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https://sarabic.ae/20241214/ضد-الطائرات-المسيرة-والروبوتات-قاذف-قنابل-بيلاروسي-بقوة-نيرانية-هائلة-1095788619.html
ضد الطائرات المسيرة والروبوتات.. قاذف قنابل بيلاروسي بقوة نيرانية هائلة
ضد الطائرات المسيرة والروبوتات.. قاذف قنابل بيلاروسي بقوة نيرانية هائلة
سبوتنيك عربي
تمثل قواذف القنابل أحد أهم الوسائل القتالية التي يتم تطويرها لقوات المشاة العسكرية، حيث تمنح تلك القوات قوة نيرانية كبيرة تمكنها من الاشتباك مع العدو وتدميره. 14.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-14T15:44+0000
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وتوجد أنواع مختلفة من قواذف القنابل التي يتم تطويرها حول العالم في الوقت الحالي، ومنها قاذف القنابل "سافير"، الذي أعلنت بيلاروسيا اختباره بنجاح، حسبما ذكر تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، اليوم السبت.وذكر التقرير أن هيئة الدولة للصناعة العسكرية في بيلاروسيا، اختبرت بنجاح منظومة القاذف الجديد، التي تم تطويرها محليا.وقالت الهيئة إن "المنظومة خضعت لاختبارات في ميدان التدريب المشترك 227 بمدينة بوريسوف، بالتعاون مع وزارة الدفاع"، مشيرة إلى أن "نتائج الاختبارات وافقت التصميم تماما".ولفتت إلى أن منظومة "سافير" (الياقوت) أصابت الأهداف المحددة بدقة، مشيرة إلى أن ذلك يمثل خطوة مهمة لاعتماد المنظومة في القوات المسلحة البيلاروسية.وأوضحت الهيئة البيلاروسية أنه تم تصميم المنظومة لتدمير المركبات المدرعة والأفراد في المخابئ والملاجئ الميدانية الخفيفة، مع إمكانية استخدامها في جميع ظروف القتال.ولفت التقرير إلى أن المقذوف الخاص بهذه المنظومة مزود برأسين حربيين أحدهما متشظّي والآخر ترادفي، مشيرة إلى أن هذا التصميم يمنحها قوة تدميرية محققة ضد الأهداف المعادية.كما أن المقذوف مصمم بتقنية تسمح بضبطه وفقا لظروف القتال ونوعية الهدف، ففي النظام الأول يتم ضبطه للانفجار عند الاصطدام بالهدف، والثاني ينفجر في الهواء بعد مسافة معينة لتدمير الهدف دون الحاجة للاصطدام فيه.وما يزيد من القدرة التدميرية للقاذف البيلاروسي إمكانية إطلاقه في تشكيل عنقودي يضم 4 قنابل متشظية أو ترادفية ينتج عنها قوة نيرانية لا يمكن التصدي لها.وتتميز هذه المنظومة أيضا بإمكانية تزويدها بنظام تحكم إلكتروني وجهاز تفجير يمكن ضبط برمجته للتكامل مع الوحدات القتالية المختلفة والأنظمة الروبوتية والطائرات المسيرة.
https://sarabic.ae/20230407/قاذف-قنابل-روسي-يطلق-16-قنبلة-في-الدقيقة-1075641736.html
https://sarabic.ae/20240114/قاذفات-القنابل-الروسية-تطلق-النار-على-القوات-الأوكرانية-ليلا-فيديو-1084966663.html
https://sarabic.ae/20241208/بوتين-روسيا-وبيلاروسيا-تنسقان-بشكل-فعال-السياسات-الخارجية-والدفاعية-وسط-ضغوط-غير-مسبوقة-1095603808.html
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رصد عسكري, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رصد عسكري, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار

ضد الطائرات المسيرة والروبوتات.. قاذف قنابل بيلاروسي بقوة نيرانية هائلة

15:44 GMT 14.12.2024
© Getty Images / Brendan Hoffman / Stringerمناورات عسكرية مشتركة بين روسيا وبيلاروسيا
مناورات عسكرية مشتركة بين روسيا وبيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
© Getty Images / Brendan Hoffman / Stringer
تابعنا عبر
تمثل قواذف القنابل أحد أهم الوسائل القتالية التي يتم تطويرها لقوات المشاة العسكرية، حيث تمنح تلك القوات قوة نيرانية كبيرة تمكنها من الاشتباك مع العدو وتدميره.
وتوجد أنواع مختلفة من قواذف القنابل التي يتم تطويرها حول العالم في الوقت الحالي، ومنها قاذف القنابل "سافير"، الذي أعلنت بيلاروسيا اختباره بنجاح، حسبما ذكر تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، اليوم السبت.
قاذف قنابل روسي يطلق 16 قنبلة في الدقيقة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
وسائط متعددة
قاذف قنابل روسي يطلق 16 قنبلة في الدقيقة
7 أبريل 2023, 11:31 GMT
وذكر التقرير أن هيئة الدولة للصناعة العسكرية في بيلاروسيا، اختبرت بنجاح منظومة القاذف الجديد، التي تم تطويرها محليا.
وقالت الهيئة إن "المنظومة خضعت لاختبارات في ميدان التدريب المشترك 227 بمدينة بوريسوف، بالتعاون مع وزارة الدفاع"، مشيرة إلى أن "نتائج الاختبارات وافقت التصميم تماما".
ولفتت إلى أن منظومة "سافير" (الياقوت) أصابت الأهداف المحددة بدقة، مشيرة إلى أن ذلك يمثل خطوة مهمة لاعتماد المنظومة في القوات المسلحة البيلاروسية.
راجمة صواريخ سميرتش - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قاذفات القنابل الروسية تطلق النار على القوات الأوكرانية ليلا... فيديو
14 يناير, 07:56 GMT
وأوضحت الهيئة البيلاروسية أنه تم تصميم المنظومة لتدمير المركبات المدرعة والأفراد في المخابئ والملاجئ الميدانية الخفيفة، مع إمكانية استخدامها في جميع ظروف القتال.
ولفت التقرير إلى أن المقذوف الخاص بهذه المنظومة مزود برأسين حربيين أحدهما متشظّي والآخر ترادفي، مشيرة إلى أن هذا التصميم يمنحها قوة تدميرية محققة ضد الأهداف المعادية.
كما أن المقذوف مصمم بتقنية تسمح بضبطه وفقا لظروف القتال ونوعية الهدف، ففي النظام الأول يتم ضبطه للانفجار عند الاصطدام بالهدف، والثاني ينفجر في الهواء بعد مسافة معينة لتدمير الهدف دون الحاجة للاصطدام فيه.
المحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: روسيا وبيلاروسيا تنسقان بشكل فعال السياسات الخارجية والدفاعية وسط ضغوط غير مسبوقة
8 ديسمبر, 15:08 GMT
وما يزيد من القدرة التدميرية للقاذف البيلاروسي إمكانية إطلاقه في تشكيل عنقودي يضم 4 قنابل متشظية أو ترادفية ينتج عنها قوة نيرانية لا يمكن التصدي لها.
وتتميز هذه المنظومة أيضا بإمكانية تزويدها بنظام تحكم إلكتروني وجهاز تفجير يمكن ضبط برمجته للتكامل مع الوحدات القتالية المختلفة والأنظمة الروبوتية والطائرات المسيرة.
© Sputnikقاذف قنابل روسي يطلق 16 قنبلة في الدقيقة
قاذف قنابل روسي يطلق 16 قنبلة في الدقيقة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
قاذف قنابل روسي يطلق 16 قنبلة في الدقيقة
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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:38 GMT
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