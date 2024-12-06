الشرطة الجورجية تعتقل محتجين وسط تبليسي أمام مبنى البرلمان

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حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
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الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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حصاد الأسبوع
خبير: هذا الوقت المناسب للاتصال بين أردوغان والأسد دون وسطاء
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ملفات ساخنة
بعد الهجمات الإرهابية في سوريا، هل هناك فرصة للمسار السياسي؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
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183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
10:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
بعد الهجمات الإرهابية في سوريا، هل هناك فرصة للمسار السياسي؟
10:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
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مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
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دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
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30 د
عالم سبوتنيك
القوات السورية تنتشر على حدود حماة... وحراك سياسي واسع من أجل التهدئة
18:03 GMT
59 د
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الشرطة الجورجية تعتقل محتجين وسط تبليسي أمام مبنى البرلمان
الشرطة الجورجية تعتقل محتجين وسط تبليسي أمام مبنى البرلمان
سبوتنيك عربي
بدأت وحدات الشرطة الجورجية، صباح اليوم السبت، اعتقال محتجين وسط تبليسي أمام مبنى البرلمان، وفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك". 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T22:44+0000
2024-12-06T22:44+0000
جورجيا
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واستخدمت قوات مكافحة الشغب مدافع المياه لتفريق المتظاهرين، حيث تقوم الشرطة بين الحين والآخر باستخدام الدروع والعصي واعتقال المحتجين الأكثر نشاطًا.ولم تصدر وزارة الداخلية الجورجية حتى الآن تقريرًا حول عدد المعتقلين.وشهد شارع روستافيلي، أحد أهم الشوارع الرئيسية فى المدينة، مساء الجمعة، التظاهرة التاسعة للمعارضة، التي أعربت عن استيائها من قرار السلطات تعليق المفاوضات بشأن عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.وتجمع آلاف الأشخاص أمام مبنى البرلمان، فيما أظهرت العناصر الأكثر نشاطًا سلوكًا عدوانيًا، حيث قاموا بتحطيم الحواجز المعدنية أمام البرلمان، ورشق رجال الشرطة بالحجارة والألعاب النارية.وكانت أحدث موجة من احتجاجات المعارضة قد انطلقت في جورجيا في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد إعلان رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه قراره تعليق مناقشة بدء مفاوضات عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.ووفقًا للتقارير، يستخدم المحتجون الألعاب النارية، والحجارة، والزجاجات، وحتى قنابل مولوتوف، بينما ترد الشرطة باستخدام معدات خاصة مثل مدافع المياه.
https://sarabic.ae/20241201/الشرطة-الجورجية-تفرق-مظاهرة-للمعارضة-قرب-البرلمان-في-تبليسي-1095384143.html
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جورجيا, حكومة جورجيا, العالم, أخبار العالم الآن
جورجيا, حكومة جورجيا, العالم, أخبار العالم الآن

الشرطة الجورجية تعتقل محتجين وسط تبليسي أمام مبنى البرلمان

22:44 GMT 06.12.2024
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورمظاهرة احتجاجية لأنصار المعارضة الجورجية في تبليسي، جورجيا
مظاهرة احتجاجية لأنصار المعارضة الجورجية في تبليسي، جورجيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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تابعنا عبر
بدأت وحدات الشرطة الجورجية، صباح اليوم السبت، اعتقال محتجين وسط تبليسي أمام مبنى البرلمان، وفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك".
واستخدمت قوات مكافحة الشغب مدافع المياه لتفريق المتظاهرين، حيث تقوم الشرطة بين الحين والآخر باستخدام الدروع والعصي واعتقال المحتجين الأكثر نشاطًا.
اعتصام أمام مبنى مركز الانتخابات المركزية في العاصمة الجورجية، تبليسي، جورجيا 8-9 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
الشرطة الجورجية تفرق مظاهرة للمعارضة قرب البرلمان في تبليسي
1 ديسمبر, 22:47 GMT
ولم تصدر وزارة الداخلية الجورجية حتى الآن تقريرًا حول عدد المعتقلين.
وشهد شارع روستافيلي، أحد أهم الشوارع الرئيسية فى المدينة، مساء الجمعة، التظاهرة التاسعة للمعارضة، التي أعربت عن استيائها من قرار السلطات تعليق المفاوضات بشأن عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.
وتجمع آلاف الأشخاص أمام مبنى البرلمان، فيما أظهرت العناصر الأكثر نشاطًا سلوكًا عدوانيًا، حيث قاموا بتحطيم الحواجز المعدنية أمام البرلمان، ورشق رجال الشرطة بالحجارة والألعاب النارية.
وكانت أحدث موجة من احتجاجات المعارضة قد انطلقت في جورجيا في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد إعلان رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه قراره تعليق مناقشة بدء مفاوضات عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
ووفقًا للتقارير، يستخدم المحتجون الألعاب النارية، والحجارة، والزجاجات، وحتى قنابل مولوتوف، بينما ترد الشرطة باستخدام معدات خاصة مثل مدافع المياه.
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