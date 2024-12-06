https://sarabic.ae/20241206/الشرطة-الجورجية-تعتقل-محتجين-وسط-تبليسي-أمام-مبنى-البرلمان-1095564399.html
الشرطة الجورجية تعتقل محتجين وسط تبليسي أمام مبنى البرلمان
الشرطة الجورجية تعتقل محتجين وسط تبليسي أمام مبنى البرلمان
سبوتنيك عربي
بدأت وحدات الشرطة الجورجية، صباح اليوم السبت، اعتقال محتجين وسط تبليسي أمام مبنى البرلمان، وفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك". 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T22:44+0000
2024-12-06T22:44+0000
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واستخدمت قوات مكافحة الشغب مدافع المياه لتفريق المتظاهرين، حيث تقوم الشرطة بين الحين والآخر باستخدام الدروع والعصي واعتقال المحتجين الأكثر نشاطًا.ولم تصدر وزارة الداخلية الجورجية حتى الآن تقريرًا حول عدد المعتقلين.وشهد شارع روستافيلي، أحد أهم الشوارع الرئيسية فى المدينة، مساء الجمعة، التظاهرة التاسعة للمعارضة، التي أعربت عن استيائها من قرار السلطات تعليق المفاوضات بشأن عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.وتجمع آلاف الأشخاص أمام مبنى البرلمان، فيما أظهرت العناصر الأكثر نشاطًا سلوكًا عدوانيًا، حيث قاموا بتحطيم الحواجز المعدنية أمام البرلمان، ورشق رجال الشرطة بالحجارة والألعاب النارية.وكانت أحدث موجة من احتجاجات المعارضة قد انطلقت في جورجيا في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد إعلان رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه قراره تعليق مناقشة بدء مفاوضات عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.ووفقًا للتقارير، يستخدم المحتجون الألعاب النارية، والحجارة، والزجاجات، وحتى قنابل مولوتوف، بينما ترد الشرطة باستخدام معدات خاصة مثل مدافع المياه.
https://sarabic.ae/20241201/الشرطة-الجورجية-تفرق-مظاهرة-للمعارضة-قرب-البرلمان-في-تبليسي-1095384143.html
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جورجيا, حكومة جورجيا, العالم, أخبار العالم الآن
جورجيا, حكومة جورجيا, العالم, أخبار العالم الآن
الشرطة الجورجية تعتقل محتجين وسط تبليسي أمام مبنى البرلمان
بدأت وحدات الشرطة الجورجية، صباح اليوم السبت، اعتقال محتجين وسط تبليسي أمام مبنى البرلمان، وفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك".
واستخدمت قوات مكافحة الشغب مدافع المياه لتفريق المتظاهرين، حيث تقوم الشرطة بين الحين والآخر باستخدام الدروع والعصي واعتقال المحتجين الأكثر نشاطًا.
ولم تصدر وزارة الداخلية الجورجية حتى الآن تقريرًا حول عدد المعتقلين.
وشهد شارع روستافيلي، أحد أهم الشوارع الرئيسية فى المدينة، مساء الجمعة، التظاهرة التاسعة للمعارضة، التي أعربت عن استيائها من قرار السلطات تعليق المفاوضات بشأن عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.
وتجمع آلاف الأشخاص أمام مبنى البرلمان، فيما أظهرت العناصر الأكثر نشاطًا سلوكًا عدوانيًا، حيث قاموا بتحطيم الحواجز المعدنية أمام البرلمان، ورشق رجال الشرطة بالحجارة والألعاب النارية.
وكانت أحدث موجة من احتجاجات المعارضة قد انطلقت في جورجيا
في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد إعلان رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه قراره تعليق مناقشة بدء مفاوضات عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
ووفقًا للتقارير، يستخدم المحتجون الألعاب النارية، والحجارة، والزجاجات، وحتى قنابل مولوتوف، بينما ترد الشرطة باستخدام معدات خاصة مثل مدافع المياه.