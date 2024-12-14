https://sarabic.ae/20241214/ضد-الطائرات-المسيرة-والروبوتات-قاذف-قنابل-بيلاروسي-بقوة-نيرانية-هائلة-1095788619.html
ضد الطائرات المسيرة والروبوتات.. قاذف قنابل بيلاروسي بقوة نيرانية هائلة
ضد الطائرات المسيرة والروبوتات.. قاذف قنابل بيلاروسي بقوة نيرانية هائلة
سبوتنيك عربي
تمثل قواذف القنابل أحد أهم الوسائل القتالية التي يتم تطويرها لقوات المشاة العسكرية، حيث تمنح تلك القوات قوة نيرانية كبيرة تمكنها من الاشتباك مع العدو وتدميره. 14.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-14T15:44+0000
2024-12-14T15:44+0000
2024-12-14T15:44+0000
رصد عسكري
أخبار بيلاروسيا اليوم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0e/1095789763_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_bf24b4c59604e96f90fc3c8707cfb427.jpg
وتوجد أنواع مختلفة من قواذف القنابل التي يتم تطويرها حول العالم في الوقت الحالي، ومنها قاذف القنابل "سافير"، الذي أعلنت بيلاروسيا اختباره بنجاح، حسبما ذكر تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، اليوم السبت.وذكر التقرير أن هيئة الدولة للصناعة العسكرية في بيلاروسيا، اختبرت بنجاح منظومة القاذف الجديد، التي تم تطويرها محليا.وقالت الهيئة إن "المنظومة خضعت لاختبارات في ميدان التدريب المشترك 227 بمدينة بوريسوف، بالتعاون مع وزارة الدفاع"، مشيرة إلى أن "نتائج الاختبارات وافقت التصميم تماما".ولفتت إلى أن منظومة "سافير" (الياقوت) أصابت الأهداف المحددة بدقة، مشيرة إلى أن ذلك يمثل خطوة مهمة لاعتماد المنظومة في القوات المسلحة البيلاروسية.وأوضحت الهيئة البيلاروسية أنه تم تصميم المنظومة لتدمير المركبات المدرعة والأفراد في المخابئ والملاجئ الميدانية الخفيفة، مع إمكانية استخدامها في جميع ظروف القتال.ولفت التقرير إلى أن المقذوف الخاص بهذه المنظومة مزود برأسين حربيين أحدهما متشظّي والآخر ترادفي، مشيرة إلى أن هذا التصميم يمنحها قوة تدميرية محققة ضد الأهداف المعادية.كما أن المقذوف مصمم بتقنية تسمح بضبطه وفقا لظروف القتال ونوعية الهدف، ففي النظام الأول يتم ضبطه للانفجار عند الاصطدام بالهدف، والثاني ينفجر في الهواء بعد مسافة معينة لتدمير الهدف دون الحاجة للاصطدام فيه.وما يزيد من القدرة التدميرية للقاذف البيلاروسي إمكانية إطلاقه في تشكيل عنقودي يضم 4 قنابل متشظية أو ترادفية ينتج عنها قوة نيرانية لا يمكن التصدي لها.وتتميز هذه المنظومة أيضا بإمكانية تزويدها بنظام تحكم إلكتروني وجهاز تفجير يمكن ضبط برمجته للتكامل مع الوحدات القتالية المختلفة والأنظمة الروبوتية والطائرات المسيرة.
https://sarabic.ae/20230407/قاذف-قنابل-روسي-يطلق-16-قنبلة-في-الدقيقة-1075641736.html
https://sarabic.ae/20240114/قاذفات-القنابل-الروسية-تطلق-النار-على-القوات-الأوكرانية-ليلا-فيديو-1084966663.html
https://sarabic.ae/20241208/بوتين-روسيا-وبيلاروسيا-تنسقان-بشكل-فعال-السياسات-الخارجية-والدفاعية-وسط-ضغوط-غير-مسبوقة-1095603808.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0e/1095789763_82:0:993:683_1920x0_80_0_0_a5bf1d3dab0788d14dad111922fab05d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رصد عسكري, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار
ضد الطائرات المسيرة والروبوتات.. قاذف قنابل بيلاروسي بقوة نيرانية هائلة
تمثل قواذف القنابل أحد أهم الوسائل القتالية التي يتم تطويرها لقوات المشاة العسكرية، حيث تمنح تلك القوات قوة نيرانية كبيرة تمكنها من الاشتباك مع العدو وتدميره.
وتوجد أنواع مختلفة من قواذف القنابل التي يتم تطويرها حول العالم في الوقت الحالي، ومنها قاذف القنابل "سافير"، الذي أعلنت بيلاروسيا اختباره بنجاح، حسبما ذكر تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية
، اليوم السبت.
وذكر التقرير أن هيئة الدولة للصناعة العسكرية في بيلاروسيا، اختبرت بنجاح منظومة القاذف الجديد، التي تم تطويرها محليا.
وقالت الهيئة إن "المنظومة خضعت لاختبارات في ميدان التدريب المشترك 227 بمدينة بوريسوف، بالتعاون مع وزارة الدفاع"، مشيرة إلى أن "نتائج الاختبارات وافقت التصميم تماما".
ولفتت إلى أن منظومة "سافير" (الياقوت) أصابت الأهداف المحددة بدقة، مشيرة إلى أن ذلك يمثل خطوة مهمة لاعتماد المنظومة في القوات المسلحة البيلاروسية.
وأوضحت الهيئة البيلاروسية أنه تم تصميم المنظومة لتدمير المركبات المدرعة والأفراد في المخابئ والملاجئ الميدانية الخفيفة، مع إمكانية استخدامها في جميع ظروف القتال.
ولفت التقرير إلى أن المقذوف الخاص بهذه المنظومة مزود برأسين حربيين
أحدهما متشظّي والآخر ترادفي، مشيرة إلى أن هذا التصميم يمنحها قوة تدميرية محققة ضد الأهداف المعادية.
كما أن المقذوف مصمم بتقنية تسمح بضبطه وفقا لظروف القتال ونوعية الهدف، ففي النظام الأول يتم ضبطه للانفجار عند الاصطدام بالهدف، والثاني ينفجر في الهواء بعد مسافة معينة لتدمير الهدف دون الحاجة للاصطدام فيه.
وما يزيد من القدرة التدميرية للقاذف
البيلاروسي إمكانية إطلاقه في تشكيل عنقودي يضم 4 قنابل متشظية أو ترادفية ينتج عنها قوة نيرانية لا يمكن التصدي لها.
وتتميز هذه المنظومة أيضا بإمكانية تزويدها بنظام تحكم إلكتروني وجهاز تفجير يمكن ضبط برمجته للتكامل مع الوحدات القتالية المختلفة والأنظمة الروبوتية والطائرات المسيرة.