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علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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https://sarabic.ae/20241214/مجلة-عسكرية-أمريكية-تحذر-من-خصم-شرس-يطارد-الجيش-الأمريكي-1095793492.html
مجلة عسكرية أمريكية تحذر من "خصم شرس" يطارد الجيش الأمريكي
مجلة عسكرية أمريكية تحذر من "خصم شرس" يطارد الجيش الأمريكي
سبوتنيك عربي
شهدت السنوات الأخيرة تراجعا كبيرا في القدرات العسكرية الأمريكية وظهر ذلك في أزمات تطارد أفرع الجيش المختلفة في البر والبحر والجو. 14.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-14T19:15+0000
2024-12-14T19:15+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الأمريكي
الأخبار
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فبينما تواجه القوات البرية الأمريكية أزمة تتعلق بنقص المجندين، فإن القوات الجوية أيضا تعاني من نقص الطيارين العسكريين، في حين يواجه الأسطول البحري الأمريكي أزمات كثيرة منها نقص سفن الإمداد ونقص البحارة ومشاكل تشغيل الغواصات النووية، إضافة إلى أزمة الصدأ الذي يأكل هياكل السفن الحربية الأمريكية.ويشير تقرير نشرته مجلة أمريكية متخصصة في الشؤون العسكرية إلى أن الصدأ أصبح أحد أبرز الأزمات التي يعاني منها الأسطول الأمريكي، مشيرة إلى أن ظهورها بصورة واضحة على هياكل السفن الحربية يبعث رسالة مفادها أن مستوى مهنية واحترافية الجيش الأمريكي تراجع بصورة كبيرة.ويقول التقرير إن رصد الصدأ على هياكل السفن الحربية الأمريكية لم يعد حوادث فردية وإنما ظاهرة منتشرة بين سفن الأسطول الأمريكي نتج عنها أزمة ثقة لدى حلفاء واشنطن، الذين يعتمدون عليها في حمايتهم، كما أثّر سلبا على ما يمكن وصفه بـ"الهيبة" الاستراتيجية للجيش الأمريكي.ويرى التقرير أن مظهر السفن يعد جزءا من صورة الجيش الأمريكي وركنا أساسيا من أركان الحرب النفسية التي تعتمد عليها الجيوش أمام خصومها في وقت السلم، كما أنه يسهم في زيادة ثقة الخصوم في أنفسهم في وقت الحرب، لأنهم يعتبرون أن الصدأ يمثل انعكاسا لواقع الإهمال داخل الجيش الأمريكي وغياب التنظيم إلى حد كبير.ويقول التقرير إن الصدأ هو نتيجة طبيعية للعمل في بيئات بحرية قاسية، لكن السيطرة عليه يبعث رسالة للخصوم مفادها أن هذا الجيش منضبط إلى حد كبير، وعلى النقيض، فإن انتشاره كما هو الحال في السفن الأمريكية، يبعث رسالة معاكسة أن مستوى الجيش تراجع وأن قدرته على السيطرة على التحديات والصعوبات التي تواجهه أصبحت ضعيفة.ويقول التقرير إن هذا الأمر يمكن تلخيصه في أن "الطاقم الذي لا يهتم بالتفاصيل الصغيرة مثل منع الصدأ على السفن، ينظر إليه الخصم على أنه أقل التزاما بالمهام الكبرى مثل التفوق في التكتيكات والقيادة البحرية".يذكر أن الأسطول الأمريكي يصنف في المرتبة الـ4 عالميا بعد الأسطول الروسي والصيني والكوري الشمالي، ويمتلك 472 وحدة بحرية من طرازات مختلفة بينها 11 حاملة طائرات.
https://sarabic.ae/20230118/الجيش-الأمريكي-يواجه-أزمة-كبرى-يمكن-أن-تكتب-نهايته-1072440703.html
https://sarabic.ae/20240817/لم-تعد-سلاح-ردع-السفن-العملاقة-تكتب-نهاية-الأسطول-الأمريكي-1091848301.html
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, الأخبار
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, الأخبار

مجلة عسكرية أمريكية تحذر من "خصم شرس" يطارد الجيش الأمريكي

19:15 GMT 14.12.2024
© Getty Images / HUM Images / Contributorالأسطول الأمريكي
الأسطول الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
© Getty Images / HUM Images / Contributor
تابعنا عبر
شهدت السنوات الأخيرة تراجعا كبيرا في القدرات العسكرية الأمريكية وظهر ذلك في أزمات تطارد أفرع الجيش المختلفة في البر والبحر والجو.
