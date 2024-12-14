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https://sarabic.ae/20241214/محمد-بن-راشد-إذا-لم-تغير-فستدفع-ثمن-بقاء-شعبك-في-مكانه-1095779378.html
محمد بن راشد: إذا لم تغير فستدفع ثمن بقاء شعبك في مكانه
محمد بن راشد: إذا لم تغير فستدفع ثمن بقاء شعبك في مكانه
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة وغير تقليدية لتحقيق التغيير المنشود، رغم التحديات والصعوبات... 14.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-14T09:22+0000
2024-12-14T09:22+0000
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الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
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وقال حاكم دبي تدوينة نشرها على منصة "إكس" أمس الجمعة، "التغيير مكلف ومتعب، ويتطلب الخروج من منطقة الراحة، كما يحتاج إلى متابعة وصبر وتضحية، ومواصلة العمل ليلاً ونهارًا".وأضاف أن تحقيق الأهداف يتطلب الإقرار بتكلفة القرارات الصعبة، موضحا أن "التغيير يتطلب دفع الثمن". وأتم قائلا: "إذا لم تفعل ذلك، ستدفع ثمن بقاء شعبك في مكانه، وستدفع ثمن التخلف أضعافا مضاعفة".وحسب البوابة الرسمية لدولة الإمارات، تمتلك الإمارات رؤى استراتيجية واضحة، وخريطة طريق مُحددة لتحقيق إنجازات نوعية شاملة في شتى القطاعات الحيوية التي من شأنها تعزيز ازدهار الدولة بشكل مستدام، وضمان بناء مستقبل لأجيالها بعيداً عن الاعتماد على الموارد النفطية.
https://sarabic.ae/20230705/حاكم-دبي-سجلنا-أعلى-تدفقات-للاستثمار-الأجنبي-المباشر-في-تاريخ-الإمارات-1078764847.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

محمد بن راشد: إذا لم تغير فستدفع ثمن بقاء شعبك في مكانه

09:22 GMT 14.12.2024
© AP Photo / HUSSEIN MALLAالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / HUSSEIN MALLA
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أكد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة وغير تقليدية لتحقيق التغيير المنشود، رغم التحديات والصعوبات التي قد ترافق ذلك.
وقال حاكم دبي تدوينة نشرها على منصة "إكس" أمس الجمعة، "التغيير مكلف ومتعب، ويتطلب الخروج من منطقة الراحة، كما يحتاج إلى متابعة وصبر وتضحية، ومواصلة العمل ليلاً ونهارًا".
وأضاف أن تحقيق الأهداف يتطلب الإقرار بتكلفة القرارات الصعبة، موضحا أن "التغيير يتطلب دفع الثمن".
وأتم قائلا: "إذا لم تفعل ذلك، ستدفع ثمن بقاء شعبك في مكانه، وستدفع ثمن التخلف أضعافا مضاعفة".
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يشاهد المرحلة السادسة من جولة الإمارات للدراجات من جزر ديرة دبي إلى دبي - نخلة جميرا، 26 فبراير/ شباط 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
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وحسب البوابة الرسمية لدولة الإمارات، تمتلك الإمارات رؤى استراتيجية واضحة، وخريطة طريق مُحددة لتحقيق إنجازات نوعية شاملة في شتى القطاعات الحيوية التي من شأنها تعزيز ازدهار الدولة بشكل مستدام، وضمان بناء مستقبل لأجيالها بعيداً عن الاعتماد على الموارد النفطية.
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