معارضة تعلن عدم اعترافها بنتائج الانتخابات
27 أكتوبر, 03:13 GMT
وحسب بيانات لجنة الانتخابات المركزية، فإن الحزب الحاكم حصل على نسبة 54 في المئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية بعد إعادة فرز الأصوات في 95 في المئة من مراكز الاقتراع.
كما حصل حسب آخر النتائج المعلن عنها، حزب "التحالف من أجل التغيير" على نحو 11 في المئة من الأصوات، و"الحركة الوطنية الموحدة" على نحو 9.8 في المئة من الأصوات، و"جورجيا القوية" على نحو 8.9 في المئة من الأصوات.
أما حزب رئيس الوزراء الأسبق، غيورغي غاخاريا، "من أجل جورجيا" فقد حصل على نحو 7.9 في المئة من الأصوات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Последствия ударов Израиля по Ливану - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل12:47 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала