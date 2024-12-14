مشاهد لزلزال ضرب تشيلي... فيديو
© Photo / Unsplash/ Denys Amaroعلم تشيلي
© Photo / Unsplash/ Denys Amaro
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ضرب، يوم أمس السبت، زلزال بلغت شدته 6.4 درجة على مقياس ريختر، منطقة مولي في تشيلي.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع على بعد 41 كيلومترا جنوب شرقي مدينة مولينا، في الساعة 7:38 مساءً بالتوقيت المحلي (23:38 بتوقيت غرينتش)، على عمق 110 كيلومترات.
وشعر سكان المناطق الوسطى والشمالية من تشيلي بما في ذلك العاصمة سانتياغو بالزلزال.
وقال النظام الوطني التشيلي للوقاية من الكوارث والاستجابة لها إنه لم ترد تقارير عن أضرار أو حالات طوارئ لإثر الزلزال.
📹ضرب زلزال بلغت شدته 6.4 درجة على مقياس ريختر في تشيلي— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) December 14, 2024
وشعر بالزلزال سكان المناطق الوسطى والشمالية من تشيلي، بما في ذلك العاصمة سانتياجو.
وقال النظام الوطني التشيلي للوقاية من الكوارث والاستجابة لها إنه لم ترد تقارير عن أضرار أو حالات طوارئ pic.twitter.com/PdcjG6qyMR
وتقع تشيلي في ما يسمى بـ"حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي المنطقة التي تشهد أحد أكبر الأنشطة الزلزالية والبركانية في العالم.