فبينما تواجه القوات البرية الأمريكية أزمة تتعلق بنقص المجندين، فإن القوات الجوية أيضا تعاني من نقص الطيارين العسكريين، في حين يواجه الأسطول البحري الأمريكي أزمات كثيرة منها نقص سفن الإمداد ونقص البحارة ومشاكل تشغيل الغواصات النووية، إضافة إلى أزمة الصدأ الذي يأكل هياكل السفن الحربية الأمريكية.
جنود الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
الجيش الأمريكي يواجه أزمة كبرى يمكن أن تكتب نهايته
18 يناير 2023, 16:28 GMT
ويشير تقرير نشرته مجلة أمريكية متخصصة في الشؤون العسكرية إلى أن الصدأ أصبح أحد أبرز الأزمات التي يعاني منها الأسطول الأمريكي، مشيرة إلى أن ظهورها بصورة واضحة على هياكل السفن الحربية يبعث رسالة مفادها أن مستوى مهنية واحترافية الجيش الأمريكي تراجع بصورة كبيرة.
ويقول التقرير إن رصد الصدأ على هياكل السفن الحربية الأمريكية لم يعد حوادث فردية وإنما ظاهرة منتشرة بين سفن الأسطول الأمريكي نتج عنها أزمة ثقة لدى حلفاء واشنطن، الذين يعتمدون عليها في حمايتهم، كما أثّر سلبا على ما يمكن وصفه بـ"الهيبة" الاستراتيجية للجيش الأمريكي.
ويرى التقرير أن مظهر السفن يعد جزءا من صورة الجيش الأمريكي وركنا أساسيا من أركان الحرب النفسية التي تعتمد عليها الجيوش أمام خصومها في وقت السلم، كما أنه يسهم في زيادة ثقة الخصوم في أنفسهم في وقت الحرب، لأنهم يعتبرون أن الصدأ يمثل انعكاسا لواقع الإهمال داخل الجيش الأمريكي وغياب التنظيم إلى حد كبير.
ويقول التقرير إن الصدأ هو نتيجة طبيعية للعمل في بيئات بحرية قاسية، لكن السيطرة عليه يبعث رسالة للخصوم مفادها أن هذا الجيش منضبط إلى حد كبير، وعلى النقيض، فإن انتشاره كما هو الحال في السفن الأمريكية، يبعث رسالة معاكسة أن مستوى الجيش تراجع وأن قدرته على السيطرة على التحديات والصعوبات التي تواجهه أصبحت ضعيفة.
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
"لم تعد سلاح ردع".. السفن العملاقة تكتب نهاية الأسطول الأمريكي
17 أغسطس, 16:20 GMT
ويقول التقرير إن هذا الأمر يمكن تلخيصه في أن "الطاقم الذي لا يهتم بالتفاصيل الصغيرة مثل منع الصدأ على السفن، ينظر إليه الخصم على أنه أقل التزاما بالمهام الكبرى مثل التفوق في التكتيكات والقيادة البحرية".
يذكر أن الأسطول الأمريكي يصنف في المرتبة الـ4 عالميا بعد الأسطول الروسي والصيني والكوري الشمالي، ويمتلك 472 وحدة بحرية من طرازات مختلفة بينها 11 حاملة طائرات.
© Sputnikما عدد وأنواع طائرات الجيش الأمريكي التي تتحطم في حوادث كل عام؟
ما عدد وأنواع طائرات الجيش الأمريكي التي تتحطم في حوادث كل عام؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
ما عدد وأنواع طائرات الجيش الأمريكي التي تتحطم في حوادث كل عام؟
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