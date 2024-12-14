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https://sarabic.ae/20241214/حادث-غامض-12-جثة-في-مطعم-هندي-1095796227.html
حادث غامض.. 12 جثة في مطعم هندي
حادث غامض.. 12 جثة في مطعم هندي
سبوتنيك عربي
شهد أحد منتجعات جورجيا الشهيرة حادثا مأساويا أودى بحياة 12 شخصا، تم العثور على جثثهم داخل مطعم هندي في ظروف غامضة. 14.12.2024, سبوتنيك عربي
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وقع الحادث في منتجع غوداوري، في بلدية كازبيجي، المطلة على جبال القوقاز، حسبما أفادت وزارة الداخلية الجورجية، في بيان على موقعها على الإنترنت، اليوم السبت.ولفت البيان إلى أن الضحايا بيهنم جورجي واحد إضافة إلى 11 أجنبيا، وأن التحقيقات الأولية تشير إلى أنه من المحتمل أن يكون السبب في الحادث هو الإهمال بتشغيل مولد كهربائي داخل مكان مغلق إثر انقطاع التيار الكهربائي.وأوضح البيان أنه لم يتم العثور على أي آثار تعذيب على الجثث، بينما تواصل السلطات التحقيق في الحادث بمساعدة الطب الشرعي لكشف ملابساته بعد الاستماع لشهود ومعنيين بالواقعة.
https://sarabic.ae/20191225/السعودية-كشف-حقيقة-حادث-مطعم-أبوسكينة-1043866976.html
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حادث غامض.. 12 جثة في مطعم هندي

21:38 GMT 14.12.2024 (تم التحديث: 21:39 GMT 14.12.2024)
© Getty Images / Dan Reynolds Photographyالشرطة الجورجية
الشرطة الجورجية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
© Getty Images / Dan Reynolds Photography
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شهد أحد منتجعات جورجيا الشهيرة حادثا مأساويا أودى بحياة 12 شخصا، تم العثور على جثثهم داخل مطعم هندي في ظروف غامضة.
وقع الحادث في منتجع غوداوري، في بلدية كازبيجي، المطلة على جبال القوقاز، حسبما أفادت وزارة الداخلية الجورجية، في بيان على موقعها على الإنترنت، اليوم السبت.
الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2019
السعودية… كشف حقيقة حادث مطعم "أبو سكينة"
25 ديسمبر 2019, 17:05 GMT
ولفت البيان إلى أن الضحايا بيهنم جورجي واحد إضافة إلى 11 أجنبيا، وأن التحقيقات الأولية تشير إلى أنه من المحتمل أن يكون السبب في الحادث هو الإهمال بتشغيل مولد كهربائي داخل مكان مغلق إثر انقطاع التيار الكهربائي.
وأوضح البيان أنه لم يتم العثور على أي آثار تعذيب على الجثث، بينما تواصل السلطات التحقيق في الحادث بمساعدة الطب الشرعي لكشف ملابساته بعد الاستماع لشهود ومعنيين بالواقعة.
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