https://sarabic.ae/20241214/ضد-الطائرات-المسيرة-والروبوتات-قاذف-قنابل-بيلاروسي-بقوة-نيرانية-هائلة-1095788619.html

ضد الطائرات المسيرة والروبوتات.. قاذف قنابل بيلاروسي بقوة نيرانية هائلة

ضد الطائرات المسيرة والروبوتات.. قاذف قنابل بيلاروسي بقوة نيرانية هائلة

سبوتنيك عربي

تمثل قواذف القنابل أحد أهم الوسائل القتالية التي يتم تطويرها لقوات المشاة العسكرية، حيث تمنح تلك القوات قوة نيرانية كبيرة تمكنها من الاشتباك مع العدو وتدميره. 14.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-14T15:44+0000

2024-12-14T15:44+0000

2024-12-14T15:44+0000

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وتوجد أنواع مختلفة من قواذف القنابل التي يتم تطويرها حول العالم في الوقت الحالي، ومنها قاذف القنابل "سافير"، الذي أعلنت بيلاروسيا اختباره بنجاح، حسبما ذكر تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، اليوم السبت.وذكر التقرير أن هيئة الدولة للصناعة العسكرية في بيلاروسيا، اختبرت بنجاح منظومة القاذف الجديد، التي تم تطويرها محليا.وقالت الهيئة إن "المنظومة خضعت لاختبارات في ميدان التدريب المشترك 227 بمدينة بوريسوف، بالتعاون مع وزارة الدفاع"، مشيرة إلى أن "نتائج الاختبارات وافقت التصميم تماما".ولفتت إلى أن منظومة "سافير" (الياقوت) أصابت الأهداف المحددة بدقة، مشيرة إلى أن ذلك يمثل خطوة مهمة لاعتماد المنظومة في القوات المسلحة البيلاروسية.وأوضحت الهيئة البيلاروسية أنه تم تصميم المنظومة لتدمير المركبات المدرعة والأفراد في المخابئ والملاجئ الميدانية الخفيفة، مع إمكانية استخدامها في جميع ظروف القتال.ولفت التقرير إلى أن المقذوف الخاص بهذه المنظومة مزود برأسين حربيين أحدهما متشظّي والآخر ترادفي، مشيرة إلى أن هذا التصميم يمنحها قوة تدميرية محققة ضد الأهداف المعادية.كما أن المقذوف مصمم بتقنية تسمح بضبطه وفقا لظروف القتال ونوعية الهدف، ففي النظام الأول يتم ضبطه للانفجار عند الاصطدام بالهدف، والثاني ينفجر في الهواء بعد مسافة معينة لتدمير الهدف دون الحاجة للاصطدام فيه.وما يزيد من القدرة التدميرية للقاذف البيلاروسي إمكانية إطلاقه في تشكيل عنقودي يضم 4 قنابل متشظية أو ترادفية ينتج عنها قوة نيرانية لا يمكن التصدي لها.وتتميز هذه المنظومة أيضا بإمكانية تزويدها بنظام تحكم إلكتروني وجهاز تفجير يمكن ضبط برمجته للتكامل مع الوحدات القتالية المختلفة والأنظمة الروبوتية والطائرات المسيرة.

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