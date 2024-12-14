https://sarabic.ae/20241214/حادث-غامض-12-جثة-في-مطعم-هندي-1095796227.html
حادث غامض.. 12 جثة في مطعم هندي
حادث غامض.. 12 جثة في مطعم هندي
سبوتنيك عربي
شهد أحد منتجعات جورجيا الشهيرة حادثا مأساويا أودى بحياة 12 شخصا، تم العثور على جثثهم داخل مطعم هندي في ظروف غامضة. 14.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-14T21:38+0000
2024-12-14T21:38+0000
2024-12-14T21:39+0000
مجتمع
منوعات
الأخبار
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0e/1095796309_0:222:2119:1414_1920x0_80_0_0_4a8060f0350cf7afaf023a73611f9bcd.jpg
وقع الحادث في منتجع غوداوري، في بلدية كازبيجي، المطلة على جبال القوقاز، حسبما أفادت وزارة الداخلية الجورجية، في بيان على موقعها على الإنترنت، اليوم السبت.ولفت البيان إلى أن الضحايا بيهنم جورجي واحد إضافة إلى 11 أجنبيا، وأن التحقيقات الأولية تشير إلى أنه من المحتمل أن يكون السبب في الحادث هو الإهمال بتشغيل مولد كهربائي داخل مكان مغلق إثر انقطاع التيار الكهربائي.وأوضح البيان أنه لم يتم العثور على أي آثار تعذيب على الجثث، بينما تواصل السلطات التحقيق في الحادث بمساعدة الطب الشرعي لكشف ملابساته بعد الاستماع لشهود ومعنيين بالواقعة.
https://sarabic.ae/20191225/السعودية-كشف-حقيقة-حادث-مطعم-أبوسكينة-1043866976.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0e/1095796309_219:0:2104:1414_1920x0_80_0_0_a72479b3ed14ee565a0e68a69d60747a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, الأخبار, أخبار العالم الآن
منوعات, الأخبار, أخبار العالم الآن
حادث غامض.. 12 جثة في مطعم هندي
21:38 GMT 14.12.2024 (تم التحديث: 21:39 GMT 14.12.2024)
شهد أحد منتجعات جورجيا الشهيرة حادثا مأساويا أودى بحياة 12 شخصا، تم العثور على جثثهم داخل مطعم هندي في ظروف غامضة.
وقع الحادث في منتجع غوداوري، في بلدية كازبيجي، المطلة على جبال القوقاز، حسبما أفادت وزارة الداخلية الجورجية، في بيان على موقعها
على الإنترنت، اليوم السبت.
25 ديسمبر 2019, 17:05 GMT
ولفت البيان إلى أن الضحايا بيهنم جورجي واحد إضافة إلى 11 أجنبيا، وأن التحقيقات الأولية تشير إلى أنه من المحتمل أن يكون السبب في الحادث
هو الإهمال بتشغيل مولد كهربائي داخل مكان مغلق إثر انقطاع التيار الكهربائي.
وأوضح البيان أنه لم يتم العثور على أي آثار تعذيب على الجثث، بينما تواصل السلطات
التحقيق في الحادث بمساعدة الطب الشرعي لكشف ملابساته بعد الاستماع لشهود ومعنيين بالواقعة